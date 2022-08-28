2018’de duyurulan Gungrave G.O.R.E sonunda resmi bir çıkış tarihi aldı. Geliştirici Studio Iggymob ve yayıncı Prime Matter, oyunun bu yıl 22 Kasım’da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC’ye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Daha önce, oyunun 2022’nin sonuna kadar piyasaya sürülmesi için planlar vardı, ancak Gungrave G.O.R.E’nin erteleneceği konusunda bir onay yoktu. Hatırlamayanlar için bu, ilk olarak 2002 ve 2004 yıllarında PlayStation 2’de yayınlanan Gungrave ve Gungrave: Overdose oyunlarının uzun zamandır beklenen devamı.

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Şimdiye kadar görülen tüm fragmanlardan, bu üçüncü şahıs nişancı, önceki oyunların özünü, özellikle de kasıtlı olarak abartılı şiddeti tamamen benimsiyor gibi görünüyor. Yukarıdaki videoda Gungrave G.O.R.E hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz!

Kaynak: Gematsu