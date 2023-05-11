Japon teknoloji devi Sony, şirketin en son amiral gemisi akıllı telefonu olan Xperia 1 V modelini bugün resmi olarak duyurdu. Özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken bu telefona gelin yakından bir göz atalım.

Bu telefon selefi ile aynı şekilde 120Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip 6.5 inç 21:9 CinemaWide 4K HDR ekran ile geliyor. Canavar 12 GB RAM’e sahip Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor.

Xperia 1 V, önceki modele kıyasla düşük ışık performansının yaklaşık iki katı vaat eden yeni bir görüntü sensörü getiriyor. Sony, yüksek hızlı çoklu çerçeve kaplama alay teknolojisi ile tam kare kameraya eşdeğer daha geniş bir dinamik aralığa sahip gürültüye dayanıklı bir fotoğraf çekmek mümkün olduğunu söyledi.

Yeni 52MP 1/1.35′′ 2 katmanlı Transistör Piksel yığılmış CMOS görüntü sensörü “Mobil cihazlar için Exmor T”, önceki görüntü sensöründen yaklaşık 1,7 kat daha büyüktür. Ayrıca ultra geniş kamera ve 85-125 mm (F2.3-F2.8) optik zoom lens bulunuyor.

Görüntü yönetmenleri tarafından bilinen, mobil cihazlar için ayarlanmış ve kurulmuş S-Cinetone’u getiriyor. Alpha serisi kameralarda da bulunan bir Creative Look ve yüksek performanslı gerçek zamanlı AF var.

Sony’nin VLOGCAM serisinde popüler bir işlev olan ve çekim yaparken gözden geçirenin yüzü yerine kameraya odaklanmayı ürüne kaydıran bir Ürün Vitrini Ayarı var. Ek olarak, arka kameranın yanına yeni bir ses öncelikli mikrofon yerleştirilir.

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Telefonda Tam Aşama stereo hoparlörler, Sony’nin kendi 360 Reality Audio’su var ve ayrıca Sony Pictures Entertainment ile işbirliği içinde ayarlanmış Dolby Atmos sesi ile birlikte geliyor. Önde Corning Gorilla Glass Victus 2 korumasına ve arkada Gorilla Glass Victus korumasına sahip benzersiz bir şekilde geliştirilmiş doku camı vardır. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahiptir ve hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteğine sahip 5000mAh pil içeriyor.

Sony Xperia 1 V özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 1644×3840 çözünürlüğünde 21:9 en boy oranına sahip 4K OLED HDR Ekran / 120Hz yenileme hızı, 240Hz Hareket bulanıklığı azaltma, 240Hz Dokunmatik tarama hızı, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC.2020), Aydınlatıcı D65 Beyaz nokta, 10 bit ton derecelendirmesi, Mobil için X1 çipi, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

12GB LPDDR5c RAM

256GB (UFS 4.0) dahili depolama birimi

Android 13 işletim sistemi

Exmor T sensörlü 52MP arka kamera, 1/1.3.5′′ sensör, f/1.9 diyafram, Hibrit OIS/EIS, 12MP f/2.2 diyafram 1/2′′123° 16 mm ultra geniş açı, 12MP f/2.3 (85 mm 28° FoV), f/2.8 (125 mm 20° FoV) 1/3.5′′ telefoto lens, 3.5-5x optik zoom, 15.6X hibrit zoom, ZEISS T* kaplama, Gerçek Zamanlı Göz AF (İnsan, Hayvan), Gerçek Zamanlı İzleme, 4K video kaydı

1/2.9′′ Exmor RS mobil sensörlü 12MP ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığı, 84° geniş açılı lens, 4K video kaydı

3,5 mm ses jakı, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio donanım kod çözme, 360 Spatial Sound19, Tam Aşama stereo hoparlörler, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Stereo Kayıt, Qualcomm aptX HD ses

Yana monte Parmak İzi sensörü

Boyutlar:165 x 71 x 8,3 mm

Ağırlık: 187g

Suya dayanıklı (IPX5/IPX8), Toz geçirmez (IP6X)

5G (sub-6GHz / mmWave) / 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.2 Type-C

30W (USB PD) hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya