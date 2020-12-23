Son VW e-Golf, üretim bandından indi

VW Golf‘ün tamamen elektrikli varyasyonu e-Golf‘ün son örneği, 23 Aralık itibariyle Dresden tesisindeki banttan indi. 2014 yılından beri üretilen e-Golf, 2017 yılından beri Dresden‘de üretiliyordu. Golf, VW için oldukça kilit ve sevilen bir model. Bu yüzden elektrikli araç hamlesini onun üzerinden yapması oldukça mantıklı bir hareketti. Fakat çoğu kişi için Golf, her zamanki haliyle kalması gereken bir model olacak gibi görünüyor.

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Dresden tesisi şefi Danny Auerswald, “VW e-Golf’ün sonu aynı zamanda ID.3 için son hazırlıkların başlangıcı. Yalnızca birkaç hafta içinde Şeffaf Fabrika için bir sonraki aşamayı açacağız. Zwickau’dan sonra Avrupa’da, yeni modüler elektrikli mimariyi kullanan ikinci tesis burası olacak. Böylelikle VW, elektrikli araçların üretiminde Sakson fabrikalarının önemini arttıracak.” diyor.

Dresden tesisi, 2001 yılında çalışmaya başladı. 2001-2016 yılları arasında toplam 84 bin 235 adet VW Phaeton‘ün üretiminde kullanıldı. 2005-2006 ve 2013-2014 yılları arasında 2186 adet Bentley Flying Spur da üretildi burada. Ve haberimize konu olan VW e-Golf ise sadece Dresden’de, Urano Grisi renkli son örneği de dahil olmak üzere toplam 50 bin 401 adet üretildi.

2014‘te piyasaya sürülen e-Golf, 2017 yılında makyajlanmıştı. Makyajla birlikte WLTP döngüsüne göre 231 km menzili bulunan araç, 134 beygirlik motora ve 35.9 kWh bataryaya sahipti. Toplamda 145 bin 561 adetlik üretim hacmi ile ömrünü dolduran aracın yerini, ID.3 modeli alacak.

Kaynak: Carscoops