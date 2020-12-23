Genel
SolarWinds hack saldırısı, ABD hükümet e-postaları çalındı
Geçen hafta Austin, Teksas merkezli ABD’li bir bilgi teknolojileri yönetim şirketi olan SolarWinds hacklenmişti. Bu saldırı internetin gördüğü en büyük siber saldırılardan biri olarak tarihe geçti. ABD hükümetine ve şirketlerine yapılan saldırının yankıları hala sürüyor. Son gelişmeler gösterdi ki Rus korsanlar, ABD hükümet yetkililerine ait çok gizli e-postalara ulaşmış.
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Kısa bir süre önce Dünya, internet tarihinin en büyük siber saldırılarından biriyle çalkalandı. İddialara göre Rus hükümeti tarafından desteklenen bilgisayar korsanları, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait pek çok kilit sisteme erişim sağladı. Durum o kadar kötü bir boyutta ki, ABD hükümeti henüz saldırının tüm detaylarını ve ne kadar bilgiye erişildiğini bilmiyor. Son alınan bilgilere göre korsanlar SolarWind saldırısında, ABD hükümetinin üst yetkililerinin epostalarına erişmiş durumda. Bu saldırı tarihin en büyük beş siber saldırısından biri olarak değerlendiriliyor
SolarWinds saldırısı
Henüz kimin yaptığı kesinleşmemiş olan saldırıda, tüm oklar Rus hükümeti destekli bilgisayar korsanlarını işaret ediyor. New York Times gazetesine göre bilgisayar korsanları, ABD vatandaşlarının kişisel verilerine erişim sağlayamazken, Hazine bakanlığında çalışan pek çok hükümet yetkilisinin çok gizli e-postalarına erişim sağlamış durumda. Bu e-postalarda neler olduğu henüz bilinmezken, durumun oldukça kritik olduğu ortada. Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili, durumun kontrol altıda olduğu dışında henüz açıklama gelmedi. Beyaz Saray’ın yeni başkan Biden görevi devralana kadar, Rus hükümetini suçlayacak bir açıklamadan kaçınması bekleniyor.
Güvenlik açığı
Bu durum veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Dünya’da her yıl milyarlarca dolar, bu tarz güvenlik açıklarını kapatmak için alınan önlemlere ve yapılan araştırmalara harcanıyor. Ancak alınan tüm tedbirler yetersiz kalmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanlarına karşı şu ana kadar ne şirketler, ne de devletler bir çözüm bulabilmiş değil. SolarWinds saldırısı, bize her şeyden önce verilerimizin güvende olmadığını ve ne yaparsak yapalım daima bir güvenlik açığı olduğunu öğretti. Skandal saldırıyla ilgili yeni gelişmeler olup olmadığı da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Steam “Kış İndirimi” başladı
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük “Kış İndirimleri” kampanyasını başlattı. Kampanya iki hafta boyunca devam edecek.
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Valve’nin, oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Kış İndirimleri’i bugün itibarı ile başladı. Binlerce oyunun indirime girdiği Kış İndirimleri, 22 Aralık itibariyle TSİ 21.00’da başlayıp, 5 Ocak 2020 akşamı sona erecek.
Kış indirimlerinin başlamasıyla birlikte kaliteli oyunlar uygun fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Steam, sahip olduğu dolgun oyun kütüphanesiyle her oyuncu için bir içerik barındırıyor. Söz konusu kampanyadaki oyunların tamamını görmek için Steam’in resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Steam “Kış İndirimi”ndeki başlıca oyunlar
- Resident Evil 3 — 85,47 TL
- Resident Evil 2 — 71,60 TL
- FIFA 21 — 207,19 TL
- PES 2021 Season Update – 32,50 TL
- NBA 2K21 – 203,50 TL
- Red Dead Redemption 2 — 200,33 TL
- BattleField V – 167,99 TL
- Fall Guys Ultimate Knockout — 30,40 TL
- Dark Souls III Deluxe Edition — 54,50 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice — 187,35 TL
- Death Stranding — 199,50 TL
- Left 4 Dead 2 — 3,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition — 22,49 TL
- Euro Truck Simulator 2 — 9,75 TL
- Mortal Kombat 11 — 24,60 TL
- Devil May Cry 5 — 91,20 TL
- Metro Exodus — 99,60 TL
- Assassin’s Creed Odyssey — 80,70 TL
- Jurassic World Evolution — 17,10 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord — 119,99 TL
- Rise of the Tomb Raider — 17,80 TL
- Farming Simulator 19 — 70,00 TL
Genel
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler fidye yazılımlarına karşı beraber savaşacak!
Microsoft ve McAfee gibi büyük isimlerin başını çektiği 19 güvenlik şirketi, teknoloji şirketi ve kar amacı gütmeyen bir grup güvenlik anlamında yeni bir adım attılar. Artan fidye yazılımları tehditleriyle başa çıkabilmek için yeni bir koalisyon kurmayı planladıklarını duyurdular.
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Öncelikle fidye yazılımından bahsetmek gerekirse bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para çekmek için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlara fidye yazılımı denir.
Özellikle elektronik ödeme sistemlerinin ve internet üzerinden alışveriş işlemlerinin yaygınlaşmasıyla fidye yazılımı saldırıları giderek artıyor. Kullanıcılar bu konuyu kendi başlarına çözemiyorlar. Elbette böyle durumlarda güvenlik uzmanlarına başvuruyorlar. Ancak bağımsız şirketler bu konunun çözümüyle ilgili sonuçtan uzak farklı tavsiye ve çözümler sunabiliyorlar. Bu nedenle büyük şirketler endüstri fikir birliğine dayalı bir standart çerçeve sunmayı hedefliyorlar.
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler ortak çalışacak!
Microsoft ve McAfee şirketlerinin başta yer aldığı 19 şirket Ransomware Task Force (RTF) yani “Fidye Yazılımlarıyla Savaşma Kuvvetleri” olarak adlandırılan grup bir fidye yazılı sırasında koruma sağlayan çözümleri değerlendirmeye odaklanacaklar.
RTF, konuyla ilgili uzman kaynaklarını değerlendirmeye alarak ve sektördeki paydaşları dahil ederek çözüme ortak etmeye çalışacaklar. Mevcut çözümlerde boşluklar varsa onlar belirlenecek ve nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili rapor hazırlanacak. Tüm sorunların üyeler arasında ele alınması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışma yapılacak. Şirketin kuruluş amacı ve hedefleri bu şekilde sıralanıyor. Basit olarak anlatmak gerekirse kullanıcıların sorun yaşamaması için çalışma sağlayacak ekip olası sorunların neyden kaynaklandığını saptayacaklar ve bu boşlukları doldurmaya çalışacaklar.
RTF grubunda bulunacak şirketlerin tam listesi şu şekilde:
- Aspen Digital (politika belirleyici grup)
- Citrix (ağ ekipmanı satıcısı)
- The Cyber Threat Alliance (siber güvenlik sektörü paylaşım grubu)
- Cybereason (güvenlik firması)
- The CyberPeace Institute (siber saldırı mağdurlarına yardım eden kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Cybersecurity Coalition (politika belirleyici grup)
- The Global Cyber Alliance (siber riski azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Institute for Security and Technology (politika belirleyici grup)
- McAfee (güvenlik firması)
- Microsoft (güvenlik firması)
- Rapid7 (güvenlik firması)
- Resilience (siber sigorta sağlayıcısı)
- SecurityScorecard (uyumluluk ve risk yönetimi)
- Shadowserver Foundation (kar amacı gütmeyen güvenlik kuruluşu)
- Stratigos Security (siber güvenlik danışmanlığı)
- Team Cymru (tehdit istihbaratı)
- Third Way (düşünce kuruluşu)
- UT Austin Stauss Center (araştırma grubu)
- Venable LLP (hukuk firması)
Siber güvenlik en az ülke güvenliği kadar önemli bir konu haline geliyor. Daha önce Türkiye tarafından da 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını görmüştük. Çok yakında ülkemizdeki teknoloji ve güvenlik şirketlerinin de benzer bir çalışma yapmasını umut ediyoruz.
Genel
ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi | En mantıklı RTX 30 üyesi!
ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi ile karşınızdayız. RTX 30 serisinin fiyat/performans odaklısı ve en mantıklı tercihi olan modeline göz atıyoruz.
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ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi | En mantıklı RTX 30 üyesi!
RTX 3060 Ti test sonuçları
3D Mark
- Time Spy Extreme: 5 819
- Time Spy: 11 717
- Port Royal: 7 022
- Fire Strike Ultra: 7 543
- Fire Strike Extreme: 13 917
- Fire Strike: 26 451
- DLSS 1 (FHD): 53.24 FPS / 71.50 FPS
- DLSS 2 (FHD – Quality): 53.26 FPS / 88.09 FPS
- DLSS 2 (2K – Performance): 32.53 FPS / 80.34 FPS
RTX 3060 Ti oyun test sonuçları
- Cyberpunk 2077: 64 fps (FHD – RTX Ultra)
- Cyberpunk 2077: 54 fps (2K – RTX Ultra)
- Cyberpunk 2077: 23 fps (4K – RTX Ultra)
- F1 2020: 101 fps (4K – Ultra – DLSS)
- Crysis Remastered: 56 fps (FHD – Can You Run Crysis?)
- Forza Horizon 4: 99 fps (4K – Ultra)
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