Kamera Kıyaslama
Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
Sony Xperia 1 II modelini diğer üst seviye telefonlar ile kıyaslıyoruz. Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 ile yaptığımız dörtlü kamera kıyaslaması ile cihazların ön ve arka video performanslarını ve aynı zamanda mikrofon kalitelerini videomuzdan görebilirsiniz.
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Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 video kıyaslaması
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda şimdi de Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım Xiaomi’nin 4 popüler telefonu, birbirlerine karşı nasıl performans gösteriyor?
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite ve Realme 6 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım hem arka, hem ön kamera, hem de mikrofon kaliteleri birbirlerine karşı nasıl?
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama
2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.
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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.
**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.