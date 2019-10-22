Sony için Android 10 alacak modeller belli oldu

Sony için Andorid 10 güncellemesi alacak telefonların listesi belli oldu. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı.

Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.

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Sony tarafında Android 10 güncellemesi alacak modeller

Sony Xperia 5

Xperia 1

Xpreia XZ3

Xperia XZ2

Xpreia XZ2 Kompakt

Xperia XZ2 Premium

Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Yeni modeller ile listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.

Listeye baktığımızda genel olarak üst segment akıllı telefonların olduğunu görüyoruz. Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.

Sony’nin 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Şimdilik bu konu hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması bekleniyor.