Sony, kamera konusunda tartışmasız en iyiler arasında şirket alıyor. Birçok fotoğrafçının ilk tercihi olan Sony, daha önce fotoğrafçılık hobisinin tadını çıkaramayan görme engelliler için fotoğrafçılığı erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir fotoğraf makinesi tanıttı!

Bas-Çek Fotoğraflar Çekebiliyor!

DSC-HX99 RNV model numarasına sahip kamera, görme engelliler için tasarlanmış bir kamera kiti olarak dikkat çekiyor. Sistem deklanşör tuşu ve retinal lazer projeksiyon sistemine sahip bir vizör olmak üzere iki parçadan oluşuyor.

Bu kamera, aslında ilk olarak 2018’de piyasaya sürülen Cybershot DSC-HX99 modelinin değiştirilmiş bir hali. Dahili görüntü sabitleme özelliğine ve 18 megapiksel arka aydınlatmalı sensöre sahip olan kamera 24 mm – 720 mm yakınlaştırma lensine sahip.

Kamera yer alan vizör ise Japon QD Laser’den Retissa Neoviewer olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel tasarlanmış vizör, kameradan gelen dijital görüntüyü doğrudan kullanıcının retinasına yansıtıyor. Sony, teknolojinin herkes için işe yaramayacağını, ancak işe yarayanlar için vizörün bu kamerayı yüzleri görmek, işaretleri okumak ve fotoğraf ve video çekmek için kullanmalarına izin vereceğini belirtiyor.

QD Laser’in başkanı ve CEO’su Mitsuru Sugawara, “Retissa Neoviewer’ın lazer retina projeksiyonu, dünyada ilk kez pratik kullanıma sunulan tamamen yeni bir teknoloji.” ifadelerini kullanıyor. Yani aslında bu teknolojinin biraz deneysel bir teknoloji olduğunu ve herkeste işe yaramamasının muhtemel olduğunu söylemek mümkün.

HX99RNV kiti bu yaz piyasaya çıktığında 600 dolarlıık fiyatıyla satışta olacak. Bu da tek başına standart bir DSC-HX99’dan daha pahalı olmayacağı anlamına geliyor. Sony, görme engelli topluma verdiği desteğin bir göstergesi olarak, cihazın üretim maliyetinin “çoğunluğunu” karşılayacağını söylüyor.

Bununla birlikte, kit yalnızca doğrudan Sony üzerinden temin edilebilecek ve şirket satın alımları kişi başına bir adetle sınırlandıracak. Sony ayrıca cihazı az gören bireylere sağlamak için Amerikan ve Japon okullarıyla da birlikte çalışmayı planlıyor.

Sony’nin bu kamera kitinin, görme engeli olan insanların fotoğrafçılık hobisini özgürce yaşamalarına yardım edeceği ve ilerleyen dönemlerde bu teknolojinin çok daha gelişmiş bir hal alarak diğer sistemlerde de kullanılabileceği düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin yeni kamerası görme engeli olan dostlarımızın fotoğrafçılık hobisini özgürce yaşamasında etkili olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!