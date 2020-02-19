Kulaklık
Sony WH-CH510 Bluetooth kulaklık inceleme ve kullanıcı deneyimi
Bu yazımızda Sony’nin 2019 yılının son çeyreğinde piyasaya sunduğu Sony WH-CH510 Bluetooth kulaklık modelinin özelliklerinden bahsedip kullanıcı deneyimlerimizi paylaşacağız.
İlginizi çekebilir: Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH-CH510 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Bu model için kısaca Sony’nin WH-CH500 modelinin makyajlı versiyonu diyebiliriz. Değişen tasarım ve artan pil ömrü en belirgin özellikleri. Öncelikle bu cihaz giriş seviyesi bir Bluetooth kulaklık olmasına rağmen giriş seviyesi bir kulaklıkta görmeye pek alışkın olmadığımız artılara sahip. Bunlar: USB Type-C bağlantısı, Bluetooth 5.0 desteği ve tam şarjda 35 saatlik pil ömrü. Ürünün Micro-USB yerine Type-C bulundurması bizce güzel bir artı katmış; Bluetooth 5.0 desteği ise bildiğimiz üzere en güncel Bluetooth sürümü. Bu sayede cihaz 15 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor ve ses senkronu konusunda çok başarılı. Video izlerken de bu farkını ortaya koyuyor. Cihazı tam şarj ettiğiniz zaman 35 saatlik pil ömrü sunması bizce mükemmel bir artı olmuş. Açıkçası ben 1 kere şarj edip neredeyse iki hafta boyunca şarj etmeyi unutuyorum. En kötü senaryoda şarjınız hiç yoksa bile 10 dakikalık şarjla 90 dakika kullanım sunabiliyor. Eğer bir Sony WH-CH510 edinirseniz şarj konusu problem olmaktan çıkıyor. Ayrıca ürün ülkemizde siyah, beyaz ve mavi olmak üzere mat renk seçeneklerine sahip.
Sony WH-CH510 eksileri neler?
Eksiler konusunda sayabileceğim ilk özellik Sony’nin kullanmış olduğu 30 mm’lik sürücüler. Bu sürücüler basların ve tizlerin belirgin olduğu temiz bir ses veriyor ama sesteki o çevresel katmanları yakalamak biraz ufak sürücülere sahip olduğu için biraz zor. Fakat yine de bu kötü bir ses kalitesi olduğu anlamına gelmiyor; ses yüksekliği ve ses kalitesi tatmin edici düzeyde. Bir başka eksisi ise cihazın kafa bandı kısmında yumuşak bir malzeme ile desteklenmemiş olması. Bu birçok kullanıcı için problem yaratabilir. Satın almadan önce denemenizi tavsiye ederim.
Fiyat nedir?
Daha önce de belirttiğim üzere Sony WH-CH510 giriş seviyesi bir Bluetooth kulaklık. Fiyat nereden almaya çalıştığınıza bağlı olarak 250-350 TL arasında değişkenlik gösteriyor. En yakın rakibi olan JBL T500BT ise 300–400 TL aralığında değişiyor. Eğer 2 model arasında kaldıysanız Sony’i daha avantajlı bir fiyatla edinebileceğinizi de söyleyebilirim.
Daha ayrıntılı bilgi için: Sony WH-CH510 Kablosuz Kulaklık
Kulaklık
A101’de 25 TL’ye satılan Piranha 2102 kulaklık inceleme
Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 6 Şubat itibarıyla A101 mağazlarında 25 TL fiyatıyla satışa çıkacak Piranha 2102 kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bize neler sunuyor?
Piranha 2102 özellikleri
Ürünün kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı rengi var. Tasarımsal açıdan uygun fiyatlı bir ürün olduğundan tüm kasa plastik malzeme kullanıyor. Bu durum, özellikle kafa ayarını yaptığınız bölümler için ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zira test bir harekette kırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımsal açıdan kulaklıkla yaşadığımız en büyük sorun, suni deri malzeme kullanan kulaklık pedleri oldu. Zira kısa süreli kullanımlarda bile ciddi şekilde terletmeye sebep oluyorlar.
Modelin katlanabilir yapısı, özellikle çantada kulaklığı taşıyacaklar için güzel bir detay. Ayrıca kulaklığın üzerindeki tuş sayesinde hem şarkıyı oynatma/durdurma veya bir sonraki şarkıya geçiş, hem de gelen aramayı yanıtlama işlevini sunuyor. Yaptığımız görüşme testinde, mikrofonun iyi olduğunu ve rahatlıkla görüşmelerini yapabileceğiniz sonucunu çıkardık. Son olarak ürünle yüksek sesli müzik dinlediğinizde, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi net bir şekilde duyabiliyor.
Ses performansı nasıl?
Modelin 25 TL’lik satış fiyatını düşündüğümüzde, beklediğimizden iyi bir ses performansıyla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Özellikle ses seviyesi anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Yine de özellikle bass seslerin neredeyse hiç olmaması, dinlediğiniz şarkıdaki enstrümanların daha baskın vokallerin ise biraz arka plandan geliyor olması gibi problemler de var tabii ki. Yine de ürünün fiyatına oranla fena bir ses performansı sunmadığını söylemek doğru olur.
İnceleme
Fiyat performans oyuncu kulaklığı: Corsair HS35 Stereo inceleme
Corsair HS35 Stereo inceleme videomuzda, şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı kafa üstü kulaklıklarından birine yakından bakıyoruz.
Corsair HS35 Stereo inceleme
Nispeten daha uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı olduğu için, Corsair HS35 Stereo modelinin dış tasarımında genel olarak plastik malzeme kullanılmış. Ancak tabii ki kulaklıkları ayarladığımız yan gövde metal malzeme. Kulaklık bu sayede sadece 250 gram ağırlığında ve gerçekten çok hafif. Ayrıca başınızı destekleyen yastıkla beraber kulaklık pedlerinin dokusu, modeli oldukça konforlu yapmış.
Bizim incelediğimiz model siyah renkti. Ancak yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere kulaklığın farklı modelleri de yer alıyor. Bahsettiğimiz renk değişimleri kulaklığın sadece üst kafa bandında ve kulaklık pedlerinde söz konusu. Onun dışında kulaklığın diğer bölümleri yine siyah renkte kalıyor. Corsair HS35 Stereo modelinde harici bir mikrofon yer alıyor. Kullanmadığınızda bu mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Videomuzda mikrofon üzerinden yaptığımız ses kaydını dinleyebilirsiniz. Discord sertifikalı mikrofon, ürünün fiyatını da düşündüğümüzde gayet iş görür bir seviyede.
Ürünün belki de gördüğümüz en büyük eksisi, yüksek ses seviyesinde sesi dışarıya çok veriyor olması. Eğer ofis ortamı gibi farklı insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıyorsanız, bu durum sorun olabiliyor.
Ses performansında ise 50 mm’lik neodinyum sürücüler karşımıza çıkıyor. Bununla beraber 32 Ohm empedans ve 20 ila 20.000 Hz arasında değişen bir frekans aralığı sunuluyor. Ürünün ses performansı, bu fiyat segmentindeki bir ürüne göre gayet başarılı. Oyun oynarken veya müzik dinlerken tiz ve mid sesler oldukça dengeli, temiz bir şekilde aktarılıyor. Ancak bass konusunda modelin pek iddialı bir yapıda olmadığını belirtelim.
Aksesuar
Babadan oğula Logitech kulaklıkları! | Pro X, G635, G432 ve G332
Logitech G oyuncu markasına ait en popüler oyuncu kulaklık modellerini inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Logitech diğer markalarla nasıl rekabet ediyor? | Röportaj
Sırasıyla Logitech G332, G432, G635 ve Pro X modellerine ve farklarına baktığımız bu videoda her modelin birbirinden üstün yönlerine göz atıyoruz. Özellikle mikrofon performansını da yansıttığımız videoda farklarını görebilirsiniz.
Logitech G332 özellikleri
Fiyat/performans noktasında oldukça iddialı bir model olan Logitech G332, 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaz üzerinde rahatlıkla çalışabilecek formuyla geliyor. Yüksek dB değerlerine rahat çıkabilen kulaklık, uygun fiyatlı ürün arayanlar için en ideal modellerden biri konumunda.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 m
- Sürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 dB SPL/mW
- Mikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G432 özellikleri
Logitech G432, tasarım olarak G332’ye fazlasıyla benziyor olsa da kutu içeriğinden çıkan DAC ile 7.1 çevresel ses desteği sunarak ayrışıyor. Bu sayede G432 modelini hem USB hem 3,5 mm girişleri ile kullanabilir forma getirebilirsiniz. DTS Headphone X: 2.0 ile oyun sırasında düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyacaksınız.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 mSürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G635 özellikleri
Lightsync RGB desteğiyle tam bir oyuncu kulaklığı formunda olan Logitech G635, üzerindeki makro tuşlar sayesinde kolay değişiklikler yapabiliyor. Dahili DTS Headphone X: 2.0 desteğine sahip olan G635’i hem USB hem 3,5 mm kulaklık girişi ile kullanılabilir. Üzerindeki renkleri ve tüm kontrollerini de Logitech G Hub üzerinden yapabilirsiniz.
- Yükseklik: 188 mm
- Genişlik: 195 mm
- Derinlik: 87 mm
- Ağırlık (kablosuz): 344 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2,8 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G)
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm (Mic+)
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz
Logitech Pro X Headset özellikleri
Tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı olup e-spor dünyasında fazlasıyla tercih edilen bir konumda olan Logitech Pro X, Blue Voice destekli mikrofonu ile kusursuz bir ses sunabiliyor. Yayıncıların da ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan rahatlıkla yayın yapabilmelerini sağlıyor.
- Çatal: Alüminyum
- Kafa bandı: Çelik
- Kulak ve baş pedleri: Hafızalı Suni Deri Köpük
- Ekstra kulak süngerleri: Hafızalı Köpük Kaplama
- Uzunluk: 138 mm
- Genişlik: 94 mm
- Yükseklik: 195 mm
- Ağırlık (kablosuz): 320 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 m
- Bilgisayar ayırıcısı: 120 mm
- Sürücü: Karma örgülü PRO-G 50 mm
- Mıknatıs: Neodimyum
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 35 ohm
- Hassasiyet: 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL
- Mikrofon Alış Şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Tür: Elektret Kondansatörü
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz