Sony Interactive Entertainment, PlayStation oyunlarının ses deneyimini daha da geliştirmek amacıyla premium kulaklık üreticisi Audeze‘yi satın almak üzere anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmamış olsa da, bu adımın Sony’nin ses alanındaki etkisini artırmayı amaçladığı anlaşılıyor. İşte satın alıma dair bildiğimiz her şey!

Sony Ses Deneyiminde Yenilikler Yapmak İçin Audeze’yi Satın Aldı!

Audeze, bağımsız bir şekilde çalışmaya ve farklı platformlar için ürün geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda “PlayStation ekosisteminin bir parçası” olmanın avantajlarını da yaşayacak.

Sony Interactive Entertainment’ın platform deneyiminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hideaki Nishino, Audeze’nin kulaklık sektöründe lider bir marka olduğunu ve bu satın almanın, Sony’nin inovasyona ve PlayStation oyuncularına en iyi ses deneyimini sunmaya odaklandığını vurguladı.

Nishino, özellikle PlayStation 5’in Tempest 3D AudioTech ve Pulse 3D kablosuz kulaklık gibi önemli adımlarının üzerine Audeze’nin uzmanlığını PlayStation ekosistemine katmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Sony, Audeze’nin kulaklıklarının sadece tüketici kullanıcılar için değil, aynı zamanda ses profesyonelleri gibi uzmanlar için de “olağanüstü bir ses deneyimi” sunmak üzere tasarlandığını belirtiyor. Audeze, düzlemsel manyetik sürücüler kullanarak benzersiz bir ses kalitesi sağlıyor.

Bu hafta Sony ses konusunda adım atarak PlayStation 5 ve PlayStation Portal el bilgisayarı için yeni kulaklıklar ve bir kulaklık seti duyurdu. Hem Pulse Explore kulaklıklar hem de Pulse Elite kulaklık, özel düzlemsel manyetik sürücülere sahip. Her iki cihaz da PS5 ve PlayStation Portal için tasarlanan yeni PlayStation Link adlı kayıpsız düşük gecikme teknolojisini kullanacak ve PC/Mac üzerinde de kullanılabilecek.

Pulse Explore ve Pulse Elite kulaklıkları sırasıyla 200$ ve 150$ fiyatlarıyla bu yıl içinde satışa sunulacak. Sony’nin Audeze’yi satın alarak ses deneyimini daha da yükseltme hedefi, oyun dünyasındaki oyuncuları da heyecanlandırmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım PlayStation’ın geleceğini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!