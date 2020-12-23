Genel
Son VW e-Golf, üretim bandından indi
VW Golf‘ün tamamen elektrikli varyasyonu e-Golf‘ün son örneği, 23 Aralık itibariyle Dresden tesisindeki banttan indi. 2014 yılından beri üretilen e-Golf, 2017 yılından beri Dresden‘de üretiliyordu. Golf, VW için oldukça kilit ve sevilen bir model. Bu yüzden elektrikli araç hamlesini onun üzerinden yapması oldukça mantıklı bir hareketti. Fakat çoğu kişi için Golf, her zamanki haliyle kalması gereken bir model olacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Corvette C8’in geliştirilme aşaması, belgesel oluyor!
Dresden tesisi şefi Danny Auerswald, “VW e-Golf’ün sonu aynı zamanda ID.3 için son hazırlıkların başlangıcı. Yalnızca birkaç hafta içinde Şeffaf Fabrika için bir sonraki aşamayı açacağız. Zwickau’dan sonra Avrupa’da, yeni modüler elektrikli mimariyi kullanan ikinci tesis burası olacak. Böylelikle VW, elektrikli araçların üretiminde Sakson fabrikalarının önemini arttıracak.” diyor.
Dresden tesisi, 2001 yılında çalışmaya başladı. 2001-2016 yılları arasında toplam 84 bin 235 adet VW Phaeton‘ün üretiminde kullanıldı. 2005-2006 ve 2013-2014 yılları arasında 2186 adet Bentley Flying Spur da üretildi burada. Ve haberimize konu olan VW e-Golf ise sadece Dresden’de, Urano Grisi renkli son örneği de dahil olmak üzere toplam 50 bin 401 adet üretildi.
2014‘te piyasaya sürülen e-Golf, 2017 yılında makyajlanmıştı. Makyajla birlikte WLTP döngüsüne göre 231 km menzili bulunan araç, 134 beygirlik motora ve 35.9 kWh bataryaya sahipti. Toplamda 145 bin 561 adetlik üretim hacmi ile ömrünü dolduran aracın yerini, ID.3 modeli alacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
Corvette C8’in geliştirilme aşaması, belgesel oluyor!
Chevrolet Corvette, birçoğumuzun aklına kazınmış bir isim. Araç, 1953‘te otomotiv sektörüne attığı ilk adımından beri önden motorluydu. Ta ki 8. nesil Corvette (C8)‘de ortadan motorlu tasarıma geçilene kadar. Şüphesiz bu durum, otomotiv sektöründeki en büyük değişikliklerden birisi oldu.
İlginizi çekebilir: Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Motor ortaya alınsa da Corvette’in tipik, üstten subaplı V8 ve arkadan çekişli sistemine sadık kalındı. Tabi bu sistemi her zaman olduğu gibi uygun bir fiyata sunmaya devam edildi. Motorun ortaya taşınmasıyla aracın dinamiklerinde fark edilir düzeyde değişiklik oldu. İyileşen ağırlık dağılımı ile aracım 0-100 km/s hızlanması, C7 neslinde 3.7 saniye iken C8‘de 2.8 saniyeye indi.
Ortadan motorlu sisteme geçişe dair bir diğer soru ise “Neden?”. Çünkü, 7 nesil boyunca önden motorlu sistem ile alınabilecek en yüksek performansın alındığı gayet açık gibi görünüyor. Ki Corvette’in babası olarak kabul edilen Zora Arkus-Duntov‘un yıllarca ortadan motorlu bir araç için ısrarcı olduğu da biliniyor. Önden motorlu Corvette’lerin sorumlusu ise Chevrolet’teki üst düzey yöneticiler olarak gösteriliyor.
Böylesine bir asfalt canavarının nasıl bu kadar makul bir fiyata satılabildiği ise insanları hem mutlu ediyor hem şaşırtıyor. “Revolution: The Mid-Engine Corvette Development Story” başlığıyla ilk bölümü yayınlanmış seriyi YouTube’da izlemek mümkün. Hatta ilk bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Diğer bölümler ise ilerleyen zamanlarda yüklenecek.
Kaynak: Carscoops
Donanım
Nvidia ARM’ı satın alırken bazı sorunlar yaşayabilir
Nvidia, ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Alım için gerekli başvuruları yapan şirketin önüne engeller çıkmaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
Nvidia Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler ve yongalar üreten şirket, alanında tartışılmaz lider konumunda. Şirket özellikle GeForce adlı, kartı ailesiyle ailesi ile tüketicilerin gözdesi konumunda. GeForce RTX 3000 kartlarını yakın zamanda piyasaya süren Nvidia, yoğun talep ve üretim sorunları nedeniyle bazı stok sıkıntıları yaşasa bile, adeta altın çağlarını yaşıyor. Pazarında lider konumundaki şirket, Eylül ayında yaptığı bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Nvidia eylül ayında ARM isimli işlemci tasarımcısını 40 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.
Nvidia ARM’ı satın alacak ama bazı engeller var.
Serbest piyasa ekonomisinde ülkeler, genel olarak ticarete karışmazlar veya dahil olmazlar. Bunun yerine ticarette rekabetin oluşmasını engelleyecek ve şirketlerin belli alanlarda tekel olmasını önleyecek rekabet kurumları bulunur. Bu kurumlar piyasayı denetler ve gerektiği yerde müdahale eder. ARM’ın iş modeli işlemci mimarileri geliştirip, geliştirilen mimarileri diğer şirketlere lisanslamak üzerine kurulu. Bu mimarileri kiralayan şirketlerin bazıları Nvidia ile doğrudan rekabet hali içinde. Çıkar çatışmasının oluşmasından korkan ABD rekabet kurumu, Nvidia’nın konuyla ilgili daha fazla belge sunmasını talep etti. Bu durum satın almayı oldukça zor duruma sokabilir.
FTC daha fazla belge talep ediyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia’ya ARM satın almasıyla ilgili daha fazla belge sunmasını istediğini belirten bir bildiri gönderdi. Yapılacak araştırmalar sonucunda FTC, anlaşmanın iptal edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu durum açılabilecek soruşturmaların ilkiydi. Bu tarz büyük satın alımlar oldukça uzun sürebiliyor. Nvidia, durumu ilk açıkladığında 18 aylık bir sürece hazır olduklarını ve bu süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağını söylemişti. FTC soruşturmasıyla ilgili şirketin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 40 milyar dolarlık bu anlaşmanın sonucu ne olacak.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Spotify, Pudding ile müzik zevkinizi sorguluyor
Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları derlemenin yanında bir uygulama yardımıyla başka bir özellik daha sunuyor. Bu özellik, oluşturduğunuz listeleri sorgulayan ve değerlendiren bir uygulama eklentisinden başka bir şey değil. Pudding uygulaması müzik zevkiniz ve çalma listelerinizle ilgili bir hayli can sıkıcı yorumda bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Harry ve Markle Spotify’da
Spotify ve karşınızda Pudding
Dünyanın en büyük müzik çalma platformlarından biri olan Spotify çok fazla 3. parti uygulama desteğine sahip bir uygulama. Bu sene için yaptığı güncellemeler ve aldığı eklentiler yardımıyla birçok kullanıcısını heyecanlandırdı. Yıllık dinlenilen şarkıların özetini çıkaran uygulama, kullanıcıların dinledikleri şarkıların bir özetini çıkardı. En çok hangi sanatçıyı dinlediklerinden, bir şarkıyı kaç kere dinlediklerine kadar her ayrıntıyı kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar, yapılan bu listeleri arkadaşlarıyla paylaştı. Çeşitli sosyal medya sitelerinde de paylaşarak, farklı kullanıcılarla etkileşimde kalmayı sağladılar.
Bunun yanında uygulamaya 3. parti uygulamalar yardımıyla farklı bir özellik eklendi. Ancak bu özellik sandığınız gibi hoşunuza gidecek tarzda bir özellik olmayabilir. Uygulamaya getirilen 3. parti desteği Pudding eklentisi. Pudding, sizi dinlediğiniz şarkılarla yargılayabilir ya da size bazı can sıkıcı şeyler söyleyebilir. Bu sisteme ulaşmak için öncelikle kullanıcı adınız ve şifrenizi girmeniz gerekecek.
Giriş yaptıktan sonra uygulama, kitaplığında olan müzikler ve listeler hakkında sizi eleştirecek ve bazı tavsiyeleri sizinle paylaşacak. İşte can sıkıcı kısım tam olarak burası. Pudding aslında listeleriniz ne kadar kötü olduğunu size ispatlamak için ortaya çıkmış bir eklenti gibi duruyor.
Listelerimizin beğenilmesi ve paylaşılmasına alışmışken böyle bir özellik bizi ters köşe yapabiliyor. Listelerimizin ne kadar kötü olduğunu duymak elbette hoşumuza gitmeyecektir. Diğer yandan Spotify bir şekilde gündemde kalmayı ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi hep başarıyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 7 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce