Sony, Japon kullanıcıların kontrolcü alışkanlığını bozuyor!

Playstation 5’in tanıtılmasının ardından DualSense kontrolcüsünde bazı ufak değişikliklerin olabileceğine dair söylentiler sektörde dolaşıyordu. Tuşlarda yapılan değişiklik, Japon kullanıcıların 26 yıllık alışkanlığını bozacağa benziyor.

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Çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak olan Playstation 5, Japon kullanıcılarını üzecek gibi duruyor. Sony, Playstation 5 ile gelecek olan DualSense kontrolcüsünde sürpriz tuş değişikliğine gidiyor. SlashGear’da yer alan habere göre ‘X’ ve ‘O’ tuşlarında değişikliğe giden Sony, Japonların 26 yıllık alışkanlığını bozacak. Kullanıcıların ise buna pek de sıcak bakmadığını belirtmek gerek.

Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk — Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020

‘X’ ve ‘O’ değişimi, Japon kullanıcıları zorlayacak

Japon kullanıcılar için konsol ilk çıktığı zamandan beri ters işlev barındıran ‘X’ ve ‘O’ tuşları, dünyanın geri kalanına uydurulacak. Batı dünyasında genellikle ‘X’ tuşu onaylar ve kabul ederken ‘O’ tuşu ise ret ve geri alma için kullanılıyordu. Japonya’da tam tersi şekilde kullanılan tuşlar artık dünyayla aynı standardı kazanıyor. Bizler için pek önemli olmasa da Sony’nin kalbi Japonya’da gerçekleştirilecek bu değişiklik, Japon oyuncuların 26 yıllık kas hafızasını silmek anlamına geliyor.

Sony, Famicom’dan gelen alışkanlığı değiştiriyor

Japonlar için ‘O’nun sembolik olarak ‘iyi’ veya ‘tamam’ şeklinde yorumlanıyor. Famicom ile gelen ters tuş dizilimi anlayışı Japonya’da konsolun çıkışından beri aynı tutuluyordu. Xbox’ın bu tuş dizilimini değiştirmemesine karşın Sony, japon kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmek istememişti.

Nintendo tarafında halen aynı tutulan tuş dizilimi ve kullanıcı alışkanlıkları ise ilerleyen günlerde Japon tüketiciler ile buluşacak olan Playstation 5 için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Japon kullanıcıların bu değişikliğe ne tepki vereceği ise merak konusu.