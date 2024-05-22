Sonos, ses teknolojileri alanındaki yeniliklerine bir yenisini ekleyerek, ilk kulaklığı olan Sonos Ace’i piyasaya sundu. Sonos Ace, üstün konfor, sürdürülebilir malzemeler ve gelişmiş ses özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Sonos Ace, hafif malzemelerden üretilmiş ve vegan deri kaplı yumuşak hafızalı köpük ile donatılmıştır. Bu sayede uzun süreli kullanımda bile rahatlık sunuyor. Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir düz tasarımı ile seyahatlerde de büyük bir avantaja sahip. Ayrıca, değiştirilebilir kulak yastıkları ve malzemeleri sayesinde plastik kullanımını %17 oranında azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sergiler. Seyahat çantası ise %75 oranında geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş.

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Ace, teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, kulaklık çıkarıldığında müziği otomatik olarak durduran aşınma algılama özelliğine sahiptir. Ses kalitesinde ise her bir kulaklıkta bulunan özel 40 mm dinamik ses sürücüleri, sekiz mikrofonlu aktif gürültü engelleme ve ortam sesi için Aware moduyla üst düzey bir performans vadediyor.

Kayıpsız kablolu ses deneyimi için 3,5 mm’den USB-C’ye kablo seçeneği sunan Sonos Ace, yüksek kaliteli kablosuz oynatma için ise Bluetooth 5.4 ve aptX kodeğini destekler. Dolby Atmos ve Sony 360 Reality Audio gibi uzamsal ses formatlarını destekleyen kulaklık, kullanıcılarına sürükleyici bir ses deneyimi vaat ediyor.

Sonos Ace, özellikle dinamik surround ses ve Sonos Arc ses çubuğu ile kusursuz ses geçişi için Dolby Head Tracking özelliğine sahiptir. Hızlı şarj özelliği ile yalnızca 3 dakikalık şarjla 3 saatlik oynatma süresi sunan kulaklık, tam şarjla 30 saate kadar pil ömrü sağlar.

Sonos, bu yılın sonuna doğru TrueCinema teknolojisini tanıtmayı planlıyor. Bu teknoloji, daha da etkileyici bir surround ses deneyimi sunmayı hedefliyor ve Sonos Ace ile birlikte kullanıldığında sinema kalitesinde bir ses deneyimi yaşatacak. Sonos Ace, 449 dolar / 499 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

İçindekiler Sonos Ace özellikleri

Sonos Ace özellikleri