Sony Mobile servis sorunu – Murat Boyraz (Sizin Yorumunuz)

Sony Mobile servis sorunu – Murat Boyraz (Sizin Yorumunuz)

5 Kasım, 2018 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Murat Boyraz oldu. Murat, Sony Xperia Tablet Z modeliyle ilgili yaşadığı sıkıntıları ve servis problemlerini anlattı.

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