Akıllı Telefonlar
EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
EMUI 10 Beta testleri için geçtiğimiz hafta Huawei resmi bir güncelleme takvimi yayınlamıştı. Liste dahilinde, cihazlara güncellemeler ulaşmaya başladı.
İlginizi çekebilir: PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
Huawei, EMUI 10 Beta’yla ilgili uzun bir liste yayınlamıştı. Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e, Mate 20 Lite‘a sahip Çinli kullanıcılar kapalı beta sürecine dahil edilmeye başlandı.
Huawei kapalı beta programı, ticari sürüm yayınlanmadan önce programa dahil edilen kullanıcılara ilk elden erişim imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, yazılımın erken aşamalarını deneyimleyerek, cihaz üzerinde bulunan açıkların kapatılmasını sağlıyorlar.
Takvim doğrultusunda, P30 ve P30 Pro kullanıcılarının önümüzdeki hafta içerisinde açık betaya geçmeleri ön görülüyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 8; 21:9 ekran, Snapdragon 630 işlemci ve çift kamera!
Sony Xperia 5′in çıkışı sıcaklığını korurken Japon üretici‘den sevenlerini heyecanlandıracak yeni bir haber daha geldi. Sony, Japonya’da yapmış olduğu etkinlikle birlikte Xperia 8’i duyurdu.
İlginizi çekebilir: Akıllı telefonları, daha uzun süre kullanmanız için tavsiyeler!
Cihazın detaylarına baktığımız takdirde, Xperia 10‘a benzeyen 21:9 en boy oranına sahip 6 inç, kenarlardan kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer, telefonun ön ve arka tarafında Gorilla Glass 6 koruma teknolojilerinin yer verildiğini görüyoruz.
Diğer bir değişiklik ise, kameraya yapılmış vaziyette. Cihazda, 12 megapiksel F/1.8 ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı F/2.4 kamera konumlandırılmış.
Sony inadından vazgeçti!
Ön tarafa geldiğimiz zaman, 8 megapiksel, F/2.0 sensörlü öz çekim kamerasını sahip, 6 inç 21:9 en boy oranına sahip 6 inç ekran yer alıyor. Xperia‘nın tepe modellerinin aksine Xperia 8‘de LCD panel tercih edilmiş.
Telefonun sağ tarafında ise; güç tuşu parmak izi sensörü ikilisini görüyoruz. Sony, Xperia 1 ve Xperia 5‘te de aynı konumlandırmadan yana tavır göstermişti.
Ekran teknolojileri özelinde inadı kırılan firmanın aynı hassasiyeti güvenlik yönünde de göstermesini temenni ederdik. Sonuçta, ekrandan parmak izi özelliği, çoğu son nesil cihazda yer almaya başladı.
Xperia 8, 158 mm uzunluğunda, 69 mm genişliğinde ve 8.1 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığa sahip kasa tasarımıyla gelecek.
Donanım tarafında ise Snapdragon 630 işlemci, 4GB RAM ve genişletilebilir SD kart slotuna sahip 64GB depolama desteği ile eşleştirilmiş.
2760mAh batarya kapasitesinin dahil edildiği cihazda, 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Suya ve toza dayanaklık, olmazsa olmaz!
Telefon, IP65/68 sertifikalarını da içerisinde bulunduran suya ve toza dayanıklı tasarım anlayışıyla kullanıcılarına güven vermeyi hedefliyor.
Diğer özelliklerden bahsetmemiz gerekirse, yüksek çözünürlüklü ses sağlayan 3.5mm kulaklık çıkışı, NFC desteği ve LED bildirim ışığı bulunuyor.
Xperia 8, sadece Japonya’ya özel olarak kalması beklenen Sony’nin yeni amiral gemisi Kasım ayından sonra piyasaya sürülecek. Fiyatının da yaklaşık 505 dolar olacağı tahmin ediliyor.
Cihaz; beyaz, siyah, turuncu ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonları, daha uzun süre kullanmanız için tavsiyeler!
Akıllı telefonları, malumunuz son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünya piyasasındaki fiyatları oldukça artmış vaziyette. Kullanıcılar, bu durumda elindeki cihazları nasıl daha verimli kullanabileceklerini düşünür hale geldiler.
İlginizi çekebilir: ASUS ProArt PA90, Good Design 2019’da ödül kazandı
Ne sıklıkla cihaz değiştiriyorsunuz? Daha doğrusu artık değiştirecek parayı bulabiliyor musunuz mu desek? Akıllı telefonlar, artık çoğu teknolojik cihazdan daha pahallı olmaya başladı. Firmalar da izledikleri fiyat politikalarını diretmeye kararlı görünüyorlar.
Akıllı telefonların ilk dönemlerinde (2000’li yıllardan bahsediyoruz.), geleneksel bir cihaz alırsanız sistem şu şekilde işliyordu.
Satıcı firmayla, iki yıllık bir kontrat imzalanır, kontrat dahilinde cihazınızın ücretini 24 ay süreyle taksit taksit ödüyorsunuz. Eğer telefonunuz bu süre dahilinde bozulursa, ücretsiz veya çok kısmi bir para ödeyerek değiştirebiliyordunuz.
Bu sistem, eski tip akıllı telefonlar için oldukça güzel işlese de teknoloji eskiden bu kadar hızlı gelişmediğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca sistemin günümüzde yarattığı bir yan etki de kullanıcıların iki yıl süreyle cihazlarının güncel kalmasını istemelerine yol açtı. Bu da, iki yıl süreyle güncelleme yaratmak için daha güçlü cihaz ihtiyacını doğurmuş oldu.
Üreticilerin maaliyetleri, kar oranlarındaki artış, aracı firmaların bu yükü kaldıramamasıyla sonuçlandı. Böylece satıcı firmalar yeni bir satış modeline geçti. Taşıyıcılar, telefon ücretlerini yapmış oldukları sözleşmelerden ayırmaya başladılar.
2010’lu yıllardan itibaren, operatör firmalar; servisleriniz için ayrı fiyat, cihazlar için farklı bir ödeme yöntemi belirlemeye başladılar. Aniden, akıllı telefonların fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu anlaşılmaya başlandı.
Geçiş sürecinden sonra, telefon sahipleri telefon değiştirme sıklıklarını azaltmaya başladılar. Hyla Mobile’in yaptığı çalışmada, 2016 yılında kullanıcıların 2.38 yılda bir telefonlarını değiştirdiği belirtiliyor. Bu rakam 2018 yılında 2.77 seviyesine kadar yükselmiş. Yani kullanıcılar, neredeyse 3 yılda bir cihaz değiştirir duruma gelmişler.
Üç yıl, hala böyle pahallı cihazlar için nispeten kısa bir süre. Yedi yüz dolara aldığınız orta seviye bir laptop 5 yıl kullanım ömrüne sahip olabiliyor. Bin dolar üstü cihazları ise bu rakamların çok çok üstünde kullanabilme imkanınız var. Peki telefonlar için neden olmasın?
Bu sebeplerden biri, telefonların onarımlarının çok zor olmasından geçiyor. Çoğu laptop, sökülebilir bir bataryaya sahip. Bataryanız ömrünü tamamladığında tek yapmanız gereken çöpe atıp yenisini almak. Şanslıysanız tamir ettirmeniz bile mümkün. Son yıllarda çıkan akıllı telefonların neredeyse tamamı, cihazın içine gömülü bir bataryaya sahip. Bu parçaları tamir etmek oldukça zor ya da tamir edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil.
2018 yılından itibaren yeni bir gerçek iPhone kullanıcılarının hayatına girdi. Bataryaları eskiyen Apple sahiplerinin, telefonlarının yavaşlatıldığını öğrendiler. Bir dizi dava sürecinden sonra Apple, bu konuya resmiyet getirmek adına ayarlar sekmesine pil durumlarını gösteren bir bar ekledi. Böylece, cihaz kullanıcıları bataryalarının ömürlerinin azaldığını fark ettikleri takdirde, değişimini sağlayabilir hale getirdiler.
iFixit iletişim direktörü Kay-Kay Clapp‘a göre, Apple’ın batarya hamlesi, şirket için bir dönüm noktasıydı. Artık basit bir batarya değişimiyle, telefonunuzun ömrünün uzamasının mümkün olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçeğe dönüştü. Apple, iPhone’unuzun içerisindeki pilin firmaya değil, kullanıcıya ait olduğunu kabul etmişti.
Telefonunuzu kendiniz de tamir edebilirsiniz!
Sahip olduğunuz telefona bağlı olarak, cihazınızı kendiniz de tamir edebilirsiniz. iFixit, popüler cihazları inceleyerek, bu cihazların yapısına göre bir tamir edilebilirlik skoru belirliyor. Bay Clapp, akıllı cihazların son yıllarda tamir edilebilirlik oranlarının düştüğünü söyledi. İster cihazınızı kendiniz tamir edin istersenizde servise götürün bu cihazınızın ömrünün artmasını sağlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30 Pro, ilk güncellemelerini almaya başladı!
Huawei Mate 30 Pro, ilk EMUI güncellemelerini almaya başladı. Güncelleme, kamerayla ilgili önemli iyileştirmeler içeriyor.
İlginizi çekebilir: HP, atık bilgisayar bileşenlerini hurdadan kurtarıyor
Çinli Üretici Devi, geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu Huawei Mate 30 Pro‘ya iki yeni güncelleme yayınlamıştı. İlk güncelleme, 7680 kare ultra ağır çekim moduna ait değişiklikler içerirken, ikinci güncelleme ise alan hareketleri ve ağ hızlandırma teknolojileri üzerine geliştirmeler dahil edilmişti.
Şimdi ise Huawei, yeni amiral gemisine getirdiği güncellemeyle birlikte EMUI 10‘da bulunan kamera deneyimini daha üst noktaya taşımayı hedefliyor. Bu güncellemeyle, cihazda bulunan kameranın, yazılımsal olarak optimizasyonu sağlanıyor.
Aynı zamanda bazı arabalar için de bluetooth desteği, güncellemenin içeriğine dahil edilmiş. Şirket, tüm kullanıcılara, cihazlarına gelen güncellemeyi kurmalarını tavsiye ediyor.
Android 10 tabanlı EMUI 10‘la birlikte, Huawei kullanıcıları, Karanlık Mod ve Always On Display için renkli tema desteğine kavuşmuştu. Ayrıca, yeni ekran kilidi görünümü ve ekran kilidi için yeni tasarımlar da kullanıcılara tanıtılmıştı.
Mate 30 Pro, geniş renk gamutuna sahip 6.53 inç FHD+ ekran (2400×1176) ile geliyordu. Ekran içi hoparlöre sahip yeni nesil cihazda 60Hz tazeleme hızı mevcut. Cihazda Kirin 990 mimarisine sahip işlemciyle birlikte 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.
Akıllı telefonun arka tarafında, 40 megapiksel ultra geniş açı, 40 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 3D derinlik sensörü olmak üzere dört kamera konumlandırılmış. Ek olarak, bu sensörler 3x optik, 5x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma desteğiyle geliyor.
Ön kısımda ise, 3D yüz okuma destekleyen 32 megapiksel çözünürlüklü kamera mevcut. Cihazda 4500mAh kapasiteye sahip oldukça güçlü bir batarya konumlandırılmış. Bununla birlikte cihaz, 27W kablosuz ve 40W kablodan olmak üzere hızlı şarj destekliyor.