Akıllı TV
Sony Android TV modelleri, Apple TV desteği kazanıyor!
Apple TV içeriğinden faydalanmak isteyen Android TV kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Gelen bilgilere göre bazı Sony Android TV modelleri Apple TV desteği kazanıyor. Yıl sonuna dek uygulamayı destekleyen model sayısı artacak.
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Yakın zamanda Chromecast’ler ile tanıtmış olduğu Google TV atağıyla Google, Android işletim sistemi barındıran televizyonları daha efektif kullanmayı hedefliyor. Ancak bu alanda uzun zamandır bulunan ve deneyim sahibi olan Apple, Android TV kullanıcılarının da platformundan istifade etmesini istiyor. Uzun süredir Android tarafında beklenen Apple TV uygulaması, artık kullanıma sunuluyor. Şimdilik uygulama sadece Sony Android TV modelleriyle sınırlı.
Dolby Atmos ve 4K HDR desteğiyle geliyor
Android tarafında herhangi bir uygulaması bulunmayan Apple TV, Sony kullanıcılarına öncelik vererek Android TV platformuna giriş yapıyor. Halihazırda Sony TV sahipleri, AirPlay üzerinden Apple TV içeriğini TV ile paylaşarak en azından yayınları görüntüleyebiliyorlardı. ABD’de ilk atağı için Sony X900H serisini seçen Apple, güncelleştirmeyle beraber televizyona Apple TV uygulamasını dahil edecek. Android Police’da yer alan habere göre ilk kez bir Android TV serisinde, Dolby Atmos ve 4K HDR destekli olarak Apple TV içerikleri izlenebilir hale gelecek.
Yıl sonuna dek destekleyen cihaz sayısı artacak
Apple ile işbirliği içinde olan Sony, X900H serisi haricinde 2018 ve 2019 model bazı cihazların ve 2020 model bütün cihazların Apple TV desteğine yıl sonuna dek kavuşacağını belirtiyor. Apple TV’de yer alan onlarca kaliteli içeriğe erişmek konusunda sıkıntı yaşayan geniş Android TV kitlesi, Chromecast de dahil olmak üzere hiçbir şekilde uygulamaya erişemiyordu. Bu adımla beraber Apple TV, yavaş yavaş Android kullanıcıları için de kullanılabilir hale gelecek. Şimdilik yola Sony ile devam eden Apple’ın, ilerleyen süreçte hangi markalarla çalışacağı ve hangi cihazların destek kapsamına gireceği hakkında bir paylaşımını bulunmuyor.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
Akıllı TV
Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıtacak!
Akıllı telefon pazarında başarı elde ettikten sonra akıllı televizyon pazarına yönelen son firma Oppo. Şirket son birkaç aydır bu konuda ipuçları veriyordu ve bugün de ilk akıllı televizyonlarını 19 Ekim’de Çin’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını duyurdular.
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İki yeni Oppo televizyon yolda
Sızdırılan raporlara göre şirket haftaya düzenleyeceği etkinliğinde en azından iki akıllı televizyon tanıtacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek. Çin’in 3C adlı sertifika platformunda görülen her iki cihaz da QLED 4K panellerle çözünürlük konusunda da belirli bir standardın üstünde yer alıyor.
Yukarıdaki yayımlanan ‘posterde’ cihazlarla ilgili herhangi bir özellik öne çıkmazken elde edilen bilgilere göre her iki televizyon da pop-up özçekim kameralara sahip olacak. Bu kameraların yerleştirilme sebebi veya kullanım amaçlarının ne olacağı bilinmezken oldukça yenilikçi bir değişiklik. Her iki televizyonun da oldukça ince çerçevelere ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması da beklenen özellikler arasında.
19 Ekim’deki tanıtıma bir hafta kalmışken Oppo’nun yeni televizyonlarıyla ilgili elimizdeki tüm bilgiler bunlar. Önümüzdeki günlerde şirketin farklı paylaşımlarla bazı özellikleri öne çıkarması bekleniyor.
Akıllı TV
2020 model Philips Performans Serisi TV’ler, satışa sunuldu
2020 yılı Philips Performans Serisi TV’ler kullanıcıların beğenisine sunuldu. Üst düzey görüntü ve ses vadeden yeni Philips TV modelleri, 4K UHD çözünürlük, Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojileri barındırıyor.
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Yeni Philip Performans Serisi TV’ler, ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkıyor
Ses tarafında Philips’in Yeni Performans Serisi TV’lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla, zahmetsiz bir şekilde sesi artırabilmek mümkün. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilebilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kablo kullanmanıza da gerek yok.
Görüntü tarafına gelince ise, dünyanın en iyi görüntü işlemcisi olarak görülen P5* sayesinde net ve titreşimsiz video akışları sağlanmış durumda. Ayrıca film yapımcıları tarafından kullanılan ve piksel bazında kusursuzluk ve 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri de yeni Philips Performans Serisi’nde mevcut. Philips TV’lerde bulunan Netflix tuşu sayesinde de birçok film ve diziye hızlı bir erişim sağlanabiliyor.
Android TV’yle navigasyon, içerik ve oyunların yanı sıra Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol sağlanıyor. Yer aldığı odayı, ekrandaki harekete bağlı olarak ışıkla dolduran Ambilight özelliği sayesinde, ev ortamınız rengarenk bir ambiyansa sahip oluyor. Televizyon ekranındaki renklerin dışarı taşması ve Ambilight’ın ekranı olduğundan daha da büyük göstermesi sayesinde, seyir zevkiniz artırılmış durumda. Yeni nesil konsolların yakın zamanda çıkacağı dönemde, Philips TV’lerle oyunlar daha keyifli olacak gibi görünüyor.
Yeni Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’te içerik tüketmek isteyen kullanıcılar için birkaç öneri
Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’ içerikleri tüketmek isteyen kullanıcılar için önerebileceğimiz birkaç yapımı, sizlerle paylaşıyoruz. Dilerseniz bu film ve dizilere, yeni Philips Performans Serisi TV’ler üzerinden, tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.
Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate)
Başrolünde Keanu Reeves’in rol aldığı 1997 yapımı unutulmaz filmde genç bir avukatın hukuk şirketinde işe girmesi ve patronunun tuhaf davranışlarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
Good Morning Veronica (Bom Dia, Verônica)
Suç ve gerilim filmi dizisi Good Morning Veronica, bu ay Netflix’te yayınlanan en etkileyici içeriklerden biri. Raphael Montes ve Ilana Casoy’un aynı isimdeki romanından uyarlanan yapımın hikayesi, bir kadın polis memurunun ihmal edilen iki vakayı soruşturmaya başlamasıyla gelişen olaylara odaklanıyor.
Halloween
Cadılar bayramı konulu Halloween filminde, akıl hastanesinden kaçan ve etrafa ölüm saçan Michael Myers isimli ana karakterin maceraları izleyiciye sunuluyor.
Familiar Wife
Güney Kore yapımı aşk dizilerinden biri olan Familiar Wife dizisinde, tesadüfen zamanda geriye gitme şansı elde eden bir adamın (Ji Sung), geçmişe döndüğünde farklı bir tercih yapması sayesinde yaşadığı aşk ve hayat anlatılıyor.
Mesajınız Var (You’ve Got Mail)
Filmin adı, Amerikan şirketi olan AOL’in kullanıcılarının o yıllarda yeni e-posta aldıkları zaman işittikleri sesten esinlendi. 1998 yapımlı, klasikler arasında yer alan Amerikan romantik komedi filminde Meg Ryan ve Tom Hanks başrollerde.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!