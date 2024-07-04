Sony CD işinden çekiliyor. Japon teknoloji devi Sony, yakın zamanda yaptığı açıklamada kaydedilebilir optik medya disklerinin üretimini durduracağını duyurdu. Bu karar, şirketin optik medya tesisinde çalışan 250 işçinin işten çıkarılmasına ve kaydedilebilir disk üretiminin aşamalı olarak sonlandırılmasına neden olacak. Sony, Blu-ray disklerin geliştirilmesini ve üretimini durdurma kararını resmi olarak AV Watch ile yapılan bir röportajda doğruladı. Şirketin temsilcisi, “Yurt dışına taşınmayı düşünmüyoruz,” diyerek tüketiciler için kaydedilebilir Blu-ray disklerinin sonunun başlangıcına işaret etti.

İçindekiler Sony CD işine noktayı koydu

Sony CD işine noktayı koydu

Verilerini arşivlemek için Blu-ray diskleri kullanan kullanıcılar, stoklar tükenmeden önce kaydedilebilir BD diskleri satın almaya başlamalı. Ancak, iş müşterileri ve sinema tutkunlarının hemen paniğe kapılmasına gerek yok. Sony, “B2B ürünlerini önceden üreterek satmaya devam edeceğiz ve tüketici ürünleri için, toplu perakendeciler gibi dağıtım ortaklarıyla görüşmeler yoluyla gelecekte belirli bir son tarihe karar vereceğiz, ancak şimdilik bunları satmaya devam edeceğiz,” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu, Sony’nin kurumsal müşteriler ve film endüstrisi için Blu-ray üretimini sürdüreceği anlamına geliyor.

Blu-ray diskler, sabit diskler ve SSD’lere kıyasla uzun ömürlü olmalarıyla bilinir. Sabit diskler ve SSD’ler ortalama beş yıl dayanırken, Blu-ray diskler on yıllarca dayanabilir ve bazı yeni optik diskler yüz yıl dayanabilir. Ancak, Blu-ray disklerin kapasite açısından sınırlı olması, en büyük disklerin bile 125 GB ile sınırlı kalması, kullanıcıların veri depolama tercihlerini etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Çinli araştırmacılar, 125 TB’a kadar veri depolayabilen bir optik disk formatı üzerinde çalışıyor olsalar da, bu format henüz araştırma aşamasında ve ticari olarak satışa sunulmamış durumda.

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Blu-ray disklerin kapasite sınırlamaları, tüketicilerin yedeklemeler için bulut depolamanın rahatlığını tercih etmelerine neden olabilir. Sony Group sözcüsü, “Soğuk depolama pazarının büyümesi beklentilerimizi karşılamadı ve depolama ortamı işinin genel performansı kırmızıda kalmaya devam ediyor. Karlılığı iyileştirmek için iş yapısını gözden geçirmenin gerekli olduğuna karar verdik,” diyerek optik medyanın geleceği konusunda olumsuz bir tablo çizdi.

Sony, optik medya üretimini durdurma kararının yanı sıra, üç ana önlemle iş yapısını yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu önlemler şunlardır:

Geliştirme ve Üretimin Kademeli Olarak Sonlandırılması: Sony, kaydedilebilir optik disk medya işindeki iş gücünü azaltacak ve bu işin kademeli olarak sonlandırılmasını sağlayacak.

Bant Medya İşindeki Personelin Azaltılması: Şirket, bant medya işindeki personel sayısını da azaltarak maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

Tek Şirket Yapısına Geçiş ve Verimli Operasyonlar: Nisan 2025’ten itibaren tek şirket yapısına geçiş yaparak, işlerinin ölçeğine uygun verimli operasyonlara geçmeyi hedefliyor.

Sony, bu stratejilerle karlılığa dönmeyi ve piyasa koşullarına uygun bir ölçekte işlerini sürdürmeyi amaçlıyor. Optik medyanın geleceği, en azından Sony için belirsizliğini korusa da, şirketin yeni stratejileri ve yeniden yapılandırma planları, uzun vadede sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.