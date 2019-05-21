Sony Playstation 5 hakkındaki her şeyi açıkladı!

Sony Playstation 5, bu yıl içinde piyasaya sunulacak mı bilmiyoruz; ancak teknoloji devi şaşırtıcı derecede ayrıntı vererek PS kullanıcılarına cömert davrandı.

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Sony Playstation 5 hakkındaki tüm ayrıntılar

Kurumsal bir strateji sunumu sırasında, şirket şimdiye kadar ortaya koyduğu tüm bilgileri listeleyerek PS5’in geriye dönük uyumluluğa sahip olacağını onayladı. PS4’e benzer bir mimariye sahip olduğundan, mevcut nesil konsol için tasarlanan oyunları oynayabilecek ve PlayStation VR’nin mevcut sürümüyle de uyumlu olacak. Şirket etkinlikte, “Topluluğumuzun gelecek nesillere daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve daha sorunsuz bir şekilde geçiş yapma yönünde geriye dönük uyumluluktan yararlanacağız” dedi. Sony Playstation 5 başarısı için kritik önem taşıdığı erken kabul edenleri teşvik etmek için PS4 oyunlarını kullanmayı planlıyor. Aslında, PlayStation 4 için daha fazla AAA oyunu vaat ediyor, önümüzdeki üç yıl boyunca bir “angajman ve karlılık motoru” olarak kalacağını görüyor. Bu, Sony’nin PS5’i zararsız bir şekilde fiyatlandırmasına ve oyun bölümünü siyahta tutması için PS4’e güvenmesine yol açabilir.

Yaklaşan konsol PS4 ile benzerlik gösterse de, tamamen yeni bir CPU ve GPU tarafından desteklenecek. Wired ile yaptığı röportajda, lider sistem mimarı Mark Cerny, AMD’nin Radeon Navi ailesine inşa edilen, sekiz çekirdekli üçüncü nesil bir AMD Ryzen işlemci ve özel bir GPU kullanacağını söyledi. GPU, şu anda üst seviye oyun PC’leriyle sınırlı olan ve konsola sürükleyici 3D ses sağlayacak olan ışın izleme adı verilen gelişmiş bir oluşturma tekniğini destekleyecek.

Ayrıca Sony Playstation 5 için sabit sürücüler yerine depolama için SSD’leri kullanıyor. SSD, diğer bileşenleriyle birlikte önemli bir hız kaybına yol açıyor olsa da, olayda Sony karmaşık sahneleri yükleme konusunda PS5’in PS4 Pro’dan on kat daha hızlı olduğunu gösterdi.

Sony Playstation 5, 8K grafikleri de destekleyecek

Yakında çıkması beklenen Sony Playstation 5, 8K TV’lerden en iyi şekilde yararlanabilmek için 8K grafikleri de destekleyecek, ancak en güçlü oyun PC’sinin bile ötesinde verilen yerel 8K oyunları için nefesinizi tutmak zorunda değilsiniz. Ve belki de en önemlisi, hala yüzde 100 dijital olmak için satılmayanlar için, Sony hala PS4 oyunları dışında hangi diskleri çalabileceğini söylemediği halde fiziksel diskleri destekliyor.

Sony, henüz yapmamışlarsa PS5 sahiplerinin akışı bir seçenek olarak görmelerini sağlamak istiyor. Kullanıcılar, indirme ve diskler kadar iyi akış vermeyi düşünene kadar PlayStation Now tekliflerinin kalitesini artırmayı planlıyor. Ayrıca, “her zamankinden daha hızlı büyümek ve ölçeklenmek” için Microsoft ile olan ortaklığından yararlanmak istiyor. İki teknoloji devi son zamanlarda oyun ve içerik akışı için teknolojiler geliştirmek için ekiplerini duyurdu.