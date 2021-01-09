Genel
Sony, 360 derecelik hoparlörlerini tanıttı
Sony, yaklaşan SRS-RA5000 ve SRA-RA3000 hoparlörlerini tanıttı. Çeşitli birçok özelliği olan hoparlörler, kullanıcıları oldukça heyecanlandırmayı başardı.
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Sony, tanıttığı hoparlörlerle canlı müzik hissini arttırıyor
Geçtiğimiz hafta içerisinde şirket, kullanılan hoparlörlerin daha fazla canlı müzik hissi vermek için iki farklı hoparlörünü tanıttı. Bu hoparlörleri, sanal bir alna farklı sesler ve vokaller yerleştirerek uzmansal ses teknolojisi 360 Reality Audio ile uyumlu olacak şekilde geliştirdi. Şirket hoparlörleri bu bahar piyasaya sürmek istediğini de açıkladı. Bununla birlikte, Sony’nin Birleşik Krallık web sitesinde yakında çıkacak bu hoparlörler (SRS-RA5000 ve SRS-RA3000) için ürün sayfaları bulunduğu için hoparlörler hakkında fazla bilgi edinmek için farklı bir açıklama ve bilgi beklemek zorunda kalınmadı.
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Başlığın altında bulunan görselde üst düzey SRS-RA5000, üç üst ateşleme hoparlörü, üç yan hoparlör ve bir de woofer‘a sahip. Bunun yanında hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına da sahip. SRS-RA3000 ise, iki pasif ve tam kapsamlı bir sürücüye sahip. Her iki hoparlör de dahili bir mikrofon ve benzersiz algoritmasıyla kendilerini bulundukları odaya göre kalibre edebiliyorlar. Kalibre işlemi için, sadece bir düğmeye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu iki hoparlör, her parçanın ses düzeyini tutarlı seviyede çalmak için otomatik olarak ayarlanan otomatik ses özelliğini de sunar. Ayrıca, Amazon’un Alexa ve Google Assistant‘ını da destekliyor.
- Woofer: Woofer ve subwoofer, davul sesi gibi bas seslerini bize ulaştırıyorlar. Etkileyici ses efektleri de woofer ve subwooferlar aracılığıyla meydana geliyor. Subwooferların kapalı kutu, portlu kutu, bandpass kutu olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor.
Bazı açıklamalar sonrasında, hoparlörlerin Şubat 2021‘de geleceği konuşuluyor. Fakat kesin bir tarih verilmedi. Sony’nin web sitesinde yer alan bu hoparlörlerin fiyatlandırılması şu şekilde: SRS-RA5000 yaklaşık 500 £ / 599 €, SRS-RA3000 ise yaklaşık 280 £ / 359 €. Hoparlörlerin Türkiye için belirlediği fiyatlar ise henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz Cuma günü şirket, 360 Reality Audio platformunu, sesten videoya genişlettiğini ve şirketin bu yılın sonlarında codec ile video içeriğini yayınlamaya başlamak için büyük müzik şirketleri ve servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Sony’ye göre şu anda yaklaşık 4.000 şarkı formatı destekliyor.
Piyasaya sürülecek bu hoparlörler, özellikle müzik sektörüyle yakından ilgilenen kullanıcılar için büyük bir heyecan. Şubat ayında çıkması beklenen hoparlörlerin, kullanıcılara ve müzik severlere büyük bir haz sunacağı düşünülüyor. Hoparlörleri deneyimleyen kullanıcıların ve üreticilerin tepkileri ise merak konusu.
Genel
Lenovo IdeaPad laptoplarını duyurdu ARM mimarili laptop yolda
CES fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Yeni Lenovo IdeaPad laptoplar Snapdragon 8cx işlemci ve 5G özelliği ile geliyor.
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CES 2021, bu yıl Covid-19 nedeniyle tarihi boyunca ilk defa dijital ortamda yapılıyor. Ancak, bu durum şirketlerin yeni ürünlerini tanıtmasına engel değil. Çin merkezli uluslararası bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Birkaç yeni Lenovo IdeaPad laptop modeli tanıtan şirket, bir sürpriz yaparak ARM mimarili Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcili laptop duyurdu. Fuarda 4 yeni model duyuruldu.
Lenovo IdeaPad 5G
1080P çözünürlüğünde 14 inç IPS LCD ekrana sahip olan bu modelin en dikkat çekici özelliği, Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcisi. 7 nanometre olan bu işlemci Windows 10 ile uyumlu çalışması için özel olarak geliştirildi. ARM mimarili işlemciler şu sıralar oldukça popüler. Özellikle soğutucuya ihtiyaç duyulmaması, düşük güç tüketimine sahip olması ve buna rağmen oldukça güçlü olması bu işlemcilere olan rağbeti arttırıyor. 1.2 kg olan laptop, 51WHr bataryaya sahip. 65W hızlı şarj desteğine sahip bu batarya 20 saate yakın şarj ömrü sunuyor. 5G özelliği de bulunan Lenovo IdeaPad 5G, yakında satışa sunulacak.
Lenovo IdeaPad 4G
Lenovo’nun bu modeli, aslında 5G olan laptop ile benzer özellikler taşıyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8cx’den 8c’ye küçük bir düşüş yaşarken, 5G özelliği de yerini 4G’ye bırakıyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile gelecek olan model, 512 GB depolamaya sahip olacak.
Lenovo IdeaPad 5i Pro Intel
Eğer ARM ile çalışan Windows laptoplara tam olarak hazır değilseniz, Çinli üreticinin size özel çözümleri de hala mevcut. Bu modelde 11. nesil Intel işlemciler yer bulurken, 14 ve 16 inç olarak iki farklı boyuta sahip olacaklar. Ağırlığı boyutuna göre 1.45 kg ya da 2 kg olacak olan bilgisayar, 2.5 K çözünürlüğe sahip olacak ve 120Hz’e kadar yüksek tazeleme hızı sunacak. GPU desteği de bulunan laptop, Nvidia MX450 grafik kartını içinde barındıracak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği bulunan laptopun fiyatı, konfigürasyona göre 700 dolardan başlayıp, 900 dolara kadar çıkacak.
Lenovo IdeaPad 5 Pro AMD
Daha çok oyunculara yönelik olan bu laptop, 32 GB DDR4 RAM seçeneğine ve Nvidia RTX serisi ekran kartlarına sahip olacak. 120Hz ekrana sahip olacak olan model 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. Konfigürasyona göre 800 $ ila 1150 $ arası değişen fiyata sahip olacak.
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Akıllı Telefonlar
Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Programını Açıkladı!
Vivo, FunTouch OS 11 adlı işletim sistemi için güncelleme programını açıkladı. İşte FunTouch OS 11’i alacak cihazlar ve tarihleri.
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni işletim sistemi için güncelleme programını paylaştı. Çinli teknoloji devi Vivo, yeni işletim sistemi olan FunTouch OS 11 için Hindistan güncelleme programını paylaştı.
Vivo‘nun yeni işletim sistemi FunTouch OS 11‘i yeni nesil birçok cihaz alacak. İlk olarak Hindistan’da dağıtılmaya başlanılacak olan işletim sistemi, daha sonra sıraya tüm dünyaya dağılacak. Gelin güncellemeyi alacak cihazlara ve tarihlerine göz atalım.
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Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Takvimi!
-
Ocak 2021
- Vivo X50
- Vivo V19
-
Mart 2021
- Vivo V17 Pro
- Vivo V17
- Vivo V15 Pro
- Vivo S1
-
Nisan 2021
- Vivo S1 Pro
- Vivo Z1 Pro
- Vivo Z1x
-
Haziran 2021
- Vivo V15
Verilen tarihlerde belirlenen cihazlar Android 11 tabanlı FunTouch 11 işletim sistemi güncellemesini alacak. Bu sayede cihazlar hem daha güncel, hem de daha eğlenceli bir işletim sistemine sahip olacaklar.
Güncellemede bu kadar az telefon var olmasının sebebi ise, bu güncellemeyi birçok yeni cihazın 2020 yılında zaten almış olması. Örneğin Vivo V20 Pro 5G güncellemeyi 2020 yılında zaten almıştı.
Vivo‘nun güncelleme takvimindeki cihazlar güncellemeyi alırken, FunTouch 11 işletim sistemi diğer ülkelere de yayılıyor olacak. Vivo FunTouch OS 11 ile kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Bakalım bu yeni işletim sistemi içerisinde hatalara yer verecek mi. Sizce FunTouch 11 işletim sistemi cihazların performansını nasıl etkileyecek?
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Stylus 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Motorola Moto G Stylus 2021, Samsung’un Galaxy Note serisi gibi beraberinde bir Stylus kalemi getiriyor. Akıllı telefonun alt tarafında yuvası olan bu kalem, cihazı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Moto G Stylus, geçtiğimiz seneki modele göre tamamen farklı bir tasarım taşıyor.
Serinin en pahalı modeli, kamera konusunda arka kısmında 4 kameradan oluşan ve dikdörtgen şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumu, 48 MP‘lik ana kameraya, 8 MP‘lik ultra geniş açılı kameraya, 2 MP‘lik derinlik sensörüne ve 2 MP‘lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Gücünü Snapdragon 678 yonga setinden alacak Motorola Moto G Stylus 2021, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Telefon ayrıca 18 W’lık hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Stylus 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)
- Batarya: 4.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Aurora Black, Aurora White
- Boyutlar: 167 x 78 x 9 mm
- Ağırlık: 213 gram
- Fiyat: 299 dolar
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