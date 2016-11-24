Sony Xperia XZ İncelemesi

Sony’nin en yeni akıllı telefonu Xperia XZ karşınızda. Fiyatı, teknik özellikleri, artıları ve eksileriyle Xperia XZ karşınızda.

Xperia XZ, X Performance modelinin girmediği pazarlarda nihayet Sony’nin en üst model eksikliğini gideriyor. Qualcomm’un Snapdragon 820 yongasından gücünü alan bu akıll telefon 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanıyla geliyor. Suya dayanıklılık konusunda açık yuvalarına rağmen IP68 sertifikasına sahip olan Xperia XZ, USB C bağlantı yuvasına sahip. Maalesef hâlâ 8-9 dakikadan sonra teklemeye başlayan video özelliği ve optik görüntü sabitleme sistemine sahip olmaması rahatsız edici kronik sorunlar olarak bu modele de taşınmış durumda.

Daha iyi bir Xperia kamerası

23 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamerası en yeni görüntü algılama ve takip sistemleriyle zenginleştirilen Xperia XZ anları mükemmel şekilde yakalamanızı sağlıyor. Üç görüntü algılayıcısına sahip Xperia XZ sensördeki teknolojiyle faz farkından otomatik ve tahminsel netleme işlemlerini gerçekleştirebilirken lazer destekli sensörüyle de düşük ışıklı ortamda en doğru netleme noktasını yüksek keskinlikle tayin edebiliyor. Yalnızca 0,03 saniyede (saniyenin yüzde üçü) netleme yapan yenilenmiş Xperia kamerası üçüncü bir sensör ile renkleri algılayarak bulunulan ortamdaki ışığa göre ölçümler yapıyor ve en doğru renkleri belirliyor; bu şekilde en doğal renkleri her türlü ışık koşulunda elde edebiliyorsunuz. 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla Xperia XZ düşük ışıkta iyi kalitede selfie çekmenizi sağlıyor.

Xperia XZ’nin parmak izi okuyucusu yine yanda, yine çok iyi.

Qnovo Adaptive Charging ile güvenli şarj

Son zamanlarda telefon pilleri şarj olurken aşırı biçimde ısınıp yanmalarıyla anılır oldu. Bunu engellemenin yolu basit: Sağlam pil kullanmak ve pil dolumu sırasında pilin durumunu sürekli olarak gözetleyip duruma uygun şekilde pili şarj etmek. Sürekli yüksek gerilimle şarj edilen piller arzu edilmeyen sonuçlar yaşatmaya davetiye çıkartıyor. Gelişen teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanan Sony, Qnovo tarafından geliştirilen uyarlamalı şarj teknolojisi sayesinde pilinizi hem şarj olurken koruyup ömrünü uzatıyor hem de olası sorunları evvelden tespit ederek engelliyor. Hızlı şarj teknolojilerinden faydalanırken harap olan pillere göre Xperia XZ’nizin pili Sony’nin iddiasına göre uzuyor. Elbette bu kısmı bir şekilde kullanıp görmeden yorum yapmamız mümkün değil.

Renk alternatiflerinin hepsi çok güzel, değil mi?

Xperia XZ teknik özellikler