Genel
Corvette C8’in geliştirilme aşaması, belgesel oluyor!
Chevrolet Corvette, birçoğumuzun aklına kazınmış bir isim. Araç, 1953‘te otomotiv sektörüne attığı ilk adımından beri önden motorluydu. Ta ki 8. nesil Corvette (C8)‘de ortadan motorlu tasarıma geçilene kadar. Şüphesiz bu durum, otomotiv sektöründeki en büyük değişikliklerden birisi oldu.
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Motor ortaya alınsa da Corvette’in tipik, üstten subaplı V8 ve arkadan çekişli sistemine sadık kalındı. Tabi bu sistemi her zaman olduğu gibi uygun bir fiyata sunmaya devam edildi. Motorun ortaya taşınmasıyla aracın dinamiklerinde fark edilir düzeyde değişiklik oldu. İyileşen ağırlık dağılımı ile aracım 0-100 km/s hızlanması, C7 neslinde 3.7 saniye iken C8‘de 2.8 saniyeye indi.
Ortadan motorlu sisteme geçişe dair bir diğer soru ise “Neden?”. Çünkü, 7 nesil boyunca önden motorlu sistem ile alınabilecek en yüksek performansın alındığı gayet açık gibi görünüyor. Ki Corvette’in babası olarak kabul edilen Zora Arkus-Duntov‘un yıllarca ortadan motorlu bir araç için ısrarcı olduğu da biliniyor. Önden motorlu Corvette’lerin sorumlusu ise Chevrolet’teki üst düzey yöneticiler olarak gösteriliyor.
Böylesine bir asfalt canavarının nasıl bu kadar makul bir fiyata satılabildiği ise insanları hem mutlu ediyor hem şaşırtıyor. “Revolution: The Mid-Engine Corvette Development Story” başlığıyla ilk bölümü yayınlanmış seriyi YouTube’da izlemek mümkün. Hatta ilk bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Diğer bölümler ise ilerleyen zamanlarda yüklenecek.
Kaynak: Carscoops
Donanım
Nvidia ARM’ı satın alırken bazı sorunlar yaşayabilir
Nvidia, ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Alım için gerekli başvuruları yapan şirketin önüne engeller çıkmaya devam ediyor.
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Nvidia Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler ve yongalar üreten şirket, alanında tartışılmaz lider konumunda. Şirket özellikle GeForce adlı, kartı ailesiyle ailesi ile tüketicilerin gözdesi konumunda. GeForce RTX 3000 kartlarını yakın zamanda piyasaya süren Nvidia, yoğun talep ve üretim sorunları nedeniyle bazı stok sıkıntıları yaşasa bile, adeta altın çağlarını yaşıyor. Pazarında lider konumundaki şirket, Eylül ayında yaptığı bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Nvidia eylül ayında ARM isimli işlemci tasarımcısını 40 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.
Nvidia ARM’ı satın alacak ama bazı engeller var.
Serbest piyasa ekonomisinde ülkeler, genel olarak ticarete karışmazlar veya dahil olmazlar. Bunun yerine ticarette rekabetin oluşmasını engelleyecek ve şirketlerin belli alanlarda tekel olmasını önleyecek rekabet kurumları bulunur. Bu kurumlar piyasayı denetler ve gerektiği yerde müdahale eder. ARM’ın iş modeli işlemci mimarileri geliştirip, geliştirilen mimarileri diğer şirketlere lisanslamak üzerine kurulu. Bu mimarileri kiralayan şirketlerin bazıları Nvidia ile doğrudan rekabet hali içinde. Çıkar çatışmasının oluşmasından korkan ABD rekabet kurumu, Nvidia’nın konuyla ilgili daha fazla belge sunmasını talep etti. Bu durum satın almayı oldukça zor duruma sokabilir.
FTC daha fazla belge talep ediyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia’ya ARM satın almasıyla ilgili daha fazla belge sunmasını istediğini belirten bir bildiri gönderdi. Yapılacak araştırmalar sonucunda FTC, anlaşmanın iptal edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu durum açılabilecek soruşturmaların ilkiydi. Bu tarz büyük satın alımlar oldukça uzun sürebiliyor. Nvidia, durumu ilk açıkladığında 18 aylık bir sürece hazır olduklarını ve bu süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağını söylemişti. FTC soruşturmasıyla ilgili şirketin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 40 milyar dolarlık bu anlaşmanın sonucu ne olacak.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Spotify, Pudding ile müzik zevkinizi sorguluyor
Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları derlemenin yanında bir uygulama yardımıyla başka bir özellik daha sunuyor. Bu özellik, oluşturduğunuz listeleri sorgulayan ve değerlendiren bir uygulama eklentisinden başka bir şey değil. Pudding uygulaması müzik zevkiniz ve çalma listelerinizle ilgili bir hayli can sıkıcı yorumda bulunuyor.
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Spotify ve karşınızda Pudding
Dünyanın en büyük müzik çalma platformlarından biri olan Spotify çok fazla 3. parti uygulama desteğine sahip bir uygulama. Bu sene için yaptığı güncellemeler ve aldığı eklentiler yardımıyla birçok kullanıcısını heyecanlandırdı. Yıllık dinlenilen şarkıların özetini çıkaran uygulama, kullanıcıların dinledikleri şarkıların bir özetini çıkardı. En çok hangi sanatçıyı dinlediklerinden, bir şarkıyı kaç kere dinlediklerine kadar her ayrıntıyı kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar, yapılan bu listeleri arkadaşlarıyla paylaştı. Çeşitli sosyal medya sitelerinde de paylaşarak, farklı kullanıcılarla etkileşimde kalmayı sağladılar.
Bunun yanında uygulamaya 3. parti uygulamalar yardımıyla farklı bir özellik eklendi. Ancak bu özellik sandığınız gibi hoşunuza gidecek tarzda bir özellik olmayabilir. Uygulamaya getirilen 3. parti desteği Pudding eklentisi. Pudding, sizi dinlediğiniz şarkılarla yargılayabilir ya da size bazı can sıkıcı şeyler söyleyebilir. Bu sisteme ulaşmak için öncelikle kullanıcı adınız ve şifrenizi girmeniz gerekecek.
Giriş yaptıktan sonra uygulama, kitaplığında olan müzikler ve listeler hakkında sizi eleştirecek ve bazı tavsiyeleri sizinle paylaşacak. İşte can sıkıcı kısım tam olarak burası. Pudding aslında listeleriniz ne kadar kötü olduğunu size ispatlamak için ortaya çıkmış bir eklenti gibi duruyor.
Listelerimizin beğenilmesi ve paylaşılmasına alışmışken böyle bir özellik bizi ters köşe yapabiliyor. Listelerimizin ne kadar kötü olduğunu duymak elbette hoşumuza gitmeyecektir. Diğer yandan Spotify bir şekilde gündemde kalmayı ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi hep başarıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği kesinleşti!
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği resmiyete kavuştu. FCC üzerinde listelenen akıllı telefonun S Pen desteğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S21 Ultra kesin olarak S Pen ile geliyor!
Samsung, en önemli markası olan yeni nesil Galaxy S serisini kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon serisi önümüzdeki sene piyasada önemli etkiler yapmayı planlıyor. Teknik özellik ve tasarım detayları daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, resmi olarak kullanıcılarına S Pen desteği sunacak. FCC üzerinde görüntülenen akıllı telefon , “kalemli cihaz” olarak adlandırıldı. İmleç kontrolü ve basma fonksiyonlarına sahip olacağı öğrenilen kalem ile birlikte uzun zamandır ortaya atılan iddialar da resmiyete kavuşmuş oldu.
Güney Kore devinin yine daha önceden ortaya atılan iddialara göre Galaxy Note serisini bitirmek istediği konuşuluyordu. Mobil deneyimleri tek çatı altında toplamak isteyen firma, artık bu kesinleşen iddialar ile birlikte sevilen akıllı telefon serisine gerçekten elveda diyebilir. FCC‘de kablosuz şarj paylaşma özelliği hakkında da bilgiler ortaya çıkan akıllı telefon, Galaxy Buds Pro modeli için kullanıcıları sevindirebilecek özelliklere sahip olabilir. Serinin en güçlü modeli olacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra 14 Ocak tarihinde serinin kalan üyeleri ve Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılacak. Bakalım firma, tek çatıda birleştirdiği mobil deneyimler ile kullanıcıları mutlu etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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