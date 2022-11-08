Sony, Final Fantasy XVI’nın 2023 yazında piyasaya sürüldükten sonra altı ay boyunca PlayStation 5’e özel olarak sunulacağını bir fragmanla açıkladı. Aynı fragman, Forspoken’ın iki yıl boyunca bu konsola özel kalacağını ortaya koyuyor.

Enter new worlds and immerse your senses with stunning visuals, 3D Audio, haptic feedback, and adaptive triggers from the DualSense Wireless Controller on the PS5 pic.twitter.com/FIuqGjDZy4 — PlayStation (@PlayStation) November 7, 2022

Her iki durumda da Sony oyunları “PS5’e Özel” olarak adlandırıyor, ancak bunun söz konusu oyunların PC sürümlerini de belirtilen dönemler için hariç tutup tutmadığını açık bırakıyor. Final Fantasy XVI ve Forspoken için sırasıyla altı aylık ve iki yıllık dönemlerde bu oyunların diğer konsollar için çıkmayacağı kesinleşti.

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PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst daha önce “bir oyunun PlayStation’da piyasaya sürülmesi ile PC platformu için piyasaya sürülmesi arasında en az bir yıl olduğunu” açıklamıştı. PS5 Exclusive’in PC’de yayınlanmasını engellememesi koşuluyla, Final Fantasy XVI söz konusu olduğunda bu doğru olmayacaktır.

Square Enix’in Forspoken’ı söz konusu olduğunda, daha önceki tanıtım materyallerinde konsollara özel bir oyundan bahsediliyordu, ancak bu durum PC versiyonunu açıkça dışlamıyordu. Şimdi Sony, oyunun 23 Ocak 2025’e kadar PS5’e özel kalacağını söylüyor; bu da muhtemelen oyunun PC için ilk çıkışından sadece iki yıl sonra çıkacağı anlamına gelebilir.