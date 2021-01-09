Sony, 360 derecelik hoparlörlerini tanıttı

Sony, yaklaşan SRS-RA5000 ve SRA-RA3000 hoparlörlerini tanıttı. Çeşitli birçok özelliği olan hoparlörler, kullanıcıları oldukça heyecanlandırmayı başardı.

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Sony, tanıttığı hoparlörlerle canlı müzik hissini arttırıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde şirket, kullanılan hoparlörlerin daha fazla canlı müzik hissi vermek için iki farklı hoparlörünü tanıttı. Bu hoparlörleri, sanal bir alna farklı sesler ve vokaller yerleştirerek uzmansal ses teknolojisi 360 Reality Audio ile uyumlu olacak şekilde geliştirdi. Şirket hoparlörleri bu bahar piyasaya sürmek istediğini de açıkladı. Bununla birlikte, Sony’nin Birleşik Krallık web sitesinde yakında çıkacak bu hoparlörler (SRS-RA5000 ve SRS-RA3000) için ürün sayfaları bulunduğu için hoparlörler hakkında fazla bilgi edinmek için farklı bir açıklama ve bilgi beklemek zorunda kalınmadı.

Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başlığın altında bulunan görselde üst düzey SRS-RA5000, üç üst ateşleme hoparlörü, üç yan hoparlör ve bir de woofer‘a sahip. Bunun yanında hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına da sahip. SRS-RA3000 ise, iki pasif ve tam kapsamlı bir sürücüye sahip. Her iki hoparlör de dahili bir mikrofon ve benzersiz algoritmasıyla kendilerini bulundukları odaya göre kalibre edebiliyorlar. Kalibre işlemi için, sadece bir düğmeye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu iki hoparlör, her parçanın ses düzeyini tutarlı seviyede çalmak için otomatik olarak ayarlanan otomatik ses özelliğini de sunar. Ayrıca, Amazon’un Alexa ve Google Assistant‘ını da destekliyor.

Woofer: Woofer ve subwoofer, davul sesi gibi bas seslerini bize ulaştırıyorlar. Etkileyici ses efektleri de woofer ve subwooferlar aracılığıyla meydana geliyor. Subwooferların kapalı kutu, portlu kutu, bandpass kutu olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor.

Bazı açıklamalar sonrasında, hoparlörlerin Şubat 2021‘de geleceği konuşuluyor. Fakat kesin bir tarih verilmedi. Sony’nin web sitesinde yer alan bu hoparlörlerin fiyatlandırılması şu şekilde: SRS-RA5000 yaklaşık 500 £ / 599 €, SRS-RA3000 ise yaklaşık 280 £ / 359 €. Hoparlörlerin Türkiye için belirlediği fiyatlar ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü şirket, 360 Reality Audio platformunu, sesten videoya genişlettiğini ve şirketin bu yılın sonlarında codec ile video içeriğini yayınlamaya başlamak için büyük müzik şirketleri ve servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Sony’ye göre şu anda yaklaşık 4.000 şarkı formatı destekliyor.

Piyasaya sürülecek bu hoparlörler, özellikle müzik sektörüyle yakından ilgilenen kullanıcılar için büyük bir heyecan. Şubat ayında çıkması beklenen hoparlörlerin, kullanıcılara ve müzik severlere büyük bir haz sunacağı düşünülüyor. Hoparlörleri deneyimleyen kullanıcıların ve üreticilerin tepkileri ise merak konusu.