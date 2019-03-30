Sony akıllı telefon bölümünü yarı yarıya küçültecek!

Sony TV, ses ve kamera bölümleriyle birleştirdiği akıllı telefon departmanında çalışan personel sayısını yarıya indirmeyi planlıyor.

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Sony akıllı telefon yatırımını neden azaltıyor?

Japon teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon bölümünü TV, ses ve kamera bölümleriyle beraber Electronics Products and Solutions adında birleştirmişti. Şirket, iddialı bir giriş yaptığı akıllı telefon sektöründe çeşitli hataları nedeniyle aradığını bulamamıştı. Son gelen habere göre şirketin akıllı telefon departmanında çalışan 4000 personelin 2000‘i Mart 2020 itibariyle işten çıkarılacak.

Böylece işletme maliyetlerini düşürmeyi planlayan üretici, Avrupa ve Doğu Asya pazarlarına odaklanarak Güneydoğu Asya’daki operasyonlarını sınırlayacak. Şirketin vatandaşı olan Japon çalışanları diğer departmanlara kaydırması, Çin’deki Avrupa’daki personellere ise gönüllü emeklilik seçeneği sunması bekleniyor. Üç yıldır zor dönemler geçiren akıllı telefon bölümünün bu mali tedbirlerin ardından 2020 yılına kadar kara geçmesi bekleniyor.