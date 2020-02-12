Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 2 duyurulacak!
Sony Xperia 2 amiral gemisi modelinin, firma Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen duyurulacağını açıkladı.
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Sony Xperia 2 ne zaman tanıtılacak?
Bildiğimiz üzere LG, Nvidia, Ericsson gibi birçok dev marka 2019-nCoV salgınıyla ilgili endişelerinden dolayı Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Sony de etkinliğe katılmayacak markalar arasında yer almasına rağmen şirket yeni amiral gemisi modeli olan Sony Xperia 2’yi Mobil Dünya Kongresi’yle eşzamanlı olarak duyuracak.
Sony Xperia 2’yi nerede tanıtacak?
Peki Sony Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen yeni amiral gemisinin lansmanını nasıl yapacak? Şirket yetkililerinin açıklamasına göre; Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleşecek online bir lansman ile Sony Xperia 2’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu modeli merak edenler canlı yayınlanacak olan online lansmanı izleyebilirler. Elbette lansmandan sonra bizler de Sony Xperia 2’nin özelliklerini ve fiyatını internet sitemiz üzerinden duyuracağız.
Sony Xperia 2 bu sefer başarılı olabilecek mi?
Son birkaç yılda Sony akıllı telefon sektöründe ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazardan çekildi. Bu başarısızlıkta şirketin bir türlü değişmeyen ve güncelliğini yitirmiş tasarım anlayışı ve yüksek fiyat etiketlerinin büyük payı vardı. Sony Xperia 2’yle ilgili söylentiler dışında elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen bizim beklentilerimiz tasarımın Sony Xperia 1’den çok farklı olmayacağı ve fiyat etiketinin yine ortalama amiral gemilerinden yüksek olacağı yönünde. Umarız Sony bizleri yanıltır ve fiyat performans oranı cazip, kaliteli cihazlar üreterek akıllı telefon sektöründeki eski konumunu yeniden kazanır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip duyuruldu!
Samsung Galaxy Z Flip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Ancak bu sefer ahize tarafında katlanabilir özellikte olan telefon Galaxy Fold‘un aksine daha küçük bir boyutta katlanabilen bir telefon olarak sunuldu.
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Samsung Galaxy Z Flip hangi özelliklerle geldi?
Cihaz, süper uzun 22:9 ve 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ultra ince cam katmanı üstte kullanılıyor bu nedenle çizilmelere daha dayanıklı olacağı düşünülüyor. Çözünürlük olarak 1080 x 2636 piksel ve en yakın rakibi olan Motorola Razr‘dan %50 daha fazla çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy Z Flip, kapağının arkasında 1.1 inçlik “ikincil süper AMOLED” ekrana sahip böylece gelen bildirimleri daha rahat görebileceksiniz. Telefonun dış gövdesi tamamen Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
İşlemci tarafında Snapdragon 855+ ile geliyor. Ayrıca telefon 4G destekliyor. Bellek tarafında 8GB olmak üzere tek tip bellek var ve depolama olarak ise 256 GB modeli bulunmakta. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP büyüklüğünde. Galaxy Z Flip aynı zamanda 12 MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Diğer dahili kamera ise 10 MP büyüklüğünde ve f/2.4 açıklığa sahip ancak farklı açılardan katlanabilen bu telefon için oldukça kullanışlı bir kamera. Kısa video görüşmeleri veya kendi kendine kayıt için kullanılabilir.
Telefonda 3.300 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve bu batarya 15 W hız ile sınırlı. Diğer bir özellik ise AKG tarafından ayarlanmış stereo hoparlör bulunması. Cihaz kablosuz şarjı destekliyor ve kutudan One UI 2.0 ile çıkıyor. Android 10 tarafından gücünü alan cihaz, 14 Şubattan itibaren ayna aiyahı, ayna moru ve ayna altını renkleriyle 13.999 TL ile ön siparişte olucak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.
Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?
Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?
Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.
Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak
11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin Weibo’daki paylaşımları ile durum netleşmiş oldu.
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Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkıyor?
Xiaomi’nin Çin’de kullanılan sosyal medya platformu olan Weibo’daki paylaşımlarına göre Xiaomi Mi 10’un lansmanı 13 Şubat tarihinde sadece online olarak yapılacak. Muhtemelen firma Çin’de halihazırda devam eden 2019-nCoV virüs salgını dolayısıyla böyle bir tanıtım yapmayı uygun gördü.
Firma yeni amiral gemisinin Çin’de yapacağı tanıtımının ardından ürünün global pazardaki tanıtımını Barselona’da yapılacak olan Mobile Word Congress’den 1 gün önce; yani 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.
Xiaomi hangi modelleri tanıtacak?
Lansmanda Xiaomi’nin bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. İlk açıklamalara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satışa sunulacak. Ayrıca iki cihazda da 5G desteği standart olarak gelecek.
Xiaomi Mi 10’un tasarımı ise firmanın Weibo’daki paylaşımı ile ortaya çıktı.
Fotoğraftan anladığımız kadarıyla Mi 10 Pro daha önce Xiaomi’nin Note 10 modelinden tanıdığımız 108 MP’lik dörtlü kamera seti ile donatılmış. Bu kamera seti Samsung tarafından üretilmekteydi ve bir cihazda ilk kez aktif olarak Xiaomi tarafından Note 10 modelinde kullanılmıştı. Bizce Note 10 modelinde başarılı işler çıkaran bu kamera seti Mi 10 Pro’da da güzel işlere imza atacaktır. Mi 10’un standart versiyonunda ise 64 MP’lik kameranın bulunmasını bekliyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizi 6.5 inç OLED bir ekran karşılayacak. Ayrıca sol üst köşede ön kameranın yer aldığı bir kamera deliği bulunacak.