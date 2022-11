Sony, Final Fantasy XVI’nın 2023 yazında piyasaya sürüldükten sonra altı ay boyunca PlayStation 5’e özel olarak sunulacağını bir fragmanla açıkladı. Aynı fragman, Forspoken’ın iki yıl boyunca bu konsola özel kalacağını ortaya koyuyor.

