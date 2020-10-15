Apple TV içeriğinden faydalanmak isteyen Android TV kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Gelen bilgilere göre bazı Sony Android TV modelleri Apple TV desteği kazanıyor. Yıl sonuna dek uygulamayı destekleyen model sayısı artacak.

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Yakın zamanda Chromecast’ler ile tanıtmış olduğu Google TV atağıyla Google, Android işletim sistemi barındıran televizyonları daha efektif kullanmayı hedefliyor. Ancak bu alanda uzun zamandır bulunan ve deneyim sahibi olan Apple, Android TV kullanıcılarının da platformundan istifade etmesini istiyor. Uzun süredir Android tarafında beklenen Apple TV uygulaması, artık kullanıma sunuluyor. Şimdilik uygulama sadece Sony Android TV modelleriyle sınırlı.

Dolby Atmos ve 4K HDR desteğiyle geliyor

Android tarafında herhangi bir uygulaması bulunmayan Apple TV, Sony kullanıcılarına öncelik vererek Android TV platformuna giriş yapıyor. Halihazırda Sony TV sahipleri, AirPlay üzerinden Apple TV içeriğini TV ile paylaşarak en azından yayınları görüntüleyebiliyorlardı. ABD’de ilk atağı için Sony X900H serisini seçen Apple, güncelleştirmeyle beraber televizyona Apple TV uygulamasını dahil edecek. Android Police’da yer alan habere göre ilk kez bir Android TV serisinde, Dolby Atmos ve 4K HDR destekli olarak Apple TV içerikleri izlenebilir hale gelecek.

Yıl sonuna dek destekleyen cihaz sayısı artacak

Apple ile işbirliği içinde olan Sony, X900H serisi haricinde 2018 ve 2019 model bazı cihazların ve 2020 model bütün cihazların Apple TV desteğine yıl sonuna dek kavuşacağını belirtiyor. Apple TV’de yer alan onlarca kaliteli içeriğe erişmek konusunda sıkıntı yaşayan geniş Android TV kitlesi, Chromecast de dahil olmak üzere hiçbir şekilde uygulamaya erişemiyordu. Bu adımla beraber Apple TV, yavaş yavaş Android kullanıcıları için de kullanılabilir hale gelecek. Şimdilik yola Sony ile devam eden Apple’ın, ilerleyen süreçte hangi markalarla çalışacağı ve hangi cihazların destek kapsamına gireceği hakkında bir paylaşımını bulunmuyor.