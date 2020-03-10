Sony FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı

Sony’nin yeni kamerası FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı. Vloggerlar ve prodüksiyon şirketleri için hem kompakt hem de yüksek performanslı bir ürün olarak dikkat çeken cihaz ilgiyle karşılandı.

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Sony FDR-AX43 4K Handycam özellikleri neler

Son yıllarda vlog çeken insan sayısı artmaya başladıkça; kompakt video kameralara olan talep de büyük oranda arttı. Kullanıcılar, devasa boyutlu cihazları taşımakla uğraşmadan ve çok sayıda ekipmanın arasında boğulmadan; minimum ekipmanla optimum kaliteyi yakalamaya odaklandılar. Sony ise uzun süredir kamera teknolojilerinde lider markalardan biri olarak; FDR-AX43 4K Handycam modelini piyasaya sundu. Bu model, kompakt boyutunun yanı sıra ek modüller eklenerek kişisel ihtiyaçlarınıza da cevap vermeye hazır bir yapıda.

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri kamera içindeki gimbal mekanizması. Bu mekanizme sayesinde ek bir sabitleyiciye gerek duymadan sarsıntısız çekimler yapabilmek mümkün. Sony’nin belirttiği üzere zoom yaparken veya yürürken hiçbir aparat kullanmadan sarsıntısız çekimler yapabileceksinz.

Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 4K Ultra HD çekimleri 25 FPS kare hızıyla yapabiliyor. 1080p çekimlerde ise 50 FPS kare hızına kadar destekleyebiliyor. Çekim formatını ise yüksek bit rate destekleyen XAVC formatında yapabiliyorsunuz. Ağır çekimlerde ise cihaz 120 FPS kare hızı sunabiliyor. 1/2.5 inç Exmor R CMOS sensör barındıran cihaz, BIONZ X işlemcisine sahip.

Cihazda lens olarak ise Zeiss markasının Vario Sonnar-T modeli kullanılmış. Maalesef bu lens sabit yani değiştirilebilir bir lens değil. F/2.0 diyagram açıklığına sahip olan FDR-AX43 modeli 20x optik zoom desteği sunabiliyor. Ayrıca Sony’nin rüşdünü ispatlamış olan kontrast tabanlı autofocus odaklama seçeneği de manuel modda mevcut.

Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 3 inçlik bir LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran üzerinden ayarlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca dilerseniz daha profesyonel mikrofonlar takabilmek için gerekli girişler de cihazda mevcut.

Batarya tarafında Sony kullanıcılara tam şarjda 235 dakika kayıt süresi vadediyor. Belirtilen değer tutarlı mı yoksa değil mi henüz bilmesek de; cihazın tatmin edici bir batarya ömrü sunduğunu söylemek zor değil.