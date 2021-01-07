Sony, sanal set ekranlarını satmaya başlıyor

Sony, yaygın olarak kullanılan yeşil perde ve projeksiyonlar yerine modüler ekran üretimine geçebilir. Geçtiğimiz günlerde dijital film setleri oluşturmak için kullanılabilecek bir dizi modüler ekran satmaya başlayacağını duyurdu.

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Sony, ekran kullanımıyla daha kaliteli görüntüleri sizlere sunuyor!

Şirketin satmaya başlayacağı bu teknoloji, Industrial Light & Magic ve Epic Games‘in Mandalorian‘ı yaratılmasında yardımcı olan setlerin teknolojisiyle benzerlik gösteriyor. Bu ekranlar, MicroLED‘leri kullanan modüler paneller olan ve daha önce tabela için kullanılmak üzere pazarlanan Crystal LED serisinin bir parçası. Ekranlar, bazı panelleri kullanarak, muazzam görüntüler yaratmanıza yardımcı olur. Bu panelleri, bir denetleyiciye bağlayarak istediğiniz görüntüleri oluşturabilirsiniz. Eğer sanal bir set oluşturmak istiyorsanız, size büyük katkı sağlayacaktır.

Yeni ekranlar B serisinin bir parçası. Bunun yanında ekranlar, film ve prodüksiyonlar için oldukça yararlı. Özellikle yansıma önleyici kaplamalar ve parlaklık özellikleri üzerinden pazarlama gerçekleştiriliyor. Şirket, 1.800 nitte çalışabileceklerini söylüyor. Bilindiği üzere Apple’ın Pro Display XDR’ı 1.600 nitte çalışıyor ve inanılmaz derecede parlak. 1.800 nitte çalışabilen bir ekran size oldukça parlak bir ekran sunacaktır.

Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Ekranların birçok avantajı var. Bu ekranlar, yaydıkları ışık sayesinde izleyicilerinizin, oyuncuları gerçekten orda olduklarına ikna etmesini kolaylaştırıyor. Sıklıkla kullanılan yeşil perde, arka plan düz bir renkten oluşur ve oyuncularınızın bulunduğu arka planı gerçekte varmış gibi aydınlatmanız gerekir. Fakat ekranları kullanırsanız bu sorun ortadan kısmen kalkmış olacak. Çünkü arka plan zaten orda bulunacak ve yeterli ışığı ekranın kendi sağlayacak.

Şöyle bir sahne düşünelim: Gün batımında, çölde oturan bir karakteri çekeceksiniz. Eğer bu sahneyi yeşil perdede çekiyor olursanız, karakterin gerçekten dışarıda olduğu etkisini yaratmak için bir dizi ışık kullanmanız gerekecekti. Bununla birlikte, bir ekran kullanıyor olursanız, ihtiyacınız olan bu ışıklar, zaten sizin için üretilecekti. Bu durum, daha gerçekçi bir görüntü elde etmek için daha kolay ve daha kalitelidir.

Bununla birlikte çekeceğiniz görüntüde ışık dolayısıyla yansımalar da önemlidir. Örneklendirdiğimiz karakterimiz, eğer bir kask takıyor olsaydı ve siz yeşil perdede çekim yapıyor olsaydınız, kask bu yeşil rengi yansıtacaktı. Ayrıca çekim bittikten sonra görsel efekt sanatçıları, bu görüntüyü düzeltmek zorunda kalacaktı. Fakat ekran kullanımı, bu yansımaları, kaskın direk yansıtmasını sağlayacaktır. Çünkü görüntü zaten hazır olarak orda bulunacak. Sonrasında herhangi bir düzenleme gerekmeyecek. Sonuç olarak, istediğiniz kaliteli görüntüye bu ekranlar sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.