Sony mobil departmanı küçülmeye devam ediyor!

Sony mobil departmanı akıllı telefon sektöründe hiçbir zaman başrolü oynamadı, bu iyi bilinen bir gerçek. Ancak zaman ilerledikçe piyasa daha rekabetçi bir hâl almasına karşın şirket gittikçe daha da gerilemeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan satış raporları ise bu iddiaları doğrular nitelikte gibi görünüyor…

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Japon teknoloji devinden gelen satış raporları şirketin tüm satışlarına oranla adeta bir deprem niteliğinde. Bazı pazarlarda hatrı sayılır gelir elde etmesine rağmen şirketin mobil departmanı ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. Zaten rakiplerine kıyasla daha düşük seviyelerde olan satış rakamları %27 oranında azalma yaşamış. Bu da demek oluyor ki Sony 2018’in ikinci çeyreğinde yalnızca 2 milyon akıllı telefon satabilmiş.

Sony’nin rakipleri ne durumda?

2 milyon kulağa oldukça iyi bir değer gibi gelebilir, ancak işin gerçeği hiç de böyle değil. Kıyaslamak gerekirse, Samsung aynı zaman aralığında 9 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış. Belirtilen bu rakam ise yalnızca bir akıllı telefon modelinin satışı için geçerli. Sony ise 2018 yılı boyunca tahmin ettiği satış rakamını 9 milyon seviyelerine kadar düşürmüş durumda.

Sony’nin bugüne kadarki stratejisi hiçbir zaman akıllı telefon pazarında yükseklere oynamak olmadı, bu sebeple bu değerler bir şok etkisi yaratmamalı. Şirketin bu politikalarına rağmen Sony’nin şu an piyasada oldukça güçlü cihazları var. Bu durum da bir yandan rakiplerine kıyasla daha az sayıda insanın bu cihazları kullandığı düşünüldüğünde Sony adına üzücü bir durum gibi görünüyor.