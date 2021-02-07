Sony Xperia 5 II modelinin DxOMark puanı belli oldu

Sony Xperia 5 II modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Sony’nin amiral gemisi Xperia 5 II, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.

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Sony’nin yeni akıllı telefonu, 6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Gorilla Glass 5 korumasına sahip olan telefon, HDR desteğine ek olarak 240 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor. Ekranın tazeleme oranıysa 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera konusunda; ön kamerası 12 megapiksel olan Sony Xperia 5 II modelinin arkasında ise 12 Megapiksel f/1.7 geniş açı, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 telefoto kameraları yer alıyor.

DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xperia 5 II modeli; fotoğraf alanında 114, zoomda 60 ve video kısmında ise 99 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 111 puan olarak belirledi.

Sony Xperia 5 II modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç FHD+, 120 Hz OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Ön Kamera: 12 MP

Arka Kamera: 12 megapiksel geniş (f/1.7) + 12 megapiksel ultra geniş (f/2.2) + 12 megapiksel 3x telefoto (f/2.4)

Batarya: 4,000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Sony Xperia 5 II modeli, doğru pozlama ve ince ayrıntıları iyi koruması ile genel olarak iyi performans gösterdi. Ancak telefonun dinamik aralık, beyaz dengesi ve düşük ışık performansı geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.

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