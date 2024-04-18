Sony Xperia telefon etkinliği için geri sayım başladı. Dün sızdırılan bir duyuru, bugün resmileşti ve Sony’nin “Xperia Özel Etkinliği 2024“ün 17 Mayıs’ta Terrada Warehouse B&C Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak bu etkinlik oldukça özel olduğu için yalnızca 100 kişi davetli. İşte tanıtılacak Sony telefonlar.

Sony Xperia Etkinliği Resmileşti: Yeni Sony Telefonlar Geliyor

Etkinlik açıklamasına göre, Xperia geliştiricilerinin en son özellikleri tanıtacağı canlı bir yayın yapılacak. Ancak asıl merak edilen konu, etkinlikte Xperia 1, 5 ve 10 modellerinin duyurulup duyurulmayacağı veya başka modellerin olup olmayacağı.

Sony, geçen yıl Mayıs ayında Xperia 1 V ve Xperia 10 V modellerini duyurmuştu, ancak Xperia 5 V Eylül ayında gelmişti. 1 ve 10 modelleri Mayıs ayında duyurulmuştu, ancak piyasaya sürülmeleri sırasıyla Temmuz ve Haziran aylarına denk gelmişti. Sony’nin telefonları pazara sunma konusunda acele etmediği biliniyor.

Sızıntılar, Sony Xperia 1 VI modelinin uzun 4K ekranı terk edip daha standart bir en-boy oranına geçiş yapacağını, ancak yine de çentiklerden ve deliklerden kaçınacağını gösteriyor. Kamera konusunda ise geçen yılki modele benzer olabileceği belirtiliyor. Xperia 1 serisi için bir RAM yükseltmesi olabileceği söyleniyor, ancak 5 serisi model için bu geçerli olmayabilir.

Eğer Mayıs ayında Japonya’da iseniz, etkinlik için 100 kişiden biri olma şansını yakalamak için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz. Ayrıca, etkinliğin canlı yayını da izlenebilecek.

Bizler de hangi Sony telefon modellerinin bu etkinlikte yer alacağını merak ediyoruz. Sony telefon pazarından çekildi gibi haberleri çok sık duysak da, şirket son duyuruları ile bu haberleri tümden yalanlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Sony telefonlar neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!