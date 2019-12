Son yılların en çok indirilen uygulama ve oyunları

Neredeyse geride bıraktığımız 2010 – 2019 yılları arasında en çok indirilen uygulama ve oyunlara beraber bakalım;

App Annie’nin sonuçlarını açıkladığı araştırmaya göre, en çok indirilen uygulamalar listesinin en başında Facebook yer alıyor. Devamında Messenger, Whatsapp, Instagram, Snapchat ve Skype ona eşlik ediyor. Listede ek olarak TikTok, UC Browser, Youtube ve Twitter da karşımıza çıkıyor. Aynı araştırmanın diğer bir alanı olan “En çok harcama yapılan uygulamalar” tarafında ise Netflix lider konumunda yer alıyor, ona eşlik eden diğer uygulamalar ise sırasıyla, Tinder, Pandora Music, LİNE, iQIYI, Spotify, Youtube olarak görülmekte.

Listelerin tamamı ise şu şekilde;

En çok indirilen ve harcama yapılan oyunlar;

Listelerin oyun taraflarında ise araştırma son yılları kapsadığı için durum bir hayli garip, listede birinci sırada Subway Surfers yer alıyor, onun gerisinde Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja ve 8 Ball Poll bizleri karşılıyor. En çok harcama yapılan oyunlarda ise birinci sırada, Clash of Clans yer alıyor, Monster Strike ve Candy Crush Saga onu takip ediyor.

Uygulama kısmında, ABD ve Çin’in listeyi etkisi altına aldığı görülmekte, oyun kısmında ise bir çok ülkeden farklı yapımlar bizleri karşılıyor. Peki siz son yılların enlerine sahip uygulamaları nasıl buldunuz?