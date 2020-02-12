Sony Xperia 2 duyurulacak!

Sony Xperia 2 amiral gemisi modelinin, firma Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen duyurulacağını açıkladı.

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Sony Xperia 2 ne zaman tanıtılacak?

Bildiğimiz üzere LG, Nvidia, Ericsson gibi birçok dev marka 2019-nCoV salgınıyla ilgili endişelerinden dolayı Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Sony de etkinliğe katılmayacak markalar arasında yer almasına rağmen şirket yeni amiral gemisi modeli olan Sony Xperia 2’yi Mobil Dünya Kongresi’yle eşzamanlı olarak duyuracak.

Sony Xperia 2’yi nerede tanıtacak?

Peki Sony Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen yeni amiral gemisinin lansmanını nasıl yapacak? Şirket yetkililerinin açıklamasına göre; Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleşecek online bir lansman ile Sony Xperia 2’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu modeli merak edenler canlı yayınlanacak olan online lansmanı izleyebilirler. Elbette lansmandan sonra bizler de Sony Xperia 2’nin özelliklerini ve fiyatını internet sitemiz üzerinden duyuracağız.

Sony Xperia 2 bu sefer başarılı olabilecek mi?

Son birkaç yılda Sony akıllı telefon sektöründe ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazardan çekildi. Bu başarısızlıkta şirketin bir türlü değişmeyen ve güncelliğini yitirmiş tasarım anlayışı ve yüksek fiyat etiketlerinin büyük payı vardı. Sony Xperia 2’yle ilgili söylentiler dışında elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen bizim beklentilerimiz tasarımın Sony Xperia 1’den çok farklı olmayacağı ve fiyat etiketinin yine ortalama amiral gemilerinden yüksek olacağı yönünde. Umarız Sony bizleri yanıltır ve fiyat performans oranı cazip, kaliteli cihazlar üreterek akıllı telefon sektöründeki eski konumunu yeniden kazanır.