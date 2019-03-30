Nokia X71 özellikleri sızdırıldı!

Nokia‘nın 2 Nisan’da tanıtmayı planladığı Android One‘lı Nokia X71 telefonunun teknik özellikleri Geekbench uygulamasıyla sızdırıldı.

İlginizi çekebilir: Apple AirPower şarj istasyonundan vazgeçti!

Nokia X71 özellikleri

Şimdiye kadar gelen sızıntılara göre Nokia‘nın yeni orta-üst segment telefonu X71, 6.22 inçlik büyük bir ekranla gelecek. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. İşlemcideki Kryo 260 çekirdeklerinin dördü 1.8 GHz saat hızında diğer dördü ise 2.2 GHz hızında çalışıyor. X71; üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bunların ikisinin 48 MP çözünürlüğündeki bir ana kamera ve 120 derecelik ultra geniş açılı kamera olduğu tahmin ediliyor. Üçüncü kameranın görevi ise henüz bilinmiyor.

6 GB RAM‘le gelecek olan X71 Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Telefonun fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.