Katlanabilir akıllı telefonlar, 2019 yılında Samsung tarafından Z Fold ve Flip telefonlarıyla popüler hale getirilen nispeten yeni bir konsept. 2023 yılında, çoğu büyük marka en az bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmüş durumda. Google da bu furyaya en son katılan marka oldu. Söylentiler Sony cephesinin bile Xperia Compact serisi altında katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Hiçbir markanın katlanabilir telefon modasını kaçırmak istemediği açık. İşte Sony’nin dikey katlanabilir telefonuna ait detaylar!

Sony ile Beraber Rekabetin Seyri Değişecek!

Güney Kore’deki bir forumda yer alan söylentiler katlanabilir bir Sony Xperia Compact’a işaret ediyor. İddia edilen cihazın CAD renderları da çevrimiçi olarak ortaya çıkmış durumda. Cihaz katlandığında fark edilir bir boşluğa sahip şık bir tasarım sergiliyor.

Fark edilebilen katlanma çizgisi ne yazık ki bu oyuna dahil olan bütün markaların ilk zamanda yaptığı bir acemilik. Samsung cephesi bile bunu tam olarak hallledebilmiş değil. Yeni menteşe yapılarıyla bu sorunun üstesinden gelinmek istense de henüz tamamen başarılı bir çözüm yok.

Bu tasarım bize birinci nesil Samsung Galaxy Z Flip’i hatırlatıyor. Bu benzerlik, cihazda bir kapak ekranının bulunmadığını fark ettiğinizde daha somut hale geliyor. Piyasada bulunan dikey katlanabilir telefonların çoğunda bildirimleri ve diğer içerikleri görüntüleyen bir tür ikincil ekran bulunduğundan bu durum alışılmadık görünüyor.

Katlanabilir Sony ile ilgili diğer ayrıntılar şu an için bilinmiyor. Ayrıca, henüz somut bir bilgi olmadığı için bu görselleri nihai tasarım olarak yorumlamamak gerekiyor. Muhtemel adı Xperia Fold olması beklenen cihazın üst düzey bir akıllı telefon olması bekleniyor, bu da fiyatın yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sony’nin akıllı telefon işi son zamanlarda tam olarak kârlı değil. Şirketin portföyünde etkileyici donanıma sahip bazı premium telefonlar yer alıyor, ancak yine de satış rakamları beklentilerin altında. Japon şirket, katlanabilir telefon oyununa dahil olarak bunu değiştirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sony sizce katlanabilir telefon pazarında başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!