Fotoğraf Makinası
Sony, kamerayı webcam olarak kullanma yazılımını Mac’e getirdi
Sony, kullanıcılara dijital kamerayı webcam olarak kullanma imkanı veren Imaging Edge Webcam yazılımını Mac için kullanıma sundu. Artık destekleyen bir Sony dijital fotoğraf makinesi elinizde varsa, onu Mac’inize webcam yapabilirsiniz
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Akıllı TV’leri için Apple TV uygulamasını kullanıma sunmasından saatler sonra Sony, Apple ekosistemine yönelik yeni bir atılım daha gerçekleştirdi. Şimdiye kadar yalnızca Windows 64-bit kullanıcılarının tadabildiği Sony kamerayı webcam yapma ayrıcalığı, bugünden itibaren artık Mac sahiplerine de sunuluyor.
Mac kullanıcılarına Sony kamerayı webcam olarak kullanma desteği!
Eğer Sony marka dijital fotoğraf makinesi sahibiyseniz, Mac için yayınlanan Imaging Edge Webcam uygulamasını hemen şimdi yükleyerek kameranızı webcam yapabilirsiniz. Böylelikle Zoom veya Skype aramalarında bilgisayarınızın kendi webcam’inden memnun değilseniz, elinizdeki kamerayı webcam olarak ayarlayarak yüksek kaliteli görüntü elde edebilirsiniz.
Mac için Imaging Edge Webcam ile uyumlu olan kameralar
Sony E-mount (ILCE-)
- ILCE-7M2
- ILCE-7M3
- ILCE-7C
- ILCE-7RM2
- ILCE-7RM3
- ILCE-7RM4
- ILCE-7S
- ILCE-7SM2
- ILCE-7SM3
- ILCE-9
- ILCE-9M2
- ILCE-5100
- ILCE-6100
- ILCE-6300
- ILCE-6400
- ILCE-6500
- ILCE-6600
Sony A-mount (ILCA-)
- ILCA-77M2
- ILCA-99M2
- ILCA-68
Sony Digital Still Camera (DSC-) / Vlog camera
- DSC-HX95
- DSC-HX99
- DSC-RX0
- DSC-RX0M2
- DSC-RX100M4
- DSC-RX100M5
- DSC-RX100M5A
- DSC-RX100M6
- DSC-RX100M7
- DSC-RX10M2
- DSC-RX10M3
- DSC-RX10M4
- DSC-RX1RM2
- DSC-WX700
- DSC-WX800
- ZV-1
Listelenen modellerde belirtilen herhangi bir kamerayı webcam olarak kullanmak için ek bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Doğrudan kameranızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Yalnız Imaging Edge Webcam, orijinal A7 veya A6000 gibi daha eski cihazları desteklemiyor. Ancak yine de bunları manuel olarak bir HDMI bağlantısı kullanarak web kamerası yapabilirsiniz.
Fotoğraf Makinası
GoPro Hero 9 Black tanıtıldı!
Aksiyon kamerası denince akla gelen ilk isim GoPro, Hero ailesinin yeni üyesini tanıttı. GoPro Hero 9 Black, 5K video kayıt gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Yeni aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı.
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GoPro Hero 9 Black özellikleri
GoPro Hero 9, son yıllardaki en büyük değişimin yaşandığı model oldu. Önceki modele göre her alanda ciddi geliştirmelerle geliyor. Tasarımı tamamen değişen aksiyon kamerası, selefinden yüzde 10 daha büyük aynı zamanda daha ağır. Aksiyon kamerasının ön tarafında 1.4 inç boyutunda renkli LCD ekran görüyoruz. Arkadaki dokunmatik ekranın boyutu ise 1,95 inç’ten 2,27 inçe çıkmış. 23.8 Mp bir sensör kullanılan kamera, 20 Mp’e kadar fotoğraflar çekebiliyor. En dikkat çeken özelliği ise 5K çözünürlükte saniyede 30 kare video çekebilmesi. Aksiyon kamerası, gücünü Hero 8’de de kullanılan GP1 çipinden alıyor. Hero 9 Black’te 1720 mAh boyutunda bir batarya kullanılmış. GoPro, yeni modelde pil ömrünü yüzde 30 oranında arttırdığını iddia ediyor. Hero 8’den farklı bir diğer özellik de lens kapağının tekrar çıkartılabilir olması.
Yeni aksiyon kamerası, yazılımsal anlamda da yeniliklerle birlikte geliyor. Çok daha pürüzsüz ve akıcı videolar çekmeye yarayan HyperSmooth 2.0, yerini HyperSmooth 3.0’a bırakmış durumda. Timewrap 3.0 verilen yazılım ile de videolara yavaşlatma efekti eklenebiliyor. Aynı zamanda yeni 1080p webcam modu eklenmiş. Micro SD kart desteğiyle birlikte Type-C bağlantı noktası bulunan aksiyon kamerası, 10 metreye kadar su geçirmeme vaat ediyor. 450 dolarlık fiyata sahip aksiyon kamerası Ekim ayında satışa çıkacak. Ülkemizdeki fiyatı kesin olmamakla birlikte güncel kur ile vergiler hariç 3375 TL civarında bir fiyata denk geliyor.
Fotoğraf Makinası
Canon fotoğraf makinelerine Google Fotoğraflar desteği geldi
Canon ve Google, fotoğraf makine kullananları hayli memnun edecek bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak, artık Canon fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları hızlıca Google Fotoğraflar’a yedekleyebileceksiniz.
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Canon, Google ile yaptığı anlaşma sayesinde fotoğraf makinenizdeki resimleri Google Fotoğraflar’a yedeklemeyi kolaylaştırdı. Sadece belirli fotoğraf makineleriyle sınırlı olan bu özellikten Canon’un image.canon isimli uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirerek faydalanabilirsiniz. Canon’un bu uygulaması önceden, fotoğrafları yalnızca Canon’un kendi bulut hizmetine aktarmak için kullanılıyordu.
Şimdi ise Google ile yapılan anlaşmayla beraber artık çektiğiniz görüntüleri kalitesi bozulmadan orijinal haliyle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın Google Drive veya YouTube desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Yalnız görüntülerin Google Fotoğraflar’a kameradan direkt olarak değil; önce Wi-Fi üzerinden image.canon’a, oradan da Fotoğraflar’a yedekleneceğini hatırlatalım. Yani otomatik yedekleme işlemi doğrudan kameranın kendisinden değil, akıllı telefonunuz aracılığıyla yapılıyor.
Bu arada bu özelliği kullanabilmek için uyumlu bir fotoğraf makinesi yetmiyor, ek olarak Google One aboneliğine sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Yine anlaşma kapsamında Canon kullanıcıları 100 GB’a kadar bulut depolama alanı, Google uzmanlarından birinci sınıf destek ve aile paylaşımı gibi diğer üyelik avantajlarıyla Google One’ı 1 ay ücretsiz deneyebilecekler.
Eğer beğenirseniz ve üyeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz, sonrasında aylık 5.79 TL’ye Google One üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Fotoğraflar‘a yedekleme yapabileceğiniz, bağlantı desteğine desteğine sahip Canon cihazların listesine de buradaki linkten göz atabilirsiniz.
Fotoğraf Makinası
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için ipuçları!
Oppo’dan gece fotoğrafçılığında kullanılmak üzere güzel ipuçları geldi. Geçtiğimiz aylarda Reno 3 ve Reno 3 Pro gibi iddialı cihazlar tanıtan şirket, akıllı telefonunuzla daha iyi gece fotoğrafları çekmek için püf noktalarını paylaştı.
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Her dakika yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca anılarımızı ölümsüzleştirmek için akıllı telefonumuzu kullanmamız gerekiyor. Yazımızda, nasıl akıllı telefonunuzla, güzel gece kareleri yakalayabilirsiniz, derledik.
Gece fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken 8 bilgi!
Her şeyden önce, ilk önceliğimiz telefonumuzu sabit tutmak olacak. Çok sıkı bir şekilde elinizde tutabilirsiniz, bir yere yaslayabilirsiniz veya tripod kullanabilirsiniz. Oppo Reno 3, gece modunda çekim yaparken “kameranızı sabit tutun” şeklinde ekranda çıkan bir yazıyla kendisi de uyarıyor. Böylelikle fotoğraf üzerinde herhangi bir titreme oluşmuyor.
Lensi mutlaka temizleyin!
Cep telefonlarımızı sürekli yanımızda (Ya cebimizde ya da çantamızda) taşıyoruz. Telefonun kamerasındaki lens devamlı olarak bir kumaşa temas ediyor. Gün içinde lens kirlenebiliyor veya üzerinde parmak izi kalabiliyor. Bu yüzden fotoğraf çekmeye başlamadan önce mutlaka lensi temizlemeniz şart.
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı veya görüntüyü odaklayın
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı ya da görüntüyü odaklamanız lazım. Bunun için ise, çekmek istediğiniz nesnenin üzerine gelerek ekrandan 1 kere dokunmanız yeterli.
Gece modu için parlaklığı ayarlayın
Telefonların gece modu otomatik olarak ayrı bir aydınlık verdiği için kamerayı açıp odaklama yaptığınızda bir daire görürsünüz. Bu dairenin yanında bir de + / – çizgisi vardır. O + ve – ile bulunduğunuz ortamdaki parlaklığı yükseltip düşürebilirsiniz.
Gece modunun yanı sıra “Uzman modu”nu da kullanabilirsiniz
Kamera ayarlarında gece modunun dışında bir de uzman modu var. Burada ışığın düşük olduğu ortamlarda ISO’yu, enstantaneyi, beyaz dengesini ve diğer ayarlamaları kendiniz yaparak fotoğraf çekebilirsiniz.
Gün batımı öncesi için ideal ISO değerleri!
Gün batımından önce, fotoğraf çekmek istediğinizde enstantaneyi 100-120 civarında, ISO’yu da 100’lerde tutarak ideal görüntüleri yakalayabilirsiniz. Işık azalmaya ve hava düşmeye başladıktan sonra enstantane ile biraz oynama yapabilirsiniz.
Gece fotoğrafı için flaş kullanın
Gece fotoğrafı çekerken aydınlık çıkması için genellikle flaş açılır. Fotoğraf çekildikten sonra siz parlak, arkanız ise simsiyah çıkar. Flaş görsel gücü çok destekleyen bir unsur değil. Mutlaka flaşı kullanacaksanız bunu bir yere yansıtıp kullanabilirsiniz.
Açınızı belirleyin!
Son olarak fotoğrafı çekeceğiniz açıyı da görsellik anlamında iyi ayarlamanız gerekiyor.
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için 8 ipucunu sizler için derledik. Siz de eğer, daha profesyonel kareler yakalamak istiyorsanız, yazmış olduğumuz tavsiyeleri deneyebilirsiniz.