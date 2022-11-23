Gizmochina’nın haberine göre, teknoloji devinin Çin’de geliştirdiği ve programı aracılığıyla kuluçkaya yatırdığı her oyun, şirketten 1 milyon yuan (140.000 dolar) yatırım alacak.

Daha önce Sony, ‘China Hero Project’ kapsamında kuluçkaya yatırılan oyunlara finansal destek ve geliştirme desteği sağlamış, ancak oyunlar şirket tarafından piyasaya sürülmemişti.

Ancak şimdi, teknoloji devi Lost Soul Aside ile başlayarak oyunları yayınlamayı hedefliyor ve PlayStation Studios aracılığıyla Çin oyunlarını teşvik etmek istiyor.

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Raporda, şirketin şimdiye kadar 17 küçük ölçekli oyuna yardım ettiği ve Genshin Impact gibi başarılı anlaşmalar yaptığı belirtildi.

Şirket, yeni oyunların ve geliştiricilerin geliştirilmesine büyük yatırım yaparak Çin’de PS4 modellerinden iki kat daha fazla PS5 modeli satma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Bu arada teknoloji devi, PlayStation VR2’yi önümüzdeki yıl 22 Şubat’ta 549,99 dolar fiyatla ve Sense kumanda şarj istasyonuyla birlikte piyasaya süreceğini duyurmuştu.