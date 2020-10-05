Sonos, Google’a dava açtı!

Google’ın Pixel 5‘in ortaya çıkmasından sadece bir gün önce, Sonos, arama devine karşı beş patenti daha ihlal ettiğini iddia ederek yeni bir dava açtı. Patentler, Trueplay ayarlama aracı da dahil olmak üzere Sonos’un en iyi bilinen özelliklerinden bazılarının temelini oluşturan teknolojileri kapsıyor.

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Google, Sonos dava iddialarına ne cevap verdi?

Yeni dava, Sonos ile Google arasında devam eden yasal tartışmadaki en son gelişme. Sonos, Google’a ilk olarak 2020‘nin başında dava açtı. O sırada şirketin, kablosuz hoparlörlerin birbiriyle senkronize olmasını sağlayan bir teknolojiyi ayrıntılarıyla anlatan biri de dahil olmak üzere beş hoparlör patentini ihlal ettiğini iddia etti. Haziran ayında Google, konuşmacı şirketin arama, yazılım, ağ iletişimi ve ses işleme teknolojilerini lisans ücreti ödemeden kullandığını iddia ederek Sonos’a karşı çıktı. Savunmasında arama motoru,”Google diğer şirketlere patent ihlali nedeniyle nadiren dava açsa da, burada fikri mülkiyet haklarını ileri sürmelidir. “ dedi.

Bir Sonos sözcüsü, Sonos’un hem kendi iyiliği hem de diğer daha küçük yenilikçi şirketlerin iyiliği için daha fazla tahakküm altına almaya çalışan tekelcilere karşı çıkmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz “dedi. Google açısından bu tartışmalara girmenin zamanı değil. Pixel 5 etkinliğinde, şirket büyük olasılıkla Nest markalı yeni bir akıllı konuşmacı duyuracak. Google, aynı zamanda kendisini ABD ve AB’deki rekabet soruşturmalarının da merkezinde buluyor. İkinci bir dava bu soruşturmalara değer katabilir.