Sony, kamerayı webcam olarak kullanma yazılımını Mac’e getirdi

Canon ve Google, fotoğraf makine kullananları hayli memnun edecek bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak, artık Canon fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları hızlıca Google Fotoğraflar’a yedekleyebileceksiniz.

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Canon, Google ile yaptığı anlaşma sayesinde fotoğraf makinenizdeki resimleri Google Fotoğraflar’a yedeklemeyi kolaylaştırdı. Sadece belirli fotoğraf makineleriyle sınırlı olan bu özellikten Canon’un image.canon isimli uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirerek faydalanabilirsiniz. Canon’un bu uygulaması önceden, fotoğrafları yalnızca Canon’un kendi bulut hizmetine aktarmak için kullanılıyordu.

Şimdi ise Google ile yapılan anlaşmayla beraber artık çektiğiniz görüntüleri kalitesi bozulmadan orijinal haliyle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın Google Drive veya YouTube desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Yalnız görüntülerin Google Fotoğraflar’a kameradan direkt olarak değil; önce Wi-Fi üzerinden image.canon’a, oradan da Fotoğraflar’a yedekleneceğini hatırlatalım. Yani otomatik yedekleme işlemi doğrudan kameranın kendisinden değil, akıllı telefonunuz aracılığıyla yapılıyor.

Bu arada bu özelliği kullanabilmek için uyumlu bir fotoğraf makinesi yetmiyor, ek olarak Google One aboneliğine sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Yine anlaşma kapsamında Canon kullanıcıları 100 GB’a kadar bulut depolama alanı, Google uzmanlarından birinci sınıf destek ve aile paylaşımı gibi diğer üyelik avantajlarıyla Google One’ı 1 ay ücretsiz deneyebilecekler.

Eğer beğenirseniz ve üyeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz, sonrasında aylık 5.79 TL’ye Google One üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Fotoğraflar‘a yedekleme yapabileceğiniz, bağlantı desteğine desteğine sahip Canon cihazların listesine de buradaki linkten göz atabilirsiniz.