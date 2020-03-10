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Sony FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı
Sony’nin yeni kamerası FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı. Vloggerlar ve prodüksiyon şirketleri için hem kompakt hem de yüksek performanslı bir ürün olarak dikkat çeken cihaz ilgiyle karşılandı.
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Sony FDR-AX43 4K Handycam özellikleri neler
Son yıllarda vlog çeken insan sayısı artmaya başladıkça; kompakt video kameralara olan talep de büyük oranda arttı. Kullanıcılar, devasa boyutlu cihazları taşımakla uğraşmadan ve çok sayıda ekipmanın arasında boğulmadan; minimum ekipmanla optimum kaliteyi yakalamaya odaklandılar. Sony ise uzun süredir kamera teknolojilerinde lider markalardan biri olarak; FDR-AX43 4K Handycam modelini piyasaya sundu. Bu model, kompakt boyutunun yanı sıra ek modüller eklenerek kişisel ihtiyaçlarınıza da cevap vermeye hazır bir yapıda.
Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri kamera içindeki gimbal mekanizması. Bu mekanizme sayesinde ek bir sabitleyiciye gerek duymadan sarsıntısız çekimler yapabilmek mümkün. Sony’nin belirttiği üzere zoom yaparken veya yürürken hiçbir aparat kullanmadan sarsıntısız çekimler yapabileceksinz.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 4K Ultra HD çekimleri 25 FPS kare hızıyla yapabiliyor. 1080p çekimlerde ise 50 FPS kare hızına kadar destekleyebiliyor. Çekim formatını ise yüksek bit rate destekleyen XAVC formatında yapabiliyorsunuz. Ağır çekimlerde ise cihaz 120 FPS kare hızı sunabiliyor. 1/2.5 inç Exmor R CMOS sensör barındıran cihaz, BIONZ X işlemcisine sahip.
Cihazda lens olarak ise Zeiss markasının Vario Sonnar-T modeli kullanılmış. Maalesef bu lens sabit yani değiştirilebilir bir lens değil. F/2.0 diyagram açıklığına sahip olan FDR-AX43 modeli 20x optik zoom desteği sunabiliyor. Ayrıca Sony’nin rüşdünü ispatlamış olan kontrast tabanlı autofocus odaklama seçeneği de manuel modda mevcut.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 3 inçlik bir LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran üzerinden ayarlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca dilerseniz daha profesyonel mikrofonlar takabilmek için gerekli girişler de cihazda mevcut.
Batarya tarafında Sony kullanıcılara tam şarjda 235 dakika kayıt süresi vadediyor. Belirtilen değer tutarlı mı yoksa değil mi henüz bilmesek de; cihazın tatmin edici bir batarya ömrü sunduğunu söylemek zor değil.
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Sony fotoğraf aktarma uygulamasını yeniliyor
Birçok fotoğrafçı Instagram’da daha iyi fotoğraflar paylaşabilmek için DSLR kamera kullanıyor ancak fotoğraf makinesinden akıllı telefona görüntü aktarma uygulamaları oldukça başarısız. Sony yeni A6400 aynasız kamerası ile birlikte görüntüleri akıllı telefonlarla paylaşmak için yeni bir uygulama çıkarıyor.
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Imaging Edge ile sorunsuz kullanım sunulacak
Sony’nin eskiden kullandığı fotoğraf aktarma uygulaması PlayMemories, oldukça kötü geri bildirimler almaya devam ederken, şirket tarafından yeni Imaging Edge uygulaması yayınlanıyor. Yeni çıkan uygulamada kolay eşleştirme ve anında fotoğraf aktarımı gibi özellikler bulunacak. Ayrıca parmağınızı kaldırmadan çekerek telefonunuzdaki görüntüleri kaydetmenizi ve saklamanızı sağlayan yeni bir arka plan aktarımı var. Eğer çok fazla fotoğraf çekiyorsanız, birden fazla cihaz arasında senkronize edebilecek metin başlıkları için ses girişi de bu uygulamada bulunuyor. Bu özellik profesyonel kullanıcılar için oldukça kolaylaştırılmış bir kullanım sağlayacak.
Sony ayrıca A7, A9, A6400 ve diğer kameralardaki yeni time-lapse özelliğini daha iyi desteklemek için hızlandırılmış film oluşturma desteğiyle Imaging Edge‘in masaüstü sürümünü de getirecek. Yeni Imaging Edge uygulaması Mart ayında gelecekken, masaüstü sürümünün ise Ocak ayının sonuna kadar gelmesi bekleniyor.
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Canon lensleri ile uyumlu aynasız Android kamera!
Günümüzde akıllı telefonların kameralarında yapay zekâlar ile yaptıkları düzenlemelerin bir aynasız kamera tarafından yapılmasını ve diğer akıllı telefon işlevlerini yerine getirmesini istediniz mi? Yongnuo adlı firma bu özelliğe yeni bir aynasız kamera tanıttı.
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Canon lensleri ile uyumlu!
Aslında profesyonel kameraların Android işletim sistemi ile çalışması konusu yeni bir konu değil. Daha önce Samsung bu konuda cihazlar çıkarmıştı. Kâğıt üzerinde iyi bir plan olarak görülse de gerçek anlamda bu kameralar başarıya ulaşamamıştı. Aynı zamanda hedef kitlede bu yüzden yakalanamamıştı. Samsung tarafından geliştirilen NX modeli Android ile denemiş sonrasında ise Tizen işletim sistemine geçmişti.
Çinli firma Yongnuo, Android ile çalışan ve diğer eklentileri kullanabileceğiniz bir kamera aynasız kamera geliştirdi. Bu kamera ile Canon’un lenslerini kullanabiliyorsunuz. Firma bu gelişme ile artık Android & aynasız kamera ikilisinin gidişatını iyiye çevirecek gibi görünüyor.
Yongnuo YN450, 16 MP çözünürlüğe sahip 4/3 Panasonic yapımı sensör kullanıyor. 3 GB RAM, 32 GB dâhili depolama ünitesi bulunan cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz gücünü 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisinden alıyor. Ayrıca aynasız kameralarda görülmeyen bir özellik olarak selfie kamerası da bu cihazda bulunuyor. Cihaz Android 7.1 sürümü ile geliyor.
Cihazın satışı ve fiyatı konusunda henüz bir açıklama bulunmazken, cihazın 2019 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
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Nikon’un aynasız kamerası sızdırıldı!
Nikon, nihayet tam çerçeve görüntü sensörüne dayanan tamamen yeni bir yansıtmasız kamera sistemi üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirket çok az ayrıntı verdiği modelini 23 Ağustos‘ta duyuracağını bildirdi. Sistemin yeni bir lens yuvası kullanacağını ve yeni lensler gerektireceğini biliyoruz, ancak F-mount SLR lensler için bir adaptör de mevcut olacak.
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Fotoğrafın geleceği aynasız kameralar
Nikon 1 serisinden sonra ikinci bir aynasız fotoğraf makinesi olacağını duyurdu. Nikon 1, çoğunlukla yavaş yakınlaştırmalardan oluşan anemik lens menzili ile küçük 1 inçlik sensörler ve geleneksel olmayan kontroller kullanmış, bu da görüntü kalitesinin DSLR’den çok bir noktaya ve çekime daha yakın olduğu anlamına geliyordu. F-montaj adaptörü mevcuttu, ancak sensör boyutu, odak uzunluklarının aşırı derecelere kadar kırpıldığını ve en geniş lenslerin tümünü telefotolara dönüştürdüğünü gösteriyordu.
Nikon 1 sistemi, Nikon’un en büyük gücü olan 1950’lere dayanan F-mount objektif kütüphanesini geçersiz kılmadan, aynasız pazara girme girişimi olarak kabul edildi. Sorun şu ki, eski bir objektif yuvası etrafında rakipsiz bir yansıtıcı olmayan kamera sistemi tasarlayamıyorsunuz. Öyleyse, bugün yapılan duyuru, Nikon’un yansıtılmamış fotoğraf makinelerinin profesyonel fotoğrafçılığın geleceği olduğunu kabul etmesine rağmen, şirketin SLR’ler geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Nikon, satışa sunma ve fiyatlandırma ayrıntılarının daha sonraki bir tarihte paylaşılacağını bildirdi. Firmanın, çoğunlukla yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesini çok fazla bilgi vermeden duyurma gibi bir huyunun olduğu bilinen bir gerçek.