Sony şimdiden bir sonraki konsolunun piyasaya sürülmesi için planlar yapıyor. PlayStation 6, Şirket içinden gelen bir belgeye göre 2027 civarında kullanıcılarıyla buluşacak. Dolayısıyla cihazın selefi PlayStation 5, yaklaşık 5 yıl daha bizlerle olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

PlayStation 6, 2027 Yılında Bizimle Olacak

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun Microsoft’un Sony’nin karşı çıktığı Activision Blizzard’ı 68 milyar dolara satın almasına ilişkin soruşturmasında suçlama olarak sunulan bir belge kamuoyuna açıklandı. Sony, 22 sayfalık belgede “anlaşmanın rekabete, sektör oyuncularına ve kullanıcılara zarar vereceğine inandığını” belirtiyor. Microsoft’a göre birleşme, “Sony’nin uzun süredir hakim olduğu bir pazarda rekabeti artırıyor”. Amerikan devi dava içinde PS5’e özel oyunların Xbox’a özel oyunlardan daha üstün olduğunu da kabul etti. Dava içerikleri bir yana dursun, aynı belge içinde büyük bir bilgi de gün yüzüne çıkmış oldu.

Call of Duty’nin konsol pazarı için öneminin tartışıldığı belgede PS5 sonrası yeni nesil konsoldan da kısaca bahsediliyor. Sony, “Call of Duty lisansına ve diğer Activision oyunlarına erişimini kaybedeceğini” iddia ettiği bir beyanda yeni konsolunun 2027 yılında piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Sony ayrıca, önümüzdeki yılın başlarında yeni bir PS5 Slim modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, boyut açısından rakiplerine diz çöktürecek şekilde çıkarılabilir. Çoğu kişiye göre dev firma yeni modelde çok hafif ve ince bir disk sürücüsü kullanacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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