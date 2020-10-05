Oyun Konsolu
Sony, Japon kullanıcıların kontrolcü alışkanlığını bozuyor!
Playstation 5’in tanıtılmasının ardından DualSense kontrolcüsünde bazı ufak değişikliklerin olabileceğine dair söylentiler sektörde dolaşıyordu. Tuşlarda yapılan değişiklik, Japon kullanıcıların 26 yıllık alışkanlığını bozacağa benziyor.
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Çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak olan Playstation 5, Japon kullanıcılarını üzecek gibi duruyor. Sony, Playstation 5 ile gelecek olan DualSense kontrolcüsünde sürpriz tuş değişikliğine gidiyor. SlashGear’da yer alan habere göre ‘X’ ve ‘O’ tuşlarında değişikliğe giden Sony, Japonların 26 yıllık alışkanlığını bozacak. Kullanıcıların ise buna pek de sıcak bakmadığını belirtmek gerek.
Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk
— Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020
‘X’ ve ‘O’ değişimi, Japon kullanıcıları zorlayacak
Japon kullanıcılar için konsol ilk çıktığı zamandan beri ters işlev barındıran ‘X’ ve ‘O’ tuşları, dünyanın geri kalanına uydurulacak. Batı dünyasında genellikle ‘X’ tuşu onaylar ve kabul ederken ‘O’ tuşu ise ret ve geri alma için kullanılıyordu. Japonya’da tam tersi şekilde kullanılan tuşlar artık dünyayla aynı standardı kazanıyor. Bizler için pek önemli olmasa da Sony’nin kalbi Japonya’da gerçekleştirilecek bu değişiklik, Japon oyuncuların 26 yıllık kas hafızasını silmek anlamına geliyor.
Sony, Famicom’dan gelen alışkanlığı değiştiriyor
Japonlar için ‘O’nun sembolik olarak ‘iyi’ veya ‘tamam’ şeklinde yorumlanıyor. Famicom ile gelen ters tuş dizilimi anlayışı Japonya’da konsolun çıkışından beri aynı tutuluyordu. Xbox’ın bu tuş dizilimini değiştirmemesine karşın Sony, japon kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmek istememişti.
Nintendo tarafında halen aynı tutulan tuş dizilimi ve kullanıcı alışkanlıkları ise ilerleyen günlerde Japon tüketiciler ile buluşacak olan Playstation 5 için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Japon kullanıcıların bu değişikliğe ne tepki vereceği ise merak konusu.
Oyun Konsolu
PS5’in kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı
Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 yakında satışa sunulacak. PS5, ilk olarak 12 Kasım’da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de satışa sunulacak. Bir hafta sonra ise 19 Kasım’da tüm dünyada satışa sunulacak. Bu süreçte merakla beklenen yeni nesil konsol hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de konsolun kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı.
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PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB
Yeni nesil konsollar, bir önceki nesle göre en büyük farkı depolama hızlarında gösteriyor. Çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip SSD depolama çözümleri kullanılan konsollar, düşük yükleme süreleri vaat ediyor. Ancak SSD çözümlerinin yüksek maliyetleri dolayısıyla şirketler büyük boyutlu çözümler kullanamıyor. Sony, yeni nesil konsolu PS5’in 825 GB SSD ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Günümüz oyunlarının ve gelecekte çıkacak yeni nesil oyunların boyutları düşünülünce bu alanın yeterli olup olmayacağı, müşterinin kafasında soru işareti oluşturdu. Sızıntılara göre ortaya çıkan boyut ise daha da düşündürücü. PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB olarak gözüküyor.
Depolama alanındaki bu farklılığın temel sebebi, 1 GB’ın aslında 1,000,000,000 byte değil, 1,073,741,824 byte olması. Bu durumdan dolayı PS5’te kullanına 825 GB SSD depolama alanı 768 GB’a tekabül ediyor. İşletim sistemi için ayrılan 104 GB alan çıkarıldığında kullanıcılara 664 GB kullanılabilir alan kalıyor. Geçtiğimiz günlerde PS4’in rakibi olan Xbox Series X’in de kullanılabilir depolama alanı belli olmuştu. 1 TB boyutlu SSD ile birlikte gelen Xbox Series X, kullanıcılara 804 GB kullanılabilir alan sunuyor. Günümüzdeki oyun boyutlarını ve yeni nesil oyunları göz önünde bulundurduğumuzda iki konsolun da depolama alanları konusunda kullanıcılara zorluk yaratacağını söyleyebiliriz.
Oyun
NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!
NBA 2K21, oyuncuları yeni nesil konsollar için geri sayıma geçirdi. Yapımcı firma 2K Sports oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihini açıkladı.
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NBA 2K21, iki konsola da çıkış oyunu oluyor!
Sevilen basketbol oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollara gelmeye hazırlanıyor. 2K Sports tarafından geliştirilen oyun mevcut nesildeki konsollara ve PC‘ye zaten çıkış yapmıştı. Ancak yeni nesil konsolların artık piyasaya çıkmaya hazırlanması ile birlikte çoğu oyunda olduğu gibi NBA 2K21‘de de gözler yeni nesil sürüme çevrilmişti. Tam da bu noktada müjdeyi veren 2K Sports, sevilen oyunun yeni nesil konsollar için çıkış tarihini açıkladı. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkış oyunu olacak yapım, hayranlarını bekletmeyecek.
#NBA2K21 Next Gen is coming…
PS5 and Xbox Series X|S digital pre-orders ➡️ https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/I2LqkRnpIC
— NBA 2K21 (@NBA2K) September 29, 2020
Oyun 12 Kasım tarihinde Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak. PlayStation 5 içinde tüm dünya genelinde 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Oyunculara eski nesilde yaptıkları ilerlemeleri yeni nesle taşıma imkanı veren NBA 2K21, özel 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara ücretsiz nesil yükseltme imkanını sunmayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oyun içi satım alımlar yüzünden tartışmaların odağı olan oyun, şimdi de yeni nesle yükseltme konusunda adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Bakalım 2K Sports, yeni nesil konsolların teknolojisi ile birlikte oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.