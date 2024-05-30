S23 Ultra fiyatındaki indirimler nedeniyle, cihazın albenisi ciddi oranda artmış durumda. Yeni bir amiral gemisi telefon almak isteyenler Samsung’un bir önceki amiral gemisi telefonu S23 Ultra ile S24 Ultra arasındaki fark nedir sorusunu çok sık soruyorlar. En yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra Android dünyasının şüphesiz en iyi telefonları arasında yer alsa da, selefi Samsung Galaxy S23 Ultra da geride kalmıyor. Peki hangisini almak daha mantıklı? S23 Ultra ile S24 Ultra arasındaki farklar neler? İşte Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Ultra karşılaştırması.

S23 Ultra S24 Ultra Arasındaki Fark Nedir? İşte Samsung Galaxy S23 Ultra ve S24 Ultra Karşılaştırması

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi, her yıl yeni modelleriyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi özelliklerle dikkat çekiyor. Bu yazıda, S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve her iki modelin de öne çıkan özelliklerine değineceğiz.

Farklar

Samsung Galaxy S24 Ultra, selefi olan S23 Ultra’ya kıyasla bir dizi önemli yükseltme ve yenilik içeriyor. İşte bu iki model arasındaki başlıca farklar:

Tasarım: S24 Ultra, S23 Ultra’ya benzer bir tasarıma sahip olsa da, S23 Ultra’da alüminyum çerçeve kullanılırken, S24 Ultra’da daha dayanıklı ve premium bir malzeme olan titanyum çerçeve bulunuyor. Ayrıca, S24 Ultra daha ince çerçevelerle geliyor ve biraz daha hafif ve kompakt bir cihaz. S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir diye soranlar için tasarım önemli bir nokta.

S24 Ultra, S23 Ultra’ya benzer bir tasarıma sahip olsa da, S23 Ultra’da alüminyum çerçeve kullanılırken, S24 Ultra’da daha dayanıklı ve premium bir malzeme olan titanyum çerçeve bulunuyor. Ayrıca, S24 Ultra daha ince çerçevelerle geliyor ve biraz daha hafif ve kompakt bir cihaz. diye soranlar için tasarım önemli bir nokta. Ekran: Her iki model de 6.8 inç QHD+ AMOLED ekrana sahip ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak, S24 Ultra’nın ekran parlaklığı 2600 nit ile S23 Ultra’nın 1750 nit parlaklığından çok daha yüksek. Bu da S24 Ultra’nın güneş altında daha okunabilir olduğu anlamına geliyor. Bununla beraber S24 Ultra’da yansıma önleyici kaplamaya sahip Gorilla Glass Armor bulunduğunu da söyleyelim. Bu S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir konusunda sıklıkla gözardı edilse de, oldukça önemli bir nokta.

Her iki model de 6.8 inç QHD+ AMOLED ekrana sahip ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak, S24 Ultra’nın ekran parlaklığı 2600 nit ile S23 Ultra’nın 1750 nit parlaklığından çok daha yüksek. Bu da S24 Ultra’nın güneş altında daha okunabilir olduğu anlamına geliyor. Bununla beraber S24 Ultra’da yansıma önleyici kaplamaya sahip Gorilla Glass Armor bulunduğunu da söyleyelim. Bu konusunda sıklıkla gözardı edilse de, oldukça önemli bir nokta. Kamera: S24 Ultra, 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 10MP telefoto ve 50MP periskop kamera ile geliyor. S23 Ultra ise 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 10MP telefoto ve 10MP periskop kamera sunuyor. İlk bakışta cihazların kamerası aynı görünse de önemli bir fark var. S24 Ultra’da, periskop kamera çözünürlüğü artırılmış fakat optik zoom kapasitesi 10x’den 5x’e düşürülmüş​ durumda. 5x zoom daha düşük bir oran olsa da, Samsung cephesi 50MP sensör kullanarak 5x’ten sonraki yakınlaştırma aralıklarında da harika bir performans sunuyor.

S24 Ultra, 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 10MP telefoto ve 50MP periskop kamera ile geliyor. S23 Ultra ise 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 10MP telefoto ve 10MP periskop kamera sunuyor. İlk bakışta cihazların kamerası aynı görünse de önemli bir fark var. S24 Ultra’da, periskop kamera çözünürlüğü artırılmış fakat optik zoom kapasitesi 10x’den 5x’e düşürülmüş​ durumda. 5x zoom daha düşük bir oran olsa da, Samsung cephesi 50MP sensör kullanarak 5x’ten sonraki yakınlaştırma aralıklarında da harika bir performans sunuyor. İşlemci ve Performans: S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ile daha güçlü bir işlemciye ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip. Bu, özellikle oyun oynama ve yoğun uygulama kullanımı sırasında daha iyi performans sağlıyor. S23 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile hala güçlü bir performans sunuyor ancak S24 Ultra’nın yeni işlemcisi bir adım önde​.

S24 Ultra, ile daha güçlü bir işlemciye ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip. Bu, özellikle oyun oynama ve yoğun uygulama kullanımı sırasında daha iyi performans sağlıyor. S23 Ultra ise işlemci ile hala güçlü bir performans sunuyor ancak S24 Ultra’nın yeni işlemcisi bir adım önde​. Yapay Zeka ve Özellikler: S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir diye sorulduğunda ilk akla gelen şey olan Galaxy AI yapay zeka özellikleri, S24 serisinin en büyük satış noktalarından biri. S24 Ultra, yeni “Circle to Search” özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik, çeşitli içerikleri Google arama sonuçlarıyla ilişkilendirmenize olanak tanıyor. Ayrıca, gelişmiş yapay zeka destekli fotoğraf ve video düzenleme araçları da mevcut. S23 Ultra, bu tür gelişmiş yapay zeka özelliklerinden ilk etapta yoksun olsa da, One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özellikleri bu seriye de geldi.

diye sorulduğunda ilk akla gelen şey olan Galaxy AI yapay zeka özellikleri, S24 serisinin en büyük satış noktalarından biri. S24 Ultra, yeni “Circle to Search” özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik, çeşitli içerikleri Google arama sonuçlarıyla ilişkilendirmenize olanak tanıyor. Ayrıca, gelişmiş yapay zeka destekli fotoğraf ve video düzenleme araçları da mevcut. S23 Ultra, bu tür gelişmiş yapay zeka özelliklerinden ilk etapta yoksun olsa da, güncellemesi ile Galaxy AI özellikleri bu seriye de geldi. Güncelleme: Samsung cephesi S24 serisinde 7 yıl güncelleme sözü vererek Android dünyasını kökten değiştiren bir adım attı. Galaxy S23 Ultra’da ise Android sürümü güncelleme süresi 4 yıl, güvenlik güncellemesi süresi ise 5 yıl olacak. Cihazlar 1 büyük güncelleme almış durumda, bu nedenle önümüzde 3 büyük güncelleme kaldı diyebiliriz.

Artıları ve Eksileri

Cihazlar arasındaki başlıca farkları sizler için derledik. Peki S23 Ultra S24 Ultra arasında hangisini seçmek daha mantıklı? S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir diye soranlar doğal olarak cihazların artı ve eksi noktalarını de merak ediyor. İşte cihazların kendilerine göre artıları ve eksileri.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Artıları: 10MP 10x telefoto kamera ile 10x fotoğraflarda nispeten daha iyi sonuçlar Daha uygun fiyatına rağmen benzer kullanıcı deneyimi Eski ama halen güçlü işlemci Kavisli ekran ile premium hissiyat

Eksileri: Daha düşük ekran parlaklığı Önceki nesil işlemci Alüminyum kasa ile daha ağır bir yapı Nispeten daha kalın ekran çerçeveleri Daha az güncelleme alacak



Samsung Galaxy S24 Ultra

Artıları: Titanyum çerçeve ile daha dayanıklı ve premium tasarım Daha yüksek ekran parlaklığı (2600 nit) Gelişmiş yapay zeka özellikleri ve “Circle to Search” gibi yeni özellikler Düz ekran ile düşmelere karşı daha yüksek dayanıklılık Daha güçlü ekran koruma camı Snapdragon 8 Gen 3 ile en güçlü Android telefon 7 yıl güncelleme

Eksileri: Daha yüksek fiyat 10x optik zoom yerine 5x optik zoom



S23 Ultra S24 Ultra Arasındaki Fark Nedir? Tablo Karşılaştırma



Özellik Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Ekran Boyutu 6.8 inç QHD+ AMOLED, 120Hz 6.8 inç QHD+ AMOLED, 120Hz Parlaklık 1750 nit 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB veya 12GB 12GB Depolama 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Ana Kamera 200MP 200MP Ultra Geniş Kamera 12MP 12MP Telefoto Kamera 10MP (3x optik zoom) 10MP (3x optik zoom) Periskop Kamera 10MP (10x optik zoom) 50MP (5x optik zoom) Ön Kamera 12MP 12MP Batarya 5000mAh 5000mAh Çerçeve Alüminyum Titanyum Fiyat 43.899 TL (8/256) 60.928 TL (12/256)

S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir sorusuna elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Her iki model de kullanıcılarına yüksek performans, gelişmiş kamera yetenekleri ve kaliteli bir ekran sunuyor. Ancak, S24 Ultra’nın sunduğu yeni özellikler ve gelişmeler, özellikle en son teknolojiyi takip eden kullanıcılar için cazip olabilir. Bu yüzden, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre en uygun modeli seçebilirsiniz.

S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir konusunda en önemli fark fiyat desek yanlış olmaz. Galaxy S23 Ultra fiyatı şu anda 43.899 TL seviyesinde, bu fiyat ile online satış kanalları üzerinden cihazı almak mümkün. Bunun 8GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip model için olduğunu söyleyelim.

Galaxy S24 Ultra fiyatı ise 60.928 TL seviyesinden başlıyor. S23 Ultra’da olduğu gibi bu modeli de online satış kanalları üzerinden almak mümkün. Bu fiyat, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesine sahip cihazın fiyatı.

S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir konusunu elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Burada karar size ait. Ben bu haberin yazarı ve bir S23 Ultra kullanıcısı olarak S24 Ultra’yı cazip bulmuyorum. Bu seriyi en cazip kılan nokta Galaxy AI özellikleriydi. Ancak One UI 6.1 güncellemesi ile bu özelliklerin S23 serisinde de eksiksiz şekilde kullanılabilir olması, S24 Ultra’nın cazibesini biraz öldürüyor.

Bununla beraber, titanyum kasa, 7 yıl güncelleme ve daha güçlü işlemci gibi önemli geliştirmeleri de unutmamak gerek. Ancak bunlar da halihazırda S23 Ultra sahibi olan birini S24 Ultra almaya teşvik etmekte biraz yetersiz kalabilir. Tamamen yeni bir Samsung Galaxy telefon alacaksanız S23 Ultra S24 Ultra arasındaki fark nedir konulu yazımızı karar vermede faydalı bulacağınızı umuyoruz.

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