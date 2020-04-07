İşte karşınızda PS5’in yeni kontrolcüsü: DualSense!

Sony, PlayStation 5 hakkında yeni bilgileri vermeye devam ediyor. Ünlü Japon üretici, yaptığı paylaşımla PlayStation 5‘te kullanılacak kontrolcüyü tanıttı.

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İşte karşınızda DualSense!

PayStation 5‘in çıkışına artık çok az kaldı. Sony‘nin efsane oyun konsolu serisinin yeni üyesi PlayStation 5, ailenin en güçlü üyesi olacak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri daha önce belli olan cihazın şimdi de kontrolcüsüne ait yeni bilgiler ortaya çıktı. PlayStation Blog üzerinden paylaşılan tanıtım yazısı ile birlikte, artık yeni nesil oyun konsolunda göreceğimiz kontrolcü de ilk kez gözler önüne serildi. Paylaşılan resimde bir önceki neslin yani DualShock‘un tasarımına oldukça benzer yapıda olduğu görülen kontrolcünün DuaSense ismini aldığı belirtildi. Daha kavisli hatlarıyla ortaya çıkan DualSense, beyaz renk seçimiyle bizleri karışılıyor. İleride farklı renklerin çıkacağına kesin gözüyle bakıldığı gerçeğini bir kenara bırakırsak, kontrolcü tarz olarak yeni nesil olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. DualShock kontrolcüsünden farklı olarak, gözümüze ilk çarpan özellik yeni eklenen “oluştur” tuşu. DualShock 4‘te gördüğümüz paylaş tuşu yerine konumlandırılan bu tuş sayesinde kullanıcılar anlık olarak oyun görüntülerini paylaşabilecek. Bir diğer yenilik ise kontrolcü üzerinde artık gömülü bir mikrofon sisteminin bulunması. Daha önceki nesilde de yer alan hoparlörün yanına ek olarak bir de mikrofon eklenmiş. Böylelikle mikrofonlu kulaklığa gerek kalmadan oyuncuların ekip arkadaşlarıyla rahat bir iletişim kurması hedeflenmiş.

Bu yaz lansmanını beklediğimiz PlayStation 5 oldukça önemli donanımsal özellikler ile geliyor. En önemli özellik olarak karşımıza SSD çıkıyor ki bu da oyunlarda yer alan bekleme sürelerini minimuma indirecek önemli bir gelişme. Ayrıca 4K UHD desteği ile gelecek konsol, 3D ses performansı sağlayabilen bir 3D motora da sahip olacak. Nvidia‘nın hayatımıza kattığı ışın izleme teknolojisinin de yer alacağı PlayStation 5, daha gelişmiş grafik deneyimi sunmayı amaçlıyor. PlayStation 5 çıkışına yakın bizlere daha yeni detaylar vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Şu an için tahmini fiyatı belli olmayan cihazın, bulut üzerinden oyun oynatan firmalarla rekabet edebilmesi için nasıl bir fiyata sahip olacağı merak konusu.