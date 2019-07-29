Sony giyilebilir klimalı ürünler üzerinde çalışıyor.

Sony bir süredir giyilebilir ürünler üzerinde günlük hayatta kolaylık sağlayabilecek teknolojilerini deniyor. Bugün ortaya çıkan bir video ile firmanın klimalı giyilebilir ürünler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Huawei Y9 Prime 2019 açılır kamerası ile Ağustos ayında Türkiye’de!

Sony, uzun bir süredir giyilebilir ürünler üzerinde teknolojiyi getiren firmalar arasında. Giyilebilir ürünlerin teknoloji ile buluşması, spor veya sağlık takibini en kolay yoldan sağlama ve en yakın sonuçları alarak fikir edinebilmesine olanak sağlıyor.

Giyilebilir teknolojiler arasında akıllı saatler, akıllı ayakkabılar gibi ürünler yer alıyor. Akıllı saatler sayesinde şuan EKG çekebilmeye varan olanağı bileğinize getiriyor. Bununla birlikte akıllı ayakkabılar sayesinde adım hesaplamalarını en doğru şekilde sunabiliyor.

Sony, geliştirmiş olduğu giyilebilir klimalı ürünler basit bir mantık ile çalışıyor. Özel tasarlanmış bir tişörtün arkasında yer alan Reon Cebi adını verdiği kese küçük bir alan kaplıyor. Bu cebin içerisine yerleştirilen klima görevini görecek parça ise boynunuza rahatsızlık vermiyor.

Aksine boyun rahatlığı ve ergonomisi için daha yararlı olduğunu iddia ediyor. Firma bu tişörtün üstüne giyeceğiniz gömlek ile dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun serinleteceğini söylüyor. Vücudun üst kısmında yayılan soğuk hava gün içerisinde performans düşüşünü engelliyor ve daha sağlıklı çalışabilmeye olanak tanıyor.

Isı ayarını kendi uygulaması üzerinden değiştirebileceğiniz uygulama sayesinde birçok şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz sabit bir ısı ayarında kullanmak yerine hava koşullarına göre otomatik ayarlanan ısı değeri gün içerisinde büyük yardımcı olacak gibi görünüyor. Android ve IOS platformları ile uyumlu olan uygulama Bluetooth bağlantısı ile telefon bağlantısını gerçekleştiriyor.

Giyilebilir klimalı ürünler nasıl çalışıyor?

Cihaz, Peltier Etkisi denilen bir sistemi kullanıyor. Peltier etkisi, ısının bir plakanın bir tarafından diğerine aktarıldığı üç termoelektrik etkiden biridir. Teknoloji, numunelerin tekrar tekrar ısıtılması ve soğutulması gereken laboratuvar ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında bazı uzman buzdolaplarında kullanıldığı görülmektedir. Sony tarafından verilen bilgilere bakacak olursak sırt sıcaklığını 37 dereceden 23 dereceye kadar düşürdüğünü görebiliriz.

Cihazın kötü tarafı ve en önemli noktası üzerinde taşıdığı batarya. 2 saatten daha az kullanım ömrü veren cihaz gelecek olan güncellemeler ile artırılabileceği düşünülüyor. Bu da uzun süre dışarıda vakit geçiren birisiyseniz gün içerisinde belirli zamanlarda rahatlatıcı bir etkisi olacağını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki sene yalnızca Japonya’da satışa çıkacak olan model yaklaşık 117 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak. Ürün eğer ilgi görürse bu teknolojinin diğer ülkelere de açılması bekleniyor.