Sony Bravia Core yeni yayın servisi

İnternet üzerinden televizyon yayını yapan servislere yenisi ekleniyor. Sony Bravia Core, şirketin televizyonunu alan kullanıcılar için kullanılabilir.

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Gün geçmiyor ki, internet üzerinde Netflix’in büyük başarısından pay almak isteyen ve kullanıcıların gözdesi olmak isteyen yeni bir platform çıkmasın. Disney, HBO, Discovery derken bu platformlara bir yenisi daha eklendi. PlayStation gibi teknolojileriyle bilinen Japon teknoloji devi Sony, bu sektöre adım atan şirketlerden biri oldu. Sony Bravia Core isimli yayın servisi, şirketin yeni Sony Bravia XR TwV’leriyle beraber kullanılabilir durumda.

Sony Bravia Core

Eğer bu yıl içinde çıkışını yapan Sony Bravia XR televizyonlardan satın alırsanız, yüksek kaliteli yayın yapan yeni Bravia Core yayın platformuna özel bir erişime sahip olacaksınız. Şirket servis sisteminin, Sony’nin “Pure Stream” isimli teknolojisini kullandığını ve 80 Mbps’ye kadar kayıpsız içerik izlenebildiğini belirtti. Bu neredeyse günümüzde kullanılan ve yüksek kaliteli disk teknolojisi sunan Blu-ray teknolojisine denk geliyor. Kıyas yapmak gerekirse sektörün zirve ismi Netflix, 4K bir yayın için 25 Mbps’lik bir bağlantı öneriyor. Web sitesinde verile bilgiye göre Sony Bravia XR TV sahipleri, Sony Pictures’ın sahibi olduğu yapımlara 4K şekilde sınırsız bir erişime sahip.

Sony’nin eli güçlü

Herkesin girmeye çalıştığı stream servislerinde kullanıcıların en dikkat ettiği şey ise içerik. Tüketiciler seçim yaparken izlemek istedikleri içeriklerin o platformda olup olmadığına göre karar alıyor. Sony ise avantajlı. Şirket her ne kadar geliştirip satışa sunduğu teknolojileriyle bilinse bile, Japon şirket aynı zamanda içerik geliştirme işinde de bir süredir bulunuyor. Sony Pictures Entertainment Inc., film ve televizyon programlarının yapımcılığını, ticaretini ve dağıtımcılığını yapan Amerikan eğlence şirketi. Bu sayede sıfırdan başlayan rakiplerine göre avantajlı durumda olan Sony, bakalım elindeki gücü doğru kullanıp rakiplerinin önüne geçebilecek mi? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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