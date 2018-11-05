Ana sayfaVİDEOSizin Yorumunuz Sony Mobile servis sorunu – Murat Boyraz (Sizin Yorumunuz) 5 Kasım, 2018 Kerem Enginar Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Murat Boyraz oldu. Murat, Sony Xperia Tablet Z modeliyle ilgili yaşadığı sıkıntıları ve servis problemlerini anlattı. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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