Somfy, Akıllı Ev Teknolojisine Yeni Artılar Getiriyor!

Akıllı ev bina otomasyon sistemlerinin ünlü markası Somfy, standartları yükseltiyor. Somfy’nin Connexoon çözümü; kullanıcılara perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi birçok motorlu ekipmanı evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor.

Her Şeye Hükmedecek Mimari: Connexoon

Somfy’nin yeni akıllı ev ürünlerinden Connexoon, evlerdeki farklı yaşam alanları için çözümler sunuyor. Connexoon Window uygulaması ile artık perde ve panjurlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bu uygulama ile evdeyken olduğu gibi dışarıdayken de panjurlarınızı akıllı telefonunuz üzerinden yönetip durumlarını kontrol edebilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca; hava durumu sensörleri, saat ve hatta bir alarm ilişkilendirilerek senaryolar da programlanabiliyor. Öte yandan kullanıcılar en sevdikleri ambiyansı kaydederek istedikleri zaman evde aynı ortamı oluşturabiliyor.

Anında Geri Bildirim

Somfy, kablosuz io-homecontrol teknolojisi ile evdeki ekipmanları bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriyor. Oluşturulan senaryolar ile uzaktan kumanda ya da akıllı telefona bir dokunuşla yaşam alanlarında istenilen atmosfer sağlanabiliyor. Verilen talimatlar sistematik olarak kontrol ediliyor, anında geri bildirim alınıyor.

Motorlu panjurlar için akıllı çözüm: Altus io ve Oximo io

Kablosuz şekilde uygulanabilen Altus io ve Oximo io motor serileri, dekorasyona en ufak bir zarar vermeden montaj kolaylığı sağlıyor. Ayrıca panjurlar io teknolojisi sayesinde sadece uzaktan kumanda ile değil, akıllı telefon ile de kontrol edilebilir hale geliyor. Hem yeni hem de mevcut panjurlara uygulanabilen bu motorlar, kullanıcıların hayatına büyük konfor katıyor.

Somfy kontrolü yeniden tanımlıyor: Nina

Nina konforlu bir uzaktan kumanda deneyimi sunuyor. Kolay kullanımı ile dikkat çeken Nina, evdeki io uyumlu tüm ekipmanları yönetmek için ideal.