Sony‘nin Xperia akıllı telefonları, sinematik 4K ekranları ve şık tasarımlarıyla tanınıyor. Ancak, son sızıntılar, yeni Sony Xperia 1 VI modelinin tasarımında önemli bir değişiklik olabileceğine işaret ediyor.

Birçok akıllı telefon tutkunu, Weibo’da “Xperia 5 Serisi – R.IP 2024” başlıklı bir gönderide dikkat çeken bir bilgiye rastladı. Zackbuks adlı kullanıcı, yeni Xperia 1 VI’nın 2K panele sahip olabileceğini iddia ediyor. Bu, Sony’nin genellikle 4K ekranlarla öne çıkan Xperia serisinde bir dönüş olabilir.

Yeni sızıntılara göre, Xperia 1 VI’nın 19,5:9 en boy oranına sahip, yaklaşık 3200 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekranı olacak. Bu, daha önceki modellere kıyasla daha geleneksel bir boyut ve çözünürlük anlamına geliyor.

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Ancak, tasarım değişikliklerine rağmen, Xperia 1 VI’nın genel estetiğinin tutarlı kalacağı söyleniyor. Kalın üst ve alt çerçeveler ile sola hizalanmış kamera çıkıntısı gibi özelliklerin korunması bekleniyor. Bu, Sony’nin karakteristik tasarımını devam ettireceği anlamına geliyor.

Raporlar, Xperia 1 VI’nın arkasında üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Bu kurulumda, 48MP Exmor T sensörleriyle desteklenen üç arka kamera bulunacak. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırma ve 6x’e kadar çıkabilen 48MP 1/2,7″ periskop telefoto sensörü de yer alacak.

Sony’nin yeni telefonunun çıkış tarihi konusunda da spekülasyonlar var. Zackbuks, Mayıs ayında küresel bir lansmanın olabileceğini öne sürüyor. Şu anda Xperia 1 VI ile ilgili net detaylar sınırlı olsa da, lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.