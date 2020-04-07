Oyun Konsolu
İşte karşınızda PS5’in yeni kontrolcüsü: DualSense!
Sony, PlayStation 5 hakkında yeni bilgileri vermeye devam ediyor. Ünlü Japon üretici, yaptığı paylaşımla PlayStation 5‘te kullanılacak kontrolcüyü tanıttı.
İlginizi çekebilir; PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
İşte karşınızda DualSense!
PayStation 5‘in çıkışına artık çok az kaldı. Sony‘nin efsane oyun konsolu serisinin yeni üyesi PlayStation 5, ailenin en güçlü üyesi olacak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri daha önce belli olan cihazın şimdi de kontrolcüsüne ait yeni bilgiler ortaya çıktı. PlayStation Blog üzerinden paylaşılan tanıtım yazısı ile birlikte, artık yeni nesil oyun konsolunda göreceğimiz kontrolcü de ilk kez gözler önüne serildi. Paylaşılan resimde bir önceki neslin yani DualShock‘un tasarımına oldukça benzer yapıda olduğu görülen kontrolcünün DuaSense ismini aldığı belirtildi. Daha kavisli hatlarıyla ortaya çıkan DualSense, beyaz renk seçimiyle bizleri karışılıyor. İleride farklı renklerin çıkacağına kesin gözüyle bakıldığı gerçeğini bir kenara bırakırsak, kontrolcü tarz olarak yeni nesil olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. DualShock kontrolcüsünden farklı olarak, gözümüze ilk çarpan özellik yeni eklenen “oluştur” tuşu. DualShock 4‘te gördüğümüz paylaş tuşu yerine konumlandırılan bu tuş sayesinde kullanıcılar anlık olarak oyun görüntülerini paylaşabilecek. Bir diğer yenilik ise kontrolcü üzerinde artık gömülü bir mikrofon sisteminin bulunması. Daha önceki nesilde de yer alan hoparlörün yanına ek olarak bir de mikrofon eklenmiş. Böylelikle mikrofonlu kulaklığa gerek kalmadan oyuncuların ekip arkadaşlarıyla rahat bir iletişim kurması hedeflenmiş.
Bu yaz lansmanını beklediğimiz PlayStation 5 oldukça önemli donanımsal özellikler ile geliyor. En önemli özellik olarak karşımıza SSD çıkıyor ki bu da oyunlarda yer alan bekleme sürelerini minimuma indirecek önemli bir gelişme. Ayrıca 4K UHD desteği ile gelecek konsol, 3D ses performansı sağlayabilen bir 3D motora da sahip olacak. Nvidia‘nın hayatımıza kattığı ışın izleme teknolojisinin de yer alacağı PlayStation 5, daha gelişmiş grafik deneyimi sunmayı amaçlıyor. PlayStation 5 çıkışına yakın bizlere daha yeni detaylar vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Şu an için tahmini fiyatı belli olmayan cihazın, bulut üzerinden oyun oynatan firmalarla rekabet edebilmesi için nasıl bir fiyata sahip olacağı merak konusu.
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
İlginizi çekebilir: NVIDIA GeForce Now abonelik sistemini durdurdu!
Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
Haber
PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
Bugün itibariyle, PlayStation 5 özellikleri Sony tarafından bir lansman ile tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xbox Series X ile birçok yönden eşit sayılabilen özelliklere sahip olan yeni konsol, serinin önceki üyesi PS4 baz alındığında ciddi manada büyük yenilikler sunuyor.
Günümüz standartlarına bakıldığında yavaş yükleme ekranları, takılmalar, yetersiz ses desteği gibi sorunlar yaşatan eski konsollara kıyasla, yeni konsolların büyük dikkat çektiğini ve tanıtımların çoğu bilgisayar kullanıcısını olumlu yönde etkileyebileceğini söylemek mümkün.
Firmanın önceki konsollarına ait tüm oyunlara tam destek sağlayacak olan PS5, bunu yapmak için PS4’de bulunan CPU ve GPU birimlerini taklit edecek. Ayrıca bu yolla beraber HDR desteği bulunmayan oyunlara HDR eklenebilecek. Ses kısmında ise konsolun, oyun esnasında yağan yağmur seslerini dahi en ince detayıyla yansıtabilen bir 3D ses desteğine ve sürücüsüne sahip olacağı söylendi.
Konsol günümüzde NVIDIA’nın başlattığı ve kullanıcılar tarafından sevilen “Işın izleme (Ray Tracing)” teknolojisine de sahip olacak ve bu teknolojinin en belirgin temsilcisi olarak adlandırılacak.
Tasarımı ve çıkış tarihi açıklanmayan PlayStation 5 için ilerleyen günlerde bu bilgilerin de ortaya çıkmasını umut ediyoruz.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X oyun konsoluna ait tüm teknik özellikler açıklandı!
Bazı başlıklar altında PlayStation 5’in vadettiği özellikler şu şekilde;
- Rüya niteliğinde özel bir SSD
- Yeni 3D motoru ile olağanüstü bir 3D ses kalitesi vadediyor olması
- 4K UHD desteği
- AMD işbirliği ile üretilen, hızlı CPU ve GPU kombinasyonu
- Hızlı yükleme ekranları, aynı anda çoklu oyun desteği
- Işın izleme teknolojisi desteği
- Geriye dönük konsollara ait oyunlar oynanabilecek
PS4’e kıyasla Playstation 5 özellikleri:
|PlayStation 5
|PlayStation 4
|CPU
|8x Zen 2 Cores 3.5GHz’e kadar (Değişken frekans)
|8x Jaguar Çekirdek 1.6GHz
|GPU
|10.28 TFLOPs, 36 CUs 2.23GHz (Değişken frekans)
|1.84 TFLOPs, 18 CUs 800MHz’e kadar
|GPU Mimarisi
|Özel RDNA 2
|Özel GCN
|Bellek/Arayüz
|16GB GDDR6/256-bit
|8GB GDDR5/256-bit
|Bellek hızı
|448GB/s
|176GB/s
|Dahili depolama
|Özel 825GB SSD
|500GB HDD
|IO Desteği
|5.5GB/s , Özgün 8-9GB/s (Sıkıştırılmış)
|Yaklaşık 50-100MB/s (veri konumuna bağlı hız)
|Genişletilebilir depolama
|NVMe SSD Slotu
|Değiştirilebilir dahili HDD
|Harici depolama
|USB HDD Desteği
|USB HDD Desteği
|Optik sürücü
|4K UHD Blu-ray Sürücü
|Blu-ray Sürücü
Haber
Xbox Series X oyun konsoluna ait tüm teknik özellikler açıklandı!
Microsoft bugün, Xbox Series X adını verdiği oyun konsolu için merak edilen tüm teknik özellikleri duyurdu. Açıklanan bilgilerde, çıkarılabilir (harici-dahili) depolama desteği, oyunlar için ciddi manada hızlı yükleme ekranları ve yeni teknoloji parçalar dikkat çekiyor.
Model içerisinde, her biri 3.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 12 teraflop işlem kapasitesine sahip AMD RNDA 2 GPU ve 16 GB GDDR6 RAM bulunacak. Ayrıca diğer bir bilgiye göre model 1TB boyutunda özel NVME SSD ile birlikte gelecek.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!
Geliştiriciler için açıklanan verilere göre yapımlar esas alındığında, 16 GB olarak belirlenen belleğin, 10 GB’lık kısmı hızlı GPU performansı için, standart bellek için 3.5 GB ve işletim sistemi için 2.5GB olmak üzere kullanılacak.
Teknik demolarda göründüğü kadarıyla, Series X oyun konsolunda eski nesil Xbox One X modeline kıyasla, 40 saniyelere kadar daha hızlı geçiş ve yüklenme ekranları görmek mümkün olacak. Ayrıca depolama kısmında; yeni nesil teknolojiyle beraber, konsol sahiplerinin birden fazla oyuna aynı anda devam edebileceği ve X serisi için bir sistem güncellemesi sonrasında gereken yeniden başlatmalarda oyunların kaldığı yerden devam edeceği müjdelendi.
Teknolojiye ait video
Xbox Series X teknik özellikler
|Teknik özellikler
|Detaylar
|İşlemci
|8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU
|Grafik birimi
|12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU
|Kalıp boyutu
|360.45 mm2
|İşlemci teknolojisi
|7nm Enhanced
|RAM
|16 GB GDDR6 w/ 320mb bus
|Bellek bant genişliği
|10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s
|SSD
|1 TB Custom NVME SSD
|I/O Çıkışı
|2.4 GB/s (Raw) / 4.8 GB/s
|Genişletilebilir Depolama Alanı
|1 TB Expansion Card
|Genişletilebilir Depolama
|USB 3.2 External HDD desteği
|Optik sürücü
|4K UHD Blu-Ray Sürücü
|Performans
|4K @ 60 FPS / 120 FPS’e kadar