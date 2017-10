Sony Xperia XZ Premium, kullanıcılara farklı bir multimedya deneyimini dünyanın ilkleriyle sunuyor. Sony Xperia XZ Premium’un ayrıntılı incelemesi burada.

Sony Xperia XZ Premium gelişmiş Motion Eye kamera sistemi, tüm hareketleri en ince ayrıntısına kadar yakalayan fotoğraf performansı ve saniyede 960 karelik inanılmaz yavaş çekim yeteneği sunuyor. Sony Alpha ve Cyber-shot fotoğraf makinelerinde bulunan kendi önbelleğine sahip Exmor RS görüntü sensörüyle daha hızlı görüntü yakalama imkanı ve beş kata kadar daha iyi yavaş çekim performansı sunuyor.

Sony’nin bir akıllı telefonda sunduğu tek ilk 960 kare saniye hızındaki yavaş çekim değil. Aynı zamanda bir akıllı telefondaki ilk HDR destekli 4K ekranı da size sunarak uyumlu içeriği sanki kendi gözünüzle görüyormuş gibi canlı ışık ve renklerle izlemenize olanak sağlıyor.

Cebinizde ne var?

Çoğu insan cebinde sadece bir telefon taşır. Bu akıllı telefonun ise yalnızca basit özellikleri vardır. Sony Xperia XZ Premium ise en üst seviye deneyimi sunan bir tasarıma, malzeme kalitesine ve mükemmel özelliklere sahiptir.

Şu anda dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olan Qualcomm Snapdragon 835’i kullanan Sony Xperia XZ Premium, oyun ve uygulamalarda en yüksek performansı sunmayı başardığı kadar 4.5G bağlantısında da iddialı. Gigabit Class LTE bağlantısı 1 Gbps hıza kadar veri aktarımını destekleyen Xperia XZ Premium son teknolojiyi 802.11ac kablosuz ağ bağlantısı ve Bluetooth 5.0 ile de destekliyor, akıllı cihazların yeni neslini en iyi şekilde temsil ediyor.

İleri seviye Xperia kamerası

Kamera konusunda Sony’nin sahip olduğu deneyimi taşıyan bir başka üretici yok. Motion Eye kamera sistemiyle mobil fotoğrafçılığın sınırlarını bir kere deaha yeniden belirleyen Sony, Xperia XZ Premium’da en son kamera yeteneklerini sergiliyor. Motion Eye kamera sistemi Sony’nin en yeni Alpha ve Cyber-shot fotoğraf ve kamera sistemlerindeki Exmor RS sensörünü ve algıylayıcı teknolojilerini cebinize getiriyor. Bu sayede yalnızca çok yüksek kaliteli 19 megapiksellik fotoğraflar ve 4K Ultra HD videolar çekmiyorsunuz aynı zamanda saniyede 960 kare hızda inanılmaz yavaş çekim videolar çekebiliyorsunuz.

F/2 diyafram açıklığına sahip kamera elektronik görüntü sabitleme ile sanki özel bir sarsıntı engelleme sistemine bağlamışsınız gibi sarsıntısız ve pürüzsüz videolar çekmenizi sağlıyor. Lazer netleme karanlık ortamda bile en keskin sonucu almanızı sağlarken renk sensörü her zaman en doğal renkleri görmenizi ve kaydetmenizi teminat altına alıyor. 13 megapiksellik ön kamera ise sizi ve arkadaşlarınızı en iyi şekilde devasa sefile çekimlerde bir araya getiriyor.

#Xperia960 – Sony Xperia XZ Premium

Anı yakalamak ve zamanı yavaşlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Saniyede 960 kare çekim yapabilen Motion Eye kamera sayesinde Sony Xperia XZ Prmium size en güzen anları hiç kimsenin daha önce göremeyeceği şekilde saklama imkanı veriyor. Normal bir yavaş çekim kameraya göre kat be kat fazla kare çekebilen yavaş çekim modu her yerde paylaşabileceğiniz video dosyaları oluşturmanızı sağlıyor. İster kaleye doğru uçan topu isterseniz de gökten düşen yağmur damlalarını Sony Xperia XZ Premium ile yakalayabilirsiniz.

Öngörücü Çekim Özelliği

Öngörücü Çekim özelliği hareketli sahneleri siz daha çekmeye başlamadan arka planda fotoğraf karelerini sizin için çekip saklıyor. Çekim yaptığınız anda ise geriye doğru da giden dört farklı fotoğraf alternatifini size gösterip arasından en beğendiğinizi, anı en iyi yakalayanı seçmenizi sağlıyor.

Düşük ışık koşullarında en iyi görüntüyü yakalamanız için %19 daha büyük piksellere sahip görüntü sensörüne sahip olan Xperia XZ Premium, f/2 diyafram açıklığıyla ışık performansını daha da artırıyor. Gelen görüntünün en iyi şekilde sensöre ulaşmasını sağlayan Sony G Lens teknolojisi üst seviye cihazlada olduğu gibi bu akıllı telefonda da sizinle. Sensöre düşen görüntü fotoğraf konusunda en iyilerden olan Sony’nin Bionz görüntü işlemcisiyle en iyi haliyle kaydediliyor.

Sonuç: Mükemmel fotoğraflar, göz alıcı sahneler ve zamanı donduran videolar!

Bir ilke daha merhaba: 4K HDR Ekran

Mobil cihazlarımızı “her şey” için kullandığımız bu günlerde filmlere ve dizilere de bu ekranlardan erişiyoruz. Ekrana yansıyan görüntünün kalitesini Sony televizyonlardan alınan Bravia Engine ve Triluminos renk zenginleştirme teknolojisiyle her zaman en iyi seviyede tutan Sony bu defa, yine bir ilk olarak geçtiğimiz sene sunduğu 4K çözünürlüğe şimdi de HDR özelliğini ekliyor. High Dynamic Range teknolojisi ekran parlaklığının ve renklerin görüntülenmesini farklı bir boyuta taşıyor.

Yalnızca videolarda ve fotoğraflarda değil her zaman 4K çözünürlükte çalışan Sony Xperia XZ Premium’un ekranı HRD teknolojisi sayesinde üst seviye sinema sistemlerinin canlılığını ve en yeni televizyon sistemlerinin yeteneğini avuçlarınıza getiriyor. Öne tarafa bakan stereo hoparlörler sayesinde en iyi seyir keyfini her an cebinizde taşırsınız.

Hava şartlarına dayanıklı

Sony Xperia XZ Premium, hava şartlarına dayanıklı yapısını IP65/68 sertifikasyonuyla belgelendiren bir akıllı telefondur. Yağmur yağarken veya kazara oluşan su sıçramaları gibi durumlarda sizi yarı yolda bırakmaz.

Gorilla Glass 5 ile sapasağlam

Sony’nin alışıldık tasarımını ön ve arka panelde alışılmadık derecede sağlam Corning Gorilla Glass 5 ile sağlamlaştıran Xperia XZ Premium, eşsiz yuvarlak hatları koruyor, en sağlam Xperia deneyimini sunuyor.

En konforlu güvenlik

Akıllı telefonların güvenlikleri kullanışsız güvenlik önlemleriyle laderine terk edilemeyecek kadar önemlidir. Tüm kişisel bilgileriniz yan tarafa, güç düğmesiyle bütünleşik şekilde tasarlanmış parmak izi okuyucusuyla güvende.

Pilin en verimli hâli

10 nanometreilik Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi yalnızca yüksek performans vermez aynı zamanda bekleme anında pili de az tüketir. Qnovo Adaptive Charging teknolojisi pilinizin daha uzun ömre sahip olmasını sağlarken Smart Stamina teknolojisi sizin kullanım biçiminizi öğrenir ve pilinizin nasıl harcandığını kontrol altına alır; sizi yolda bırakmaz.

Eksiksiz performans, büyük depolama

Yüksek performanslı işlemciyi 4 GB bellekle destekleyen Sony, XZ Premium’da 64 GB boyutunda çok hızlı yerleşik depolama alanı sunuyor. Fotoğraf ve videolar için beklemenize gerek kalmıyor. Dilerseniz microSD kart yuvası da size yeterli genişleme imkanı sunuyor.

Sony Xperia XZ Premium Teknik Özellikler