Apple
Apple TV Plus deneme üyelikleri 2021’e kadar uzatıldı
Apple, normalde bu yılın kasım ayında sonlanması beklenen Apple TV Plus deneme aboneliğinin süresini Şubat 2021′e kadar uzattı.
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Apple, geçen yıl kendi reklamsız web televizyon hizmeti olan TV Plus’ı piyasaya sürdü. Şirket, yeni bir Apple ürünü satın alan kullanıcılara ücretsiz TV Plus deneme üyeliği vermişti. Bu deneme süresi de çoğu kullanıcı için 1 Kasım 2020′de sona erecekti; ancak Apple, bu süreyi Şubat 2021′e kadar uzatma kararı aldı.
Apple TV Plus deneme üyeliği 2021’e kadar uzatıldı
Üstelik sadece yeni bir Apple ürününün yanında ücretsiz TV Plus’a sahip olanlar değil, kendi isteğiyle yıllık deneme üyeliğine kaydolanların dahi süresi uzatıldı. Apple, insanların COVID-19′dan ötürü 2021′in kışını da evde geçireceğini anlaşılan öngörüyor, bu noktada şirketin TV Plus’ı bir süreliğine daha kullanıcılara ücretsiz olarak vermesi son derece mantıklı.
Ancak elbette Apple’ın TV hizmetini kullanıcılara benimsetmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bloomberg geçtiğimiz aylarda Şubat 2020′ye kadar Apple TV Plus’ın 10 milyon abone toplayabildiğini ancak bu abonelerin yalnızca yarısının hizmeti kullandığına dair bir rapor yayınlamıştı. Bu rapordan sonra Apple, zorunlu olarak TV Plus’ın tanıtımı için yoğun çalışmalarını artırdı.
Karşılaştırmak gerekirse Disney Plus, lansmanından sonraki ilk 24 saat içinde 10 milyon aboneye ulaşmıştı. Bu noktada Apple’ın rekabeti sağlamak adına çok daha fazla çalışma yapması gerekecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.
Apple
iPhone 12 ekranı seramik cam kaplama koruması ile gelebilir
13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12 serisine ilişkin son sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir sızıntı, serinin dört modelinin de seramik cam kaplama teknolojisi ile birlikte geleceğini belirtiyor.
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iPhone 12 serisi için yeni ekran koruma teknolojisi
Çin’deki Weibo platformundan paylaştığı sızıntılarla tanınan ‘Ice universe’ hesabı, iPhone 12 serisinin ekran ayrıntılarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ekran boyutları ve ekran çözünürlükleri önceki sızıntılarla tutarlılık gösterse de; yeni sızıntıyla birlikte, dört modelde de sertleştirilmiş seramik cam ekran koruma teknolojisi kullanılması bekleniyor. Dört modelin ekranlarının da Super Retina XDR teknolojisine ve ‘Ceramic Shield’ adı verilen yeni bir ekran koruma teknolojisine sahip olmaları öngörülüyor. Söz konusu teknoloji; çizilmelere ve düşmeye karşı yüksek dirençli seramik alt tabakaya sahip bir cam teknolojisi olarak açıklanıyor.
Apple’ın yeni kablosuz şarj pedi: MagSafe
Yine aynı anonim hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda, dört modelin de Dolby Vision ekran teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. İddiaya göre, Apple’ın yeni kablosuz şarj pedini ‘MagSafe’ olarak adlandırdığı ve 5G için ‘Akıllı Veri Modu’ özelliği sunacağı aktarılıyor. ‘Akıllı Veri Modu’nun, internete çıkış yapan uygulamanın kullandığı bant genişliğine göre 4G (LTE) ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği sunması bekleniyor. Söz konusu özellik ile birlikte pil tasarrufu sağlanması amaçlandığı aşikar.
Apple, yeni iPhone serisini 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde duyuracak. iPhone 12 mini modelinin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacağı ve 13-14 Kasım tarihlerinde kullanıcılara ulaştırılacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modeli ise 13-14 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacak ve kullanıcılarına teslim edilmesi 20-21 Kasım tarihlerini bulacak.
Apple
Microsoft xCloud servisini web üzerinden iOS’e getiriyor!
Microsoft, bulut tabanlı oyun akış hizmeti olan xCloud platformunu iOS ve iPadOS ekosistemine getirmenin yolunu buldu. Kaynaklardan edinilen raporlara göre şirket, xCloud’u web üzerinden iPhone ve iPad’lerde çalıştıracak.
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Microsoft, xCloud servisini gelecek yılın başlarında iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirebilmek için “doğrudan tarayıcı tabanlı bir çözüm” üzerinde çalışıyor. The Verge ekibinin Microsoft’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, xCloud’un iOS ve iPadOS cihazlarında çalışacak özel bir web sürümünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Ek olarak Microsoft’un bir uygulama üzerinde de çalıştığı da bildiriliyor.
Microsoft xCloud deneyimini iOS’e getirmenin yolunu buldu
Microsoft’un oyun şefi Phil Spencer, geçtiğimiz tarihte düzenlenen bir toplantıda şirketin tarayıcı tabanlı xCloud çalışmasını açıkladı. Spencer, toplantı sırasında “Kesinlikle iOS’te kendimize yer edineceğiz. Game Pass ile iPhone ve iPad’lerde olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu noktada Microsoft, Apple cihazlar için xCloud’un web tabanlı bir sürümünü 2021 yılında piyasaya sürerek App Store kurallarını bir şekilde atlayacak. Benzer bir hamleyi Amazon da Luna‘da yapmıştı.
Microsoft, Apple’ın bulut tabanlı oyun hizmetlerine yönelik katı kurallarından dolayı bu sene xCloud hizmetini iOS kullanıcılarına sunamadı, ancak görünen o ki gelecek yıl bu durum bir şekilde değişecek. Aslında Apple, geçtiğimiz ay App Store yönergelerini güncelleyerek, oyun akış hizmetlerine belirli kurallar çerçevesinde izin vermişti; fakat Microsoft bu kuralları müşteriler için kötü bir deneyim olarak nitelendiriyor.