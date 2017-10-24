Sony, Otomobiller İçin Yeni Bir Görüntü Sensörü Geliştirdi

Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için dünyanın en iyi görüntü sensörü geliştiricilerinden birisi olan Sony, bugün yeni bir sensör daha duyurdu.

Sony’nin bugün duyurduğu IMX324 isimli yeni görüntü sensörü otomobillerde kullanılmak için geliştirildi. Sensör, şu anda sektörün en yüksek görüntü çözünürlüğü sunan 7.43 MP’lik RCCC sisteminde ve gelişmiş sürücü asistanı sistemi olan ADAS ile birlikte çalışacak.

Sensör kendi kendine giden araçlar ve sürücü asistanı sistemleri için uzakta yer alan trafik işaretlerini yakalayacak. Sensör 160 metre uzaklıktaki trafik işaretlerini yakalamada oldukça başarılı. Şirket yeni sensörün 2017 yılının Kasım ayında örneklerinin dağıtılacağını belirtti.