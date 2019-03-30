Nokia X71 özellikleri sızdırıldı!

Nokia X71 özellikleri sızdırıldı!

30 Mart, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

Nokia‘nın 2 Nisan’da tanıtmayı planladığı Android One‘lı Nokia X71 telefonunun teknik özellikleri Geekbench uygulamasıyla sızdırıldı.

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Nokia X71 özellikleri

Şimdiye kadar gelen sızıntılara göre Nokia‘nın yeni orta-üst segment telefonu X716.22 inçlik büyük bir ekranla gelecek. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. İşlemcideki Kryo 260 çekirdeklerinin dördü 1.8 GHz saat hızında diğer dördü ise 2.2 GHz hızında çalışıyor. X71; üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bunların ikisinin 48 MP çözünürlüğündeki bir ana kamera ve  120 derecelik ultra geniş açılı kamera olduğu tahmin ediliyor. Üçüncü kameranın görevi ise henüz bilinmiyor.

nokia x71

6 GB RAM‘le gelecek olan X71 Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Telefonun fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

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