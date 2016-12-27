Sony Music’in Twitter Hesabı Britney Spears’ı Öldürdü

Görünen o ki Sony Music ile ilişkili olan bazı hesaplar son zamanların ünlü hacker grubu OurMine tarafından ele geçirildi.

Sony Music ve Bob Dylan’ın Twitter hesabından Britney Spears’ın bir kaza sonucu öldüğü açıklandı. Britney Spears’ın temsilcisi ise CNN’e yaptığı açıklamada sanatçının hala hayatta olduğunu belirtti.

OurMine’ın bu tarz saldırıları son dönemde oldukça ses getirdi. Grup 2016 yılında Google CEO’su Sundar Pichai’nin Quora hesabını, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün sosyal medya hesaplarını, Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin kendi Twitter hesabını ele geçirmişti.

Daha sonra bir süre saldırılarına ara veren grup geri dönüşünü Ekim ayında BuzzFeed’in sitesini hackleyerek yaptı. Grup geçtiğimiz hafta ise Netflix ve Marvel’ın Twitter hesaplarına sızdı. Sony’nin film bölümü 2014 yılında hacklenmişti. Yaşanan kayıp o kadar büyük oldu ki şirket hala bununla uğraşıyor.