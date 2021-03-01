EMUI 11 kullanıcıları, 100 milyonu aştı!

Bugün Huawei, Weibo üzerinden paylaştığı bir duyuruda EMUI 11 kullanıcılarının 100 milyonu aştığını resmi olarak duyurdu. Şirket, duyuruda “Bir sonraki durak HarmonyOS” cümlesine vurgu yaptı. Bu, şirketin artık HarmonyOS için daha fazla çaba göstereceği anlamına geliyor. Huawei‘nin işletim sistemi tarafındaki adımları, rekabeti arttıracağı için kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme. Ayrıca akıllı telefonlar için iOS veya Android ikilisi haricinde yeni bir seçeneğin ortaya çıkması çeşitlilik açısından da önemli bir adım olacak.

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Huawei, EMUI 11 ile hangi yenilikleri getiriyor?

EMUI 11, 10 Eylül 2020‘de gerçekleşen Huawei Geliştirici Konferansı‘nda resmi olarak piyasaya çıktı. Sistem akıcılığındaki artışın yanı sıra EMUI 11’de akıllı çoklu pencere gibi önemli özellikler mevcut. Bunlara ek olarak, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, çoklu ekran iş birliği ve kesintisiz alarm takibi gibi yenilikler de yeni arayüzde bulunmakta. EMUI 11‘e sahip olan kullanıcılar, HarmonyOS 2.0’a daha önce geçiş yapacak. Son üç yılda şirketin piyasaya sürdüğü neredeyse her cihaza EMUI 11 güncellemesi gelecek. Bununla birlikte bu cihazların HarmonyOS işletim sistemine daha önce geçiş yapması mümkün olacak.

Huawei Mate 40 serisi, geçtiğimiz günlerde EMUI 11’e yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile sistem kararlılığı optimize hale geldi. Ayrıca güncelleme, arayüzdeki bazı efekleri de iyileştirdi. Şirketin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Mate X2 ise ilk güncellemesini aldı. Huawei‘nin yeni arayüz ve HarmonyOS için cihazlara sık güncelleme getirmesi oldukça önemli bir adım. Bununla birlikte, HarmonyOS‘un nisan ayında resmi çıkışını yapmasının ardından yeni gelişmeler görebiliriz.