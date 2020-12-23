Corvette C8’in geliştirilme aşaması, belgesel oluyor!

Chevrolet Corvette, birçoğumuzun aklına kazınmış bir isim. Araç, 1953‘te otomotiv sektörüne attığı ilk adımından beri önden motorluydu. Ta ki 8. nesil Corvette (C8)‘de ortadan motorlu tasarıma geçilene kadar. Şüphesiz bu durum, otomotiv sektöründeki en büyük değişikliklerden birisi oldu.

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Motor ortaya alınsa da Corvette’in tipik, üstten subaplı V8 ve arkadan çekişli sistemine sadık kalındı. Tabi bu sistemi her zaman olduğu gibi uygun bir fiyata sunmaya devam edildi. Motorun ortaya taşınmasıyla aracın dinamiklerinde fark edilir düzeyde değişiklik oldu. İyileşen ağırlık dağılımı ile aracım 0-100 km/s hızlanması, C7 neslinde 3.7 saniye iken C8‘de 2.8 saniyeye indi.

Ortadan motorlu sisteme geçişe dair bir diğer soru ise “Neden?”. Çünkü, 7 nesil boyunca önden motorlu sistem ile alınabilecek en yüksek performansın alındığı gayet açık gibi görünüyor. Ki Corvette’in babası olarak kabul edilen Zora Arkus-Duntov‘un yıllarca ortadan motorlu bir araç için ısrarcı olduğu da biliniyor. Önden motorlu Corvette’lerin sorumlusu ise Chevrolet’teki üst düzey yöneticiler olarak gösteriliyor.

Böylesine bir asfalt canavarının nasıl bu kadar makul bir fiyata satılabildiği ise insanları hem mutlu ediyor hem şaşırtıyor. “Revolution: The Mid-Engine Corvette Development Story” başlığıyla ilk bölümü yayınlanmış seriyi YouTube’da izlemek mümkün. Hatta ilk bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Diğer bölümler ise ilerleyen zamanlarda yüklenecek.

Kaynak: Carscoops