Japon teknoloji devi Sony Xperia 1 V telefonunu 11 Mayıs’ta Japonya’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçen yılki Xperia 1 IV’ün halefi olarak gelecek. Yaklaşan teklif, yakın zamanda tasarımını ve bazı önemli bilgileri gösteren bir reklam panosunda görüldü . Şimdi, akıllı telefonun Çin pazarı için fiyatlandırması sızdırıldı.

Gelen son bilgilere göre, Sony Xperia 1 V Çin’de 1.200 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Xperia telefonlar Çin’de oldukça popülerdir, bu nedenle Sony’nin yakında çıkacak olan ürünleri ülkede agresif bir şekilde fiyatlandırması riske değer olabilir. Bununla birlikte, Sony Xperia 1 V’nin agresif fiyatlandırması, küresel pazarlar için geçerli görünmüyor. Muhtemelen selefinin fiyatıyla eşleşebilir. Bu, yükseltmelerle geleceği bildirildiği için cihazı satın almak isteyen müşteriler için yine de cazip bir seçenek olacak.

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Sony Xperia 1 V’nin yeni nesil bir sensöre ve yeni nesil görüntülemeye sahip olduğu şimdiden onaylandı. Ek olarak, billboard posterinde, telefonun tüm aydınlatma koşullarında yüksek kaliteli görüntüler çekebileceğini ima eden Çince ‘yeni nesil düşük gürültülü sensör yazan bir metin de vardı. Akıllı telefonun tasarımı da sızan görüntülerle uyumlu ve Beyaz, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle gelecek.

Sony Xperia 1 V’nin temel özelliklerinin 120 Hz 6,5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde HDR OLED ekran ve 16 GB RAM’e sahip Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti içermesi bekleniyor. Bu telefon yine maalesef ki Türkiye pazarına giriş yapmayacak.