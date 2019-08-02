Sony Mobile ikinci çeyrekte büyük düşüş yaşadı

Sony geçtiğimiz yıl akıllı telefon birimini önemli ölçüde küçültse de kan kaybına engel olamıyor. Açıklanan son mali raporlara göre Sony Mobile, son yılların en düşük akıllı telefon satışına imza attı.

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Sony Mobile yılın ikinci çeyreğinde de kan kaybına devam ediyor

Sony’nin mobil birimi yakın dönemde yeniden yapılanmış, hedef pazarını yalnızca Uzakdoğu ve Avrupa’nın bir kısmına indirgemişti. Zarar ettiği bölgelerden çekilen Sony Mobile buna rağmen satış performansının gerilemesine engel olamıyor. Açıklanan dönemlik verilerde Japon markanın bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 900.000 telefon satışı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu rakam, şirketin son 9 yılda gerçekleştirdiği en düşük akıllı telefon sevkiyatı anlamına geliyor.

Satış rakamlarında yaşanan ani düşüşler, Sony’nin yıllık hedeflerini küçültmesine de neden oldu. Şirket bu yıl toplam 5 milyon akıllı telefon satışı beklerken, bu rakamı 4 milyon adete çekmiş durumda. Bundaki en büyük pay ise Ocak-Haziran döneminde toplam 2 milyon adet cihaz satışının gerçekleşmesi. Ayrıca satışların düşmesiyle beraber mobil birimden bu yıl beklenen net gelir 3.55 milyon dolar (380 milyon Japon Yeni) seviyesine gerilemiş görünüyor.

Sony Mobile, 2014’ün son çeyreğindeki 11.9 milyon adetlik rekor akıllı telefon satışının ardından uzun süredir büyük bir dar boğaz yaşıyor. Ancak şirket yetkilileri, özellikle Mayıs ayında satışa çıkan Sony Xperia 1 ile beraber tekrar yükseliş trendine geçeceklerini iddia ediyor. Ayrıca yaşanan operasyonel küçülmenin faaliyet gelirlerine olumlu etki edeceği ifade ediliyor.