Genel
Sony, sanal set ekranlarını satmaya başlıyor
Sony, yaygın olarak kullanılan yeşil perde ve projeksiyonlar yerine modüler ekran üretimine geçebilir. Geçtiğimiz günlerde dijital film setleri oluşturmak için kullanılabilecek bir dizi modüler ekran satmaya başlayacağını duyurdu.
İlginizi çekebilir: Sony, bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini sonlandırıyor.
Sony, ekran kullanımıyla daha kaliteli görüntüleri sizlere sunuyor!
Şirketin satmaya başlayacağı bu teknoloji, Industrial Light & Magic ve Epic Games‘in Mandalorian‘ı yaratılmasında yardımcı olan setlerin teknolojisiyle benzerlik gösteriyor. Bu ekranlar, MicroLED‘leri kullanan modüler paneller olan ve daha önce tabela için kullanılmak üzere pazarlanan Crystal LED serisinin bir parçası. Ekranlar, bazı panelleri kullanarak, muazzam görüntüler yaratmanıza yardımcı olur. Bu panelleri, bir denetleyiciye bağlayarak istediğiniz görüntüleri oluşturabilirsiniz. Eğer sanal bir set oluşturmak istiyorsanız, size büyük katkı sağlayacaktır.
Yeni ekranlar B serisinin bir parçası. Bunun yanında ekranlar, film ve prodüksiyonlar için oldukça yararlı. Özellikle yansıma önleyici kaplamalar ve parlaklık özellikleri üzerinden pazarlama gerçekleştiriliyor. Şirket, 1.800 nitte çalışabileceklerini söylüyor. Bilindiği üzere Apple’ın Pro Display XDR’ı 1.600 nitte çalışıyor ve inanılmaz derecede parlak. 1.800 nitte çalışabilen bir ekran size oldukça parlak bir ekran sunacaktır.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Ekranların birçok avantajı var. Bu ekranlar, yaydıkları ışık sayesinde izleyicilerinizin, oyuncuları gerçekten orda olduklarına ikna etmesini kolaylaştırıyor. Sıklıkla kullanılan yeşil perde, arka plan düz bir renkten oluşur ve oyuncularınızın bulunduğu arka planı gerçekte varmış gibi aydınlatmanız gerekir. Fakat ekranları kullanırsanız bu sorun ortadan kısmen kalkmış olacak. Çünkü arka plan zaten orda bulunacak ve yeterli ışığı ekranın kendi sağlayacak.
Şöyle bir sahne düşünelim: Gün batımında, çölde oturan bir karakteri çekeceksiniz. Eğer bu sahneyi yeşil perdede çekiyor olursanız, karakterin gerçekten dışarıda olduğu etkisini yaratmak için bir dizi ışık kullanmanız gerekecekti. Bununla birlikte, bir ekran kullanıyor olursanız, ihtiyacınız olan bu ışıklar, zaten sizin için üretilecekti. Bu durum, daha gerçekçi bir görüntü elde etmek için daha kolay ve daha kalitelidir.
Bununla birlikte çekeceğiniz görüntüde ışık dolayısıyla yansımalar da önemlidir. Örneklendirdiğimiz karakterimiz, eğer bir kask takıyor olsaydı ve siz yeşil perdede çekim yapıyor olsaydınız, kask bu yeşil rengi yansıtacaktı. Ayrıca çekim bittikten sonra görsel efekt sanatçıları, bu görüntüyü düzeltmek zorunda kalacaktı. Fakat ekran kullanımı, bu yansımaları, kaskın direk yansıtmasını sağlayacaktır. Çünkü görüntü zaten hazır olarak orda bulunacak. Sonrasında herhangi bir düzenleme gerekmeyecek. Sonuç olarak, istediğiniz kaliteli görüntüye bu ekranlar sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.
Genel
2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv sektörü, geçtiğimiz yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamı son iki aydaki yavaşlamaya karşın 772 bin 788 adetle kapattı.
Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında daralmanın yaşandığı bir yılda Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılını bir önceki yıla oranla büyüme ile kapattı. Bahar aylarında koronavirüs etkisinin Türkiye’de de artması ile birlikte oluşan karamsar ortam yaz aylarında dağıldı ve 2020 yılı otomotiv pazarı beklentileri aştı.
İlginizi çekebilir: Kia yeni logosunu tanıttı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.
2020 yılında pazarın yüzde 87.6’ini, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre ise, yüzde 44 pay ve 268 bin 509 adetle en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan, yüzde 29.8 pay ile SUV modeller oldu. Ayrıca elektrikli araçlar satışlarını yüzde 280.2 arttırdı. 2020’de 844 adet elektrikli, 22 bin 272 adet hibrit araç satışı gerçekleşti.
2020 yılına ait ODD verilerine göre en çok satan markalar
- Renault – 98.900 adet
- Fiat – 92.364 adet
- Volkswagen – 52.740 adet
- Toyota – 38.958 adet
- Peugeot – 36.589 adet
- Opel – 31.229 adet
- Ford – 27.596 adet
- Hyundai – 27.541 adet
- Dacia – 25.910 adet
- Skoda – 24.175 adet
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Donanım
Dell UltraSharp Serisi Monitörler Tanıtıldı!
Dell UltraSharp Serisi monitörlerini tanıttı. İşte dünyanın ilk 40 inç 5K kavisli monitörü ve Dell UltraSharp Serisinin diğer tüm modelleri.
Dell, dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörünü tanıttı. Geçtiğimiz günlerde iş dünyasına hitap eden yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, şimdi 40 inçlik monitörünün yanı sıra, yeni seri monitörleri ile de karşımıza çıkıyor.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A32 5G, Samsung’un sitesinde görüntülendi!
Dell UltraSharp 40’ın özellikleri!
Dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörü olan Dell UltraSharp 40, tanıtıldı. U4021QW model numaralı UltraSharp 40, %100 sRGB IPS panel ile karşımıza çıkıyor. 1,07 milyar renk skalasına sahip olan UltraSharp 40, başta da söylediğimiz gibi 5K (5120 x 2160 piksel) görüntü kalitesine sahip.
40 inç büyüklüğündeki bu kavisli monitör 40 Gbps‘ye kadar aktarım hızı sunan Thunderbolt 3 üzerinden 90W hızlı şarj olanağı sunuyor. Yine cihaz üerinde 15W USB-C çıkışı, ethernet girişi, bir USB-A çıkışı ve 9W dahili hoparlör mevcut.
Dell UltraSharp 40 aynı zamanda kendi başına iki ayrı bilgisayarı açabiliyor. Ve her ikisini de tek bir klavye ve mouse üzerinden kontrol etme olanağı sağlıyor. Tüm bu yüksek özellikler sahip Dell UltraSharp 40’ın fiyatı ise 2099,99$ olarak belirlenmiş.
Diğer Dell UltraSharp Serisi modelleri ve özellikleri!
Dell UltraSharp 38!
Dell UltraSharp Serisi bünyesinde 38 inç büyüklüğünde kavisli monitöre daha yer veriyor. 40 inçlik versiyona göre daha uygun fiyatlı olan UltraSharp 38, 3840 x 1600 piksel çözünürlük sunan IPS panel ile birlikte geliyor. Thunderbolt bağlantı noktası taşımayan bu monitörde USB-C çıkışı mevcut. Bu monitörde de tıpkı diğeri gibi 9W dahili hoparlör mevcut. Dell UltraSharp 38’in fiyatı ise 1499.99$ olarak belirlenmiş.
Dell UltraSharp 24 ve 27!
UltraSharp serisi içinde daha ufak boyutlara sahip olan diğer modeller ise UltraSharp 24 ve UltraSharp 28. Tıpkı diğer modeller gibi USB-C üzerinden 90W çıkış yapabilen bu monitörler, ethernet girişini de üzerlerinde taşıyor. Monitörlerin fiyatı ise sırasıyla 459.99$ ve 679.99$ olarak belirlenmiş.
Görüntülü konferansa özel UltraSharp modelleri!
Bildiğiniz üzere pandemi dolayısıyla video konferans görüşmeleri epey arttı. Dell ise bu duruma kayıtsız kalmayarak 3 farklı boyuttaki video konferansa özel monitörlerini tanıttı. 24 inç, 27 inç ve 34 inç büyüklüğündeki bu üç monitör üzerlerinde gürültü önleyici mikrofon ve çift 5W hoparlör taşıyor. Özel bir Microsoft Teams butonunu üzerinde taşıyan monitörler, Windows Hello ve Cortana‘yı destekliyor. Bu video konferans monitörlerinin fiyatları ise sırasıyla 519.99$, 719.99$ ve 1149.99$ olarak şekilleniyor.
55 inç ve 65 inç büyüklüğündeki yeni dokunmatik monitörler!
Büyük ekran arayan kullanıcıları unutmayan Dell, 4K çözünürlüklü dokunmatik monitörlerini tanıttı. 55 inç ve 65 inç boyutundaki bu yeni monitörler, 20 farklı dokunma noktasını algılayabiliyorlar. Bu sayede aynı anda birden fazla kişinin kullanmasını sağlıyor. Çift 20W dahili hoparlör taşıyan bu geniş monitörlerin fiyatları ise şimdilik belli değil.
Şarj edilebilir kablosuz mouse ve klavye mouse seti!
Listenin son ürünü olan MS7421W kodlu kablosuz şarj edilebilir mouse, tek şarj ile 6 aya kadar kullanım sunuyor. Öte yandan klavye mouse kombinasyonunu kullanıyorsanız, bu modeller 36 ay gibi çok ilginç bir pil ömrü sunuyor. Şarj edilebilir kablosuz mouse’un fiyatı 69.99$ olarak belirlenirken; klavye mouse setinin fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.
Dell‘in yaptığı bu toplu tanıtım, piyasa için birbirinden önemli modelleri içerisinde barındırıyor. İçerisinde çeşit çeşit birçok modeli barındıran yeni Dell UltraSharp Serisi, görünüşe göre çok fazla dikkat çekecek. Bakalım Dell’in bu yeni modelleri ne zaman satışta olacak.
Seçtiğimiz Dell modellerine Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite FCC üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Lite çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin yeni üyesi son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir; Samsung Neo QLED serisi akıllı TV modellerini duyurdu!
Xiaomi Mi 11 Lite, bazı ülkelere Poco F2 adıyla gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaptığı atılım ile öne çıkan Xiaomi, yeni serisi Mi 11 için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılında firmanın en önemli markası olması beklenen akıllı telefon serisinin daha düşük özelliklere sahip versiyonu Mi 11 Lite modeli de her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon, son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
İçerisinde hayatınızı kolaylaştırabilecek çeşit çeşit Xiaomi ürünlerinin yer aldığı listemize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Batarya kapasitesi resmi olarak ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 Lite, 4250 mAh‘lik pil ile kullanıcılarını karşılayacak. 33W hızlı şarj desteğinin yer alacağı öğrenilen akıllı telefon, teknik özellik bakımından bizleri orta seviyede karşılıyor. Son yayımlanan sızıntıya göre Snapdragon 732 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. FCC üzerinde M2021K9AG model numarasıyla listelenen akıllı telefon, ortaya atılan iddialara göre bazı pazarlara Poco F2 adıyla giriş yapacak. İddianın en büyük dayanağı olarak ise Poco F2‘nin K9A model numarasına sahip olacak olması. Henüz kesinleşen bir gelişme olmasa da iki cihazın bu konuda büyük benzerlikler içermesi iddiaları oldukça güçlendiriyor. Bakalım firma bu yıl içerisinde çıkacak iki model ile alakalı nasıl bir yol izleyecek bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 16 saat önce
-
Yazan: market2020, 23 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: Kojiro H., 3 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce