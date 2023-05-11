Sony, amiral gemisi modeli Xperia 1 V’nin yanı sıra şirketin orta sınıf 5G akıllı telefonu olan Xperia 10 V modelini de tanıttı. Sony, 60Hz yenileme hızına ve 120Hz Dokunmatik örnekleme hızına ve Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip aynı 6.1 inç büyüklüğünde 21:9 FullHD+ çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olduğunu, ancak ekranın önceki modelden yaklaşık 1,5 kat daha parlak olduğunu söylüyor.

İlginizi Çekebilir: Sony Xperia 1 V Canavar Özellikler ile Geldi

Telefon Snapdragon 695 yonga seti tarafından destekleniyor. Telefonda ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama da yer alıyor. Mobil cihazlar için Exmor RS sensörlü, önceki modelden yaklaşık 1,6 kat daha büyük yeni bir 48MP (ana) kameraya sahipken, 8MP (telefoto) ve 8MP (120° ultra geniş) ve öncekinden 8MP ön kamerayı koruyor.

Şirkete göre, 5.000 mAh pile sahip olmasına rağmen sadece 159 gram ağırlığında ve bu da onu devasa pile sahip dünyanın en hafif 5G akıllı telefonu yapıyor. Telefon, toz ve suya dayanıklılık için IP65 ve IP68 derecelerine sahip. Bu iki modelin de Türkiye pazarına gelmeyeceğini belirtelim.

İçindekiler Sony Xperia 10 IV özellikleri

Sony Xperia 10 IV özellikleri

6 inç büyüklüğünde 2520 x 1080 çözünürlüğünde OLED 21:9 en boy oranlı ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruması

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 690 8nm Mobil Platform (2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

Adreno 619L GPU

8GB LPDDR4x RAM

128GB (UFS 2.1) depolama

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir depolama

Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

48MP arka kamera, f/1.8 diyafram, 1/2.0′′ sensör, 80° geniş açılı lens, Hibrit OIS/EIS, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP 1/4′′ 120° ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP telefoto lens, 10x’e kadar hibrit yakınlaştırma için 1/4.4′′ sensör

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera, 1/4′′ sensör, 1.12μm piksel boyutu, 78° geniş açılı lens

Yana Monte parmak izi sensörü

Suya ve toza dayanıklı (IP65/68)

3,5 mm ses jakı, 360 Gerçeklik Ses Sertifikalı, 360 Gerçeklik Ses Upmix, DSEE Ultimate, Stereo Kayıt, Qualcomm aptX uyarlanabilir

Boyutlar: 155 x 68 x 8,3 mm

Ağırlık: 158g

5G (alt-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS, NFC, USB 2.0 Type-C

30W’a kadar (USB PD) hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya