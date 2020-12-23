SolarWinds hack saldırısı, ABD hükümet e-postaları çalındı

Geçen hafta Austin, Teksas merkezli ABD’li bir bilgi teknolojileri yönetim şirketi olan SolarWinds hacklenmişti. Bu saldırı internetin gördüğü en büyük siber saldırılardan biri olarak tarihe geçti. ABD hükümetine ve şirketlerine yapılan saldırının yankıları hala sürüyor. Son gelişmeler gösterdi ki Rus korsanlar, ABD hükümet yetkililerine ait çok gizli e-postalara ulaşmış.

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Kısa bir süre önce Dünya, internet tarihinin en büyük siber saldırılarından biriyle çalkalandı. İddialara göre Rus hükümeti tarafından desteklenen bilgisayar korsanları, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait pek çok kilit sisteme erişim sağladı. Durum o kadar kötü bir boyutta ki, ABD hükümeti henüz saldırının tüm detaylarını ve ne kadar bilgiye erişildiğini bilmiyor. Son alınan bilgilere göre korsanlar SolarWind saldırısında, ABD hükümetinin üst yetkililerinin epostalarına erişmiş durumda. Bu saldırı tarihin en büyük beş siber saldırısından biri olarak değerlendiriliyor

SolarWinds saldırısı

Henüz kimin yaptığı kesinleşmemiş olan saldırıda, tüm oklar Rus hükümeti destekli bilgisayar korsanlarını işaret ediyor. New York Times gazetesine göre bilgisayar korsanları, ABD vatandaşlarının kişisel verilerine erişim sağlayamazken, Hazine bakanlığında çalışan pek çok hükümet yetkilisinin çok gizli e-postalarına erişim sağlamış durumda. Bu e-postalarda neler olduğu henüz bilinmezken, durumun oldukça kritik olduğu ortada. Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili, durumun kontrol altıda olduğu dışında henüz açıklama gelmedi. Beyaz Saray’ın yeni başkan Biden görevi devralana kadar, Rus hükümetini suçlayacak bir açıklamadan kaçınması bekleniyor.

Güvenlik açığı

Bu durum veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Dünya’da her yıl milyarlarca dolar, bu tarz güvenlik açıklarını kapatmak için alınan önlemlere ve yapılan araştırmalara harcanıyor. Ancak alınan tüm tedbirler yetersiz kalmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanlarına karşı şu ana kadar ne şirketler, ne de devletler bir çözüm bulabilmiş değil. SolarWinds saldırısı, bize her şeyden önce verilerimizin güvende olmadığını ve ne yaparsak yapalım daima bir güvenlik açığı olduğunu öğretti. Skandal saldırıyla ilgili yeni gelişmeler olup olmadığı da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Gelişmeler için takipte kalın…