Sony WH-CH510 Bluetooth kulaklık inceleme ve kullanıcı deneyimi

Bu yazımızda Sony’nin 2019 yılının son çeyreğinde piyasaya sunduğu Sony WH-CH510 Bluetooth kulaklık modelinin özelliklerinden bahsedip kullanıcı deneyimlerimizi paylaşacağız.

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Sony WH-CH510 modeli kullanıcılara neler sunuyor?

Bu model için kısaca Sony’nin WH-CH500 modelinin makyajlı versiyonu diyebiliriz. Değişen tasarım ve artan pil ömrü en belirgin özellikleri. Öncelikle bu cihaz giriş seviyesi bir Bluetooth kulaklık olmasına rağmen giriş seviyesi bir kulaklıkta görmeye pek alışkın olmadığımız artılara sahip. Bunlar: USB Type-C bağlantısı, Bluetooth 5.0 desteği ve tam şarjda 35 saatlik pil ömrü. Ürünün Micro-USB yerine Type-C bulundurması bizce güzel bir artı katmış; Bluetooth 5.0 desteği ise bildiğimiz üzere en güncel Bluetooth sürümü. Bu sayede cihaz 15 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor ve ses senkronu konusunda çok başarılı. Video izlerken de bu farkını ortaya koyuyor. Cihazı tam şarj ettiğiniz zaman 35 saatlik pil ömrü sunması bizce mükemmel bir artı olmuş. Açıkçası ben 1 kere şarj edip neredeyse iki hafta boyunca şarj etmeyi unutuyorum. En kötü senaryoda şarjınız hiç yoksa bile 10 dakikalık şarjla 90 dakika kullanım sunabiliyor. Eğer bir Sony WH-CH510 edinirseniz şarj konusu problem olmaktan çıkıyor. Ayrıca ürün ülkemizde siyah, beyaz ve mavi olmak üzere mat renk seçeneklerine sahip.

Sony WH-CH510 eksileri neler?

Eksiler konusunda sayabileceğim ilk özellik Sony’nin kullanmış olduğu 30 mm’lik sürücüler. Bu sürücüler basların ve tizlerin belirgin olduğu temiz bir ses veriyor ama sesteki o çevresel katmanları yakalamak biraz ufak sürücülere sahip olduğu için biraz zor. Fakat yine de bu kötü bir ses kalitesi olduğu anlamına gelmiyor; ses yüksekliği ve ses kalitesi tatmin edici düzeyde. Bir başka eksisi ise cihazın kafa bandı kısmında yumuşak bir malzeme ile desteklenmemiş olması. Bu birçok kullanıcı için problem yaratabilir. Satın almadan önce denemenizi tavsiye ederim.

Fiyat nedir?

Daha önce de belirttiğim üzere Sony WH-CH510 giriş seviyesi bir Bluetooth kulaklık. Fiyat nereden almaya çalıştığınıza bağlı olarak 250-350 TL arasında değişkenlik gösteriyor. En yakın rakibi olan JBL T500BT ise 300–400 TL aralığında değişiyor. Eğer 2 model arasında kaldıysanız Sony’i daha avantajlı bir fiyatla edinebileceğinizi de söyleyebilirim.

Daha ayrıntılı bilgi için: Sony WH-CH510 Kablosuz Kulaklık