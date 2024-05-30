Bir sonraki Sony State of Play etkinliğinin tarihi resmi olarak duyuruldu. PlayStation’ın merakla beklenen oyun vitrini bu Perşembe, 30 Mayıs’ta (yani bugün gece) gerçekleştirilecek ve oyun endüstrisindeki en son ve en büyük tanıtımları içeren yıllık yaz yayın vitrinlerinin başlangıcını yapacak. Yeni PlayStation oyunları, God of War Ragnarok PC, Spider-Man 2 DLC‘leri ve en önemlisi hakkında sayısız sızıntı olan PS5 Pro bu etkinlikte tanıtılabilir.

Sony State of Play Tarihi Açıklandı: Beklenen Büyük Oyunlar Geliyor!

PlayStation Blog’da yer alan bir yazıda, Sony, State of Play’in PlayStation 5 ve PS VR2 oyunlarındaki güncellemelerin yanı sıra bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak olan PlayStation Studios oyunlarına da bir bakış sunacağını belirtti. Sony State of Play tarihi de açıklandı. Etkinlik, 30 Mayıs’ı 31 Mayıs’a bağlayan gece saat 01.00’de gerçekleşecek.

Yeni oyunlar ve bazı donanım duyuruları da görebiliriz. Geçtiğimiz Cuma günü sızdırılan yeni Astro Bot oyununun da fuarın bir parçası olması bekleniyor. Diğer olası duyurular arasında God of War Ragnarok PC, Silent Hill 2 ve uzun süredir dedikodusu yapılan PS5 Pro yer alıyor. State of Play harika duyurulara ev sahipliği yapacak.

PlayStation’ın 2024’ün ikinci yarısına ve sonrasına kadar devam eden yayın programıyla ilgili birçok soru işareti bulunuyor. Kısa süre önce, Jim Ryan sonrası dönemde Sony’nin ivmesini sürdürmeye çalışacak olan Hermen Hulst ve Hideaki Nishino adında iki yeni CEO atanmıştı. Sony State of Play, PlayStation’ın ileriye dönük stratejisi hakkında en azından birkaç soruya yanıt verecektir.

Yeni oyunlar, yeni konsollar ve PlayStation’ın geleceği hakkında taze bilgileri bu etkinlikte yerinden alabileceğiz. Etkinliği, PlayStation’ın YouTube ve Twitch gibi kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu etkinlik, PlayStation topluluğunun merakla beklediği oyunlar ve yenilikler hakkında önemli bilgiler sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Sony etkinliği nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Sony State of Play etkinliğini aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz: