Apple TV Plus deneme üyelikleri 2021’e kadar uzatıldı

Apple, normalde bu yılın kasım ayında sonlanması beklenen Apple TV Plus deneme aboneliğinin süresini Şubat 2021′e kadar uzattı.

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Apple, geçen yıl kendi reklamsız web televizyon hizmeti olan TV Plus’ı piyasaya sürdü. Şirket, yeni bir Apple ürünü satın alan kullanıcılara ücretsiz TV Plus deneme üyeliği vermişti. Bu deneme süresi de çoğu kullanıcı için 1 Kasım 2020′de sona erecekti; ancak Apple, bu süreyi Şubat 2021′e kadar uzatma kararı aldı.

Apple TV Plus deneme üyeliği 2021’e kadar uzatıldı

Üstelik sadece yeni bir Apple ürününün yanında ücretsiz TV Plus’a sahip olanlar değil, kendi isteğiyle yıllık deneme üyeliğine kaydolanların dahi süresi uzatıldı. Apple, insanların COVID-19′dan ötürü 2021′in kışını da evde geçireceğini anlaşılan öngörüyor, bu noktada şirketin TV Plus’ı bir süreliğine daha kullanıcılara ücretsiz olarak vermesi son derece mantıklı.

Ancak elbette Apple’ın TV hizmetini kullanıcılara benimsetmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bloomberg geçtiğimiz aylarda Şubat 2020′ye kadar Apple TV Plus’ın 10 milyon abone toplayabildiğini ancak bu abonelerin yalnızca yarısının hizmeti kullandığına dair bir rapor yayınlamıştı. Bu rapordan sonra Apple, zorunlu olarak TV Plus’ın tanıtımı için yoğun çalışmalarını artırdı.

Karşılaştırmak gerekirse Disney Plus, lansmanından sonraki ilk 24 saat içinde 10 milyon aboneye ulaşmıştı. Bu noktada Apple’ın rekabeti sağlamak adına çok daha fazla çalışma yapması gerekecek.