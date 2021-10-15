Sony, PS5 Satmaya Başlıyor

Sony, PlayStation 5 alabilmek için sıraya girmenizi sağlayan yeni bir internet sitesi açtı. Bir sonraki gelecek büyük stokları Sony doğrudan kendisi satacak. Bunun için de şimdiden kayıtlar toplanmaya başlandı.

PlayStation 5 geçtiğimiz senenin Kasım ayında büyük beklentilerle çıkış yapmıştı. Ancak geçtiğimiz 11 ay PS5 için tam bir hayal kırıklığı oldu. Oyuncular tarafından akıllarını kaybedecekleri yeni nesil oyunlar ve teknolojik devrimler beklenirken ne yazık ki daha konsolun kendisi bile görülemedi. Neredeyse 1 sene olmasına rağmen PS5 için üretim ve stok sıkıntıları devam ediyor. Sony ise bu soruna bir çözüm üretebilmek için artık PS5 almak isteyen kişileri önümüzdeki ay gelecek yeni stoklar için sıraya alıyor. Sony bu satışları da doğrudan kendi kanalıyla yapacak.

PS5 sırasına girebilmek için ise Sony bazı kurallar belirlemiş durumda. Öncelikle sıraya girebilmek için bir PlayStation Network (PSN) hesabına sahip olmalısınız. PlayStation Network, Sony’nin PlayStation Store gibi oyunlar almanızı sağlayan ve PS Plus ile PS Now gibi servislere üye olabilmenizi sağlayan çevrimiçi bir abonelik sistemi. PSN hesabınıza giriş yaptıktan sonra kayıt ol butonunu göreceksiniz ve buna bastıktan sonra kaydınız alınacak.

Ayrıca belirtelim Sony’nin bu kayıt sistemi tüm dünyaya açık olsa da konsolu yalnızca bir ABD adresine göndertebiliyorsunuz. Dolayısıyla ülkemizden bu yolla PS5 konsolu edinmek isteyenler bir ABD adresi bulsa iyi olur. Ayrıca PSN hesabı başına yalnızca 1 adet konsol alınabilecek. Konsolun disk sürücüsü olan standart versiyon 499 dolardan sürücüsüz model ise 399 dolardan satılacak.

PSN üzerinden kayıt yaptırmanın size kesinlikle konsol aldırmayacağını da aklınızda bulundurun. Sony’e göre, kayıt yaptıran kişiler arasından seçimlerin eldeki stok miktarına ve kayıt yapan kişilerin önceki PlayStation aktivitelerine göre yapılacağı söylendi. Bu durum da biraz şüpheli gözüküyor. Eğer seçildiyseniz Sony, PSN adresinize bağlı olan adresinize bir e-posta gönderecek. Atılan e-postada konsolu alabilmek için giriş yapmanız gereken zaman ve tarih bilgisiyle beraber teklifin geçerlilik süresi de yer alacak. Onay e-postaları önümüzdeki ayın başlarında gönderilmeye başlanacak.

Küçük bir şans olsa da denemeye değebilir. En azından konsol alabilmek için mağaza mağaza gezerek sıra beklemektense bir kaç tıklamayla alabilmek daha iyi bir fırsat.